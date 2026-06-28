Βενεζουέλα: Λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες στα χαλάσματα – Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τους φονικούς σεισμούς

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Μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της, βιώνει η Βενεζουέλα μετά τους δίδυμους φονικούς σεισμούς που ισοπέδωσαν τουλάχιστον 250 κτήρια και άφησαν πίσω περισσότερους από 1.400 νεκρούς και 50.000 αγνοούμενους.
Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια, καθώς κάθε διάσωση είναι και ένα θαύμα.
Οικογένειες ψάχνουν απεγνωσμένα στα συντρίμμια για τους αγαπημένους τους. Ακούν προσεκτικά για οποιονδήποτε ήχο που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι κάποιος είναι ζωντανός κάτω από τους τόνους μπετόν και μεταλλικά σύρματα.
Ο επίσημος απολογισμός είναι τραγικός. Οι Αρχές επιβεβαιώσει τουλάχιστον 1.430 θανάτους από τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στη χώρα.
Οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας αναφέρουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες είναι κρίσιμες για τη διάσωση ανθρώπων εν ζωή, αν και αυτό το χρονικό περιθώριο μπορεί να είναι μεγαλύτερο αν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό.
«Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δηλώνει ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας. «Δεν θα αποκρύψουμε τίποτα σχετικά με την έκταση αυτής της τραγωδίας».
Η κυκλοφορία και ο συνωστισμός μπορεί μερικές φορές να εμποδίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης. Στρατιώτες και Μεξικανοί εθελοντές έχουν ζητήσει επανειλημμένα ησυχία, ώστε να μπορούν να ακούσουν σημάδια ζωής κάτω από τα συντρίμμια.
Ο κόσμος βοηθά με όποιον τρόπο μπορεί. Όσοι διαθέτουν drones τα χρησιμοποιούν για να αναζητήσουν επιζώντες ή νεκρούς σε δυσπρόσιτα σημεία.
Οι οικογένειες συσπειρώνονται γύρω από τις ζωντανές μεταδόσεις των drones, αναζητώντας οτιδήποτε οικείο. Ένα ρούχο, μια τούφα μαλλιών, ένα προσωπικό αντικείμενο. Οτιδήποτε μπορεί να φέρει νέα για έναν αγαπημένο τους.
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