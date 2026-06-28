Καύσωνας στην Ευρώπη: Η τραγωδία με τους πνιγμούς και γιατί συμβαίνει

Δεν είναι μόνο οι θερμοπληξίες, τα εμφράγματα και οι δεκάδες θάνατοι ηλικιωμένων που συνοδεύουν το πρωτοφανές κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Μία ακόμη τραγική διάσταση εξελίσσεται σχεδόν αθόρυβα στα ποτάμια, τις λίμνες και τα κανάλια: οι πνιγμοί ανθρώπων που αναζητούν λίγη δροσιά και τελικά χάνουν τη ζωή τους.

Η Γαλλία αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μέσα σε λίγες ημέρες, οι αρχές ανακοίνωσαν αρχικά 40 θανάτους από πνιγμό, στην πλειονότητά τους νέοι άνθρωποι που κολύμπησαν σε μη οργανωμένες περιοχές για να ξεφύγουν από τις θερμοκρασίες των 40 και πλέον βαθμών Κελσίου. Λίγες ημέρες αργότερα ο τραγικός απολογισμός ανέβηκε στους 55 πνιγμούς, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στη Γερμανία, όπου οι διασώστες κάνουν λόγο για διαδοχικά θανατηφόρα περιστατικά σε λίμνες και ποτάμια, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τις πόλεις αναζητώντας δροσιά σε φυσικά νερά.

Το ερώτημα είναι εύλογο: πώς είναι δυνατόν τόσοι άνθρωποι να πνίγονται επειδή προσπαθούν απλώς να δροσιστούν;

Οι ειδικοί εξηγούν ότι πίσω από την τραγωδία κρύβεται ένας συνδυασμός παραγόντων.

Θερμικό σοκ. Όταν κάποιος με θερμοκρασία σώματος πάνω από 39°C βουτήξει απότομα σε πολύ κρύο ποτάμι ή λίμνη, μπορεί να προκληθεί αιφνίδια αγγειοσύσπαση, καρδιακή αρρυθμία ή ακόμα και ανακοπή. Το σώμα δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί.

Όταν κάποιος με θερμοκρασία σώματος πάνω από 39°C βουτήξει απότομα σε πολύ κρύο ποτάμι ή λίμνη, μπορεί να προκληθεί αιφνίδια αγγειοσύσπαση, καρδιακή αρρυθμία ή ακόμα και ανακοπή. Το σώμα δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί. Τα ποτάμια είναι πολύ πιο επικίνδυνα απ’ όσο φαίνονται. Ο Ρήνος, ο Έλβας, ο Μοζέλας, ο Σηκουάνας και άλλοι μεγάλοι ποταμοί έχουν ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα, δίνες και απότομες μεταβολές βάθους. Ένας καλός κολυμβητής μπορεί να παρασυρθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

και άλλοι μεγάλοι ποταμοί έχουν ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα, δίνες και απότομες μεταβολές βάθους. Ένας καλός κολυμβητής μπορεί να παρασυρθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Κόπωση από τη ζέστη. Η αφυδάτωση και η θερμική εξάντληση μειώνουν δραματικά τις αντοχές . Άνθρωποι που νομίζουν ότι μπορούν να κολυμπήσουν όπως συνήθως, παθαίνουν κράμπες ή χάνουν τις αισθήσεις τους.

. Άνθρωποι που νομίζουν ότι μπορούν να κολυμπήσουν όπως συνήθως, παθαίνουν κράμπες ή χάνουν τις αισθήσεις τους. Αλκοόλ. Σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε νεαρούς, έχει προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ σε πάρκα ή όχθες ποταμών. Ο συνδυασμός ζέστης, αφυδάτωσης και αλκοόλ αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πνιγμού.

Σε πολλές περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε νεαρούς, έχει προηγηθεί κατανάλωση αλκοόλ σε πάρκα ή όχθες ποταμών. Αυξημένη προσέλευση σε μη οργανωμένα σημεία. Όταν η θερμοκρασία φτάνει τους 38-42°C, χιλιάδες άνθρωποι καταφεύγουν σε ποτάμια, κανάλια και λίμνες που δεν διαθέτουν ναυαγοσώστες ούτε ασφαλείς ζώνες κολύμβησης.

credit: AP

Το πρόβλημα, όμως, δεν περιορίζεται στο φετινό καλοκαίρι. Η Santé Publique France κατέγραψε 1.418 περιστατικά πνιγμών και 409 θανάτους μόνο το καλοκαίρι του 2025.

Στη Γερμανία ειδικά, οι Αρχές επισημαίνουν σχεδόν κάθε καλοκαίρι ότι οι περισσότεροι πνιγμοί δεν συμβαίνουν στις θάλασσες, αλλά σε λίμνες και ποτάμια.

Αντίστοιχα, στη Γαλλία οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας προειδοποιούν ότι οι περίοδοι ακραίου καύσωνα συνοδεύονται σχεδόν πάντα από αύξηση των πνιγμών, καθώς περισσότεροι πολίτες αναζητούν άμεση ανακούφιση στο νερό.

Το τραγικό είναι ότι πολλοί από αυτούς τους θανάτους συμβαίνουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και συχνά μπροστά σε φίλους ή συγγενείς, χωρίς να υπάρξει χρόνος για αποτελεσματική διάσωση.

Οι πνιγμοί αυτοί αποτελούν ίσως την πιο υποτιμημένη συνέπεια της κλιματικής κρίσης. Γιατί, τελικά, πολλοί άνθρωποι δεν πεθαίνουν από τον ίδιο τον καύσωνα, αλλά από την απεγνωσμένη προσπάθειά τους να ξεφύγουν από αυτόν.

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