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28.06.2026 14:57

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές

28.06.2026 14:57
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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Γαλλία, όταν μικρό πολιτικό αεροσκάφος με αλεξιπτωτιστές συνετρίβη το πρωί της Κυριακής, στην πόλη Τομπλέν.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πηγές από την τοπική Νομαρχία, οι 11 επιβαίνοντες είναι νεκροί. Πρόκειται για τον πιλότο και δύο ομάδες των πέντε αλεξιπτωτιστών που πήγαιναν για ελεύθερη πτώση.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Nancy-Essey.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αεροσκάφος ήταν ένα γερμανικό «Pilatus».

Το συγκεκριμένο μοντέλο αεροσκάφους χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη μεταφορά αλεξιπτωτιστών και την εκτέλεση αλμάτων με αλεξίπτωτο.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 28.06.2026 15:10
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