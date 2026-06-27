«Ψήνεται» από τον καύσωνα η Ευρώπη: Σπάνε κάθε ρεκόρ οι θερμοκρασίες, αυξάνονται συνέχεια οι θάνατοι από πνιγμούς σε Γερμανία και Γαλλία (Video)

Δραματική κατάληξη είχε για ένα παιδί και ακόμη τέσσερις νέους ανθρώπους η αναζήτηση δροσιάς των τελευταίων ημερών, ενώ οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να καταρρίπτουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ στη Γερμανία. Το χθεσινό ιστορικό υψηλό των 41,3 βαθμών Κελσίου στο Ζααρμπρίκεν «έσπασε» σήμερα με 41,5 βαθμούς στο Μέρκεν-Ντρέβιτς της Σαξονίας ‘Ανχαλτ.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους λουόμενους για ιδιαίτερη προσοχή στην κολύμβηση, επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά θανατηφόρων ατυχημάτων στην κολύμβηση συνεχώς αυξάνονται.

Την ίδια ώρα, σε όλη τη Γερμανία διαπιστώνονται προβλήματα στις οδικές μετακινήσεις, καθώς σε πολλά σημεία το οδόστρωμα έχει υποστεί ρωγμές, συχνά μάλιστα σε βαθμό απαγορευτικό για την κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Ειδικά συνεργεία των κρατιδιακών υπηρεσιών ψεκάζουν το οδόστρωμα με νερό, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της ασφάλτου.

Στο Βερολίνο, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δύο οχήματα εκτόξευσης νερού επιχειρούν στο κέντρο της πόλης, με στόχο να δροσίζουν πολυσύχναστα σημεία. Με ανάλογα μέσα πολλά αεροδρόμια προσπαθούν να αποτρέψουν ρωγμές στους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης.

Vor dem Brandenburger Tor hat die @polizeiberlin Wasserwerfer aufgefahren – zur Abkühlung in der #Hitzewelle in #Berlin. Sie fährt weiter zum Platz der Republik, Potsdamer Platz, Roten Rathaus und zur Jugendfarm im #Mauerpark. Unser Hitze-Blog: https://t.co/wHGMFnWV4i pic.twitter.com/lK1eJEGYoA — Tagesspiegel (@Tagesspiegel) June 27, 2026

Ένα αγόρι 6 ετών που αγνοείτο τις τελευταίες ώρες στην λίμνη Χέρνε της Βόρειας Ρηνανίας – Βεστφαλίας εντοπίστηκε νεκρό, μετέδωσε η Bild, επισημαίνοντας ότι το παιδί δεν γνώριζε κολύμπι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την περασμένη εβδομάδα στην ίδια περιοχή ένας 16χρονος πνίγηκε, όπως και δύο αδέρφια, ένας 14χρονος ένας 19χρονος. Στο κανάλι Ρήνου- Χέρνε, ένας 20χρονος πήδηξε στο νερό για να δροσιστεί μετά την προπόνηση στο τρέξιμο και, έπειτα από μεγάλης κλίμακας επιχείρηση αναζήτησης, ανασύρθηκε νεκρός. Τουλάχιστον πέντε ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ανάλογα θανατηφόρα ατυχήματα κολύμβησης στις περιοχές Έσσεν, Χέξτερ, Πάντερμπορν, Ζάσενμπεργκ και Κλέβε και στη λίμνη Τσούλπιχ.

Όπως αναφέρει η Γερμανική Ένωση Ναυαγοσωστών (DLRG), 393 άνθρωποι πνίγηκαν ενώ κολυμπούσαν στη Γερμανία το 2025 – 18 λιγότεροι από ό,τι το προηγούμενο έτος. Οι 282 από αυτούς τους πνιγμούς σημειώθηκαν σε ποτάμια ή λίμνες.

Πέρυσι τον Ιούνιο σημειώθηκε μάλιστα ο μεγαλύτερος αριθμός πνιγμών, με τους νεκρούς να φθάνουν τους 69. Το 82% όσων πνίγηκαν το 2025 ήταν άνδρες, σημειώνει η Ένωση. Ο ερευνητής του Κέντρου Harding για την Παιδεία σε Θέματα Κινδύνου Φέλιξ Ρέμπιτσεκ εξηγεί στον τηλεοπτικό σταθμό n-tv ότι ο υψηλός αριθμός ανδρών θυμάτων δεν είναι τυχαίος: «Οι άνδρες έχουν υψηλότερη ανοχή στον κίνδυνο, ενώ παίζει ρόλο και η συμπεριφορά τους πριν μπουν στο νερό», δηλώνει, αναφερόμενος στο γεγονός ότι συμβαίνει συχνότερα ένας άνδρας να κολυμπήσει ενώ έχει καταναλώσει αλκοόλ.

Η DLRG ενημερώνει εδώ και μέρες τους πολίτες να μην υποτιμούν τον κίνδυνο στις λίμνες και στα ποτάμια, να μην μπαίνουν μόνοι στο νερό και να ψύχουν το σώμα τους σταδιακά πριν κολυμπήσουν. «Τα ποτάμια και οι λίμνες συχνά φαίνονται ακίνδυνα, αλλά μπορούν να γίνουν απειλητικά για τη ζωή μέσα σε δευτερόλεπτα», υπογραμμίζουν.



Προβλήματα στις συγκοινωνίες

Τα προβλήματα όμως από τον καύσωνα επεκτείνονται και στις συγκοινωνίες. Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) συμβουλεύουν τους πελάτες τους να αποφεύγουν σήμερα και αύριο τα τρένα μεγάλων αποστάσεων και τα περιφερειακά. «Παρακαλούμε αποφύγετε όλα τα μη απαραίτητα ταξίδια με τρένα μεγάλων αποστάσεων και περιφερειακά», δήλωσε νωρίτερα σήμερα εκπρόσωπος της εταιρίας, εξηγώντας ότι οι υποδομές μεταφορών σε όλη τη χώρα επηρεάζονται σοβαρά από την πρωτοφανή ζέστη των ημερών.

Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες υποφέρουν επίσης από τις ακραίες θερμοκρασίες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο. Η DB έχει ήδη ανακοινώσει από προχθές ότι τα εισιτήρια για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου θα μπορούν να ακυρωθούν δωρεάν, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκαν πριν από τις 23 Ιουνίου.

Γαλλία: 74 θάνατοι μέσα σε 10 ημέρες από πνιγμό εν μέσω καύσωνα

Στους 74 έχουν φτάσει οι καταγεγραμμένοι από τις Αρχές, θάνατοι από πνιγμό στη Γαλλία, από τις 18 Ιουνίου, λόγω του ακραίου καύσωνα που πλήττει τη χώρα, ανακοίνωσε το Σάββατο (27/06) ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ σε συνέντευξή του.

Οι θάνατοι αυτοί σημειώθηκαν «σε μεγάλο βαθμό σε μη εξουσιοδοτημένες, μη εποπτευόμενες υδάτινες επιφάνειες: ποτάμια και μικρές λίμνες, μεταξύ άλλων», εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών σημειώνοντας ότι υπήρξαν επίσης «πνιγμοί σε ιδιωτικές πισίνες».

«Υπάρχει ένα φαινόμενο υδροπληξίας, μερικές φορές από υπερδραστηριότητα… Διαπιστώνουμε πολλούς θανάτους από καρδιακή προσβολή», πρόσθεσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Le Parisien και δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική της έκδοση.

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