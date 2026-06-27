Βενεζουέλα: Ελπίδα στα χαλάσματα – Mωρό 18 μηνών ανασύρθηκε ζωντανό 32 ώρες μετά τους σεισμούς

Νεογέννητο διασώθηκε από τα χαλάσματα κτιρίου που είχε καταρρεύσει, 32 ώρες μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις στη Βενεζουέλα.

Το «θαύμα» έγινε αργά χθες το βράδυ, στην πλέον πληγείσα πόλη της χώρας, τη Λα Γουάιρα.

Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το μωρό, ηλικίας μόλις 18 ημερών, βγήκε σώο μέσα από τα ερείπια αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο για 32 ώρες. Η μητέρα του βρέφους διασώθηκε μία ώρα αργότερα.

Τουλάχιστον 920 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί έπειτα από τους ισχυρότατες δονήσεις που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο βόρειο τμήμα της χώρας, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, ενώ χιλιάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται.

Οι προσπάθειες των διασωστών είναι τεράστιες. Τεράστια είναι και η οργή των σεισμόπληκτων της Βενεζουέλας που έχουν δηλώσει και αναζητούν 50.000 αγνοούμενους μεγαλώνει καθώς ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το περιθώριο επιβίωσης των 48 έως 72 ωρών που κατά κανόνα ισχύει για εγκλωβισμένους.

Οι κάτοικοι και οι εθελοντές στη Λα Γκουάιρα (La Guaira) -έναν δημοφιλή προορισμό για τους λάτρεις της θάλασσας, όπου τουλάχιστον 100 κτίρια, πολλά από τα οποία ήταν πολυώροφα κτίρια κατοικιών, καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές- καταγγέλλουν εδώ και μέρες ελλείψεις σε βαριά μηχανήματα και περιορισμένη παρουσία των αρχών.

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