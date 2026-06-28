Καύσωνας στην Ευρώπη: Η τραγωδία με τους πνιγμούς και γιατί συμβαίνει

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Δεν είναι μόνο οι θερμοπληξίες, τα εμφράγματα και οι δεκάδες θάνατοι ηλικιωμένων που συνοδεύουν το πρωτοφανές κύμα καύσωνα στην Ευρώπη. Μία ακόμη τραγική διάσταση εξελίσσεται σχεδόν αθόρυβα στα ποτάμια, τις λίμνες και τα κανάλια: οι πνιγμοί ανθρώπων που αναζητούν λίγη δροσιά και τελικά χάνουν τη ζωή τους.
Η Γαλλία αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μέσα σε λίγες ημέρες, οι αρχές ανακοίνωσαν αρχικά 40 θανάτους από πνιγμό, στην πλειονότητά τους νέοι άνθρωποι που κολύμπησαν σε μη οργανωμένες περιοχές για να ξεφύγουν από τις θερμοκρασίες των 40 και πλέον βαθμών Κελσίου. Λίγες ημέρες αργότερα ο τραγικός απολογισμός ανέβηκε στους 55 πνιγμούς, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
Παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στη Γερμανία, όπου οι διασώστες κάνουν λόγο για διαδοχικά θανατηφόρα περιστατικά σε λίμνες και ποτάμια, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν τις πόλεις αναζητώντας δροσιά σε φυσικά νερά.
Το ερώτημα είναι εύλογο: πώς είναι δυνατόν τόσοι άνθρωποι να πνίγονται επειδή προσπαθούν απλώς να δροσιστούν;
Οι ειδικοί εξηγούν ότι πίσω από την τραγωδία κρύβεται ένας συνδυασμός παραγόντων.
Το πρόβλημα, όμως, δεν περιορίζεται στο φετινό καλοκαίρι. Η Santé Publique France κατέγραψε 1.418 περιστατικά πνιγμών και 409 θανάτους μόνο το καλοκαίρι του 2025.
Στη Γερμανία ειδικά, οι Αρχές επισημαίνουν σχεδόν κάθε καλοκαίρι ότι οι περισσότεροι πνιγμοί δεν συμβαίνουν στις θάλασσες, αλλά σε λίμνες και ποτάμια.
Αντίστοιχα, στη Γαλλία οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας προειδοποιούν ότι οι περίοδοι ακραίου καύσωνα συνοδεύονται σχεδόν πάντα από αύξηση των πνιγμών, καθώς περισσότεροι πολίτες αναζητούν άμεση ανακούφιση στο νερό.
Το τραγικό είναι ότι πολλοί από αυτούς τους θανάτους συμβαίνουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και συχνά μπροστά σε φίλους ή συγγενείς, χωρίς να υπάρξει χρόνος για αποτελεσματική διάσωση.
Οι πνιγμοί αυτοί αποτελούν ίσως την πιο υποτιμημένη συνέπεια της κλιματικής κρίσης. Γιατί, τελικά, πολλοί άνθρωποι δεν πεθαίνουν από τον ίδιο τον καύσωνα, αλλά από την απεγνωσμένη προσπάθειά τους να ξεφύγουν από αυτόν.
Διαβάστε επίσης:
Κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο: Οι ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικές υποδομές του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ – Απειλεί ξανά ο Τραμπ
Βενεζουέλα: Ελπίδα στα συντρίμμια, 11χρονος ανασύρθηκε ζωντανός – Tουλάχιστον 1.430 νεκροί και 55.000 αγνοούμενοι
Βενεζουέλα: Τραγικές οι επιπτώσεις μετά τον καταστροφικό σεισμό – Σχεδόν 7 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν, στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια οι ζημιές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.