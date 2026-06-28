Βενεζουέλα: Λιγοστεύουν οι ελπίδες για επιζώντες στα χαλάσματα – Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τους φονικούς σεισμούς

Μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της σύγχρονης ιστορίας της, βιώνει η Βενεζουέλα μετά τους δίδυμους φονικούς σεισμούς που ισοπέδωσαν τουλάχιστον 250 κτήρια και άφησαν πίσω περισσότερους από 1.400 νεκρούς και 50.000 αγνοούμενους.

Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμμια, καθώς κάθε διάσωση είναι και ένα θαύμα.

AP's Juan Arraez was in Venezuela when a devastating double earthquake ravaged the country on Wednesday. Today, he captured footage of citizens digging through the rubble of their homes, saying they have seen few state rescue teams in the areas hit hardest by the devastating 7.2… pic.twitter.com/kmILBLbVUl — The Associated Press (@AP) June 26, 2026

Μάχη με τον χρόνο για τους επιζώντες

Οικογένειες ψάχνουν απεγνωσμένα στα συντρίμμια για τους αγαπημένους τους. Ακούν προσεκτικά για οποιονδήποτε ήχο που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι κάποιος είναι ζωντανός κάτω από τους τόνους μπετόν και μεταλλικά σύρματα.

Ο επίσημος απολογισμός είναι τραγικός. Οι Αρχές επιβεβαιώσει τουλάχιστον 1.430 θανάτους από τους σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στη χώρα.

Current figures from Venezuela earthquakes:



– 1,430 dead

– 3,238 injured

– 68,900 people are missing, families tell Venezuelan government



Aerial footage from La Guaira: pic.twitter.com/8PWEYQC4hC June 27, 2026

Οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας αναφέρουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες είναι κρίσιμες για τη διάσωση ανθρώπων εν ζωή, αν και αυτό το χρονικό περιθώριο μπορεί να είναι μεγαλύτερο αν οι εγκλωβισμένοι έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και νερό.

«Κάθε διάσωση και ένα θαύμα»

«Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δηλώνει ο Χόρχε Ροντρίγκες, πρόεδρος της Εθνικής Συνέλευσης της χώρας. «Δεν θα αποκρύψουμε τίποτα σχετικά με την έκταση αυτής της τραγωδίας».

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe June 28, 2026

Η κυκλοφορία και ο συνωστισμός μπορεί μερικές φορές να εμποδίζουν τις επιχειρήσεις αναζήτησης. Στρατιώτες και Μεξικανοί εθελοντές έχουν ζητήσει επανειλημμένα ησυχία, ώστε να μπορούν να ακούσουν σημάδια ζωής κάτω από τα συντρίμμια.

Ο κόσμος βοηθά με όποιον τρόπο μπορεί. Όσοι διαθέτουν drones τα χρησιμοποιούν για να αναζητήσουν επιζώντες ή νεκρούς σε δυσπρόσιτα σημεία.

Οι οικογένειες συσπειρώνονται γύρω από τις ζωντανές μεταδόσεις των drones, αναζητώντας οτιδήποτε οικείο. Ένα ρούχο, μια τούφα μαλλιών, ένα προσωπικό αντικείμενο. Οτιδήποτε μπορεί να φέρει νέα για έναν αγαπημένο τους.

Against impossible odds, hope endures. 🇺🇸



American search and rescue teams rescued an infant from beneath the rubble following the earthquake in Venezuela. Every life saved is a victory. pic.twitter.com/PcFayXEqNP — Department of State (@StateDept) June 27, 2026

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https://x.com/StateDept/status/2070998469553053742?ref_src=twsrc%5Etfw