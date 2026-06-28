Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από πτώση αεροσκάφους που μετέφερε αλεξιπτωτιστές

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στη Γαλλία, όταν μικρό πολιτικό αεροσκάφος με αλεξιπτωτιστές συνετρίβη το πρωί της Κυριακής, στην πόλη Τομπλέν.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πηγές από την τοπική Νομαρχία, οι 11 επιβαίνοντες είναι νεκροί. Πρόκειται για τον πιλότο και δύο ομάδες των πέντε αλεξιπτωτιστών που πήγαιναν για ελεύθερη πτώση.

ALERTE – Au moins 11 morts dans le crash d'un avion à Tomblaine, près de l’aéroport Nancy. pic.twitter.com/TwtFDPrtFz — Infos Françaises (@InfosFrancaises) June 28, 2026

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο Nancy-Essey.

Un aéronef s'est crashé juste après son décollage en fin de matinée ce dimanche 28 juin à Tomblaine dans le Grand Nancy. A son bord, 11 personnes dont 5 instructeurs de parachute, 5 élèves et un pilote aguerri. Aucun n'a survécu, selon les autorités. #JT13h pic.twitter.com/1hxj1Pq8Tg — franceinfo (@franceinfo) June 28, 2026

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το αεροσκάφος ήταν ένα γερμανικό «Pilatus».

Το συγκεκριμένο μοντέλο αεροσκάφους χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τη μεταφορά αλεξιπτωτιστών και την εκτέλεση αλμάτων με αλεξίπτωτο.

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