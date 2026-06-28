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28.06.2026 12:21

«Το Ιράν ελέγχει το Ορμούζ για τις επόμενες 30 ημέρες», διαμηνύει ο Αραγτσί στις ΗΠΑ – Προειδοποίηση για «μονομερείς ενέργειες»

28.06.2026 12:21
aragtsi

Ξεκάθαρο μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα Στενά του Ορμούζ έστειλε ο Αμπάς Αραγτσί από το Ιράκ.

Ο ιρανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν υπό την «πλήρη εποπτεία και διαχείριση» του Ιράν για τις επόμενες 30 ημέρες και ανέφερε πως η θαλάσσια οδός θα μπορέσει να επανέλθει στην πλήρη δυναμικότητά της, μετά την άρση όλων των εμποδίων.

«Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν για τις επόμενες 30 ημέρες και, αφού αρθούν όλα τα εμπόδια, θα αποκατασταθεί η πλήρης χωρητικότητα της θαλάσσιας οδού. Αυτό είναι που εργαζόμαστε να πετύχουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον ιρακινό ομόλογό του.

«Η ευθύνη ανήκει στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν»

Ο Αραγτσί επέμεινε ότι η ευθύνη για τη διαχείριση της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ ανήκει αποκλειστικά στην Τεχεράνη.

«Αυτή η ευθύνη ανήκει στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν υπάρχει άλλο μέρος ή άλλο κράτος σε αυτό το ζήτημα», είπε.

Όπως επισήμανε, το ζήτημα είναι «απολύτως σαφές» βάσει του μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Προειδοποίηση για «μονομερείς ενέργειες»

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση ή μονομερής ενέργεια από άλλη πλευρά θα μπορούσε να επιδεινώσει την κατάσταση.

Όπως είπε, μια τέτοια κίνηση δεν θα βοηθούσε στην αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας της θαλάσσιας οδού, αλλά αντίθετα θα μπορούσε να προκαλέσει νέες καθυστερήσεις.

«Οποιαδήποτε παρέμβαση ή οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία των Στενών», δήλωσε ο Αραγτσί.

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