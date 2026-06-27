search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 16:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.06.2026 15:16

Στο «φούρνο» η Ευρώπη – Πού κατέγραψε ιστορικά ρεκόρ η θερμοκρασία (Photo/Video)

27.06.2026 15:16
Heat

Τουλάχιστον 193 εκατομμύρια κάτοικοι της Γηραιάς Ηπείρου, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια στη Γερμανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα, Σάββατο (27/06) θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του γαλλικού πρακτορείου.

Την ίδια ώρα, τα νοσοκομεία έχουν φτάσει στα όρια των αντοχών τους, καθώς τα περιστατικά που αφορούν καρδιακές ανακοπές και σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί.

Συνολικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περισσότερα από 404 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (εκτός Τουρκίας), ελαφρώς λιγότεροι σε σχέση με χθες.

Ύφεση αναμένεται στη Γαλλία το βράδυ της Κυριακής

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία (Météo-France) προβλέπει τερματισμό των κόκκινων συναγερμών καύσωνα αύριο, Κυριακή, το βράδυ, έπειτα από 13 υποβαθμίσεις σήμερα το πρωί: 37 γαλλικά γεωγραφικά διαμερίσματα παραμένουν ακόμη στο πιο υψηλό επίπεδο συναγερμού, σύμφωνα με το τελευταίο της δελτίο.

Ρεκόρ στην Ελβετία

Η Ελβετία σημείωσε την Παρασκευή την πιο υψηλή θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για τον μήνα Ιούνιο, με 38,8 βαθμούς Κελσίου στη Βασιλεία, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 38 βαθμών που καταγράφηκε στην ίδια πόλη την προηγούμενη ημέρα.

Ο ελβετικός πυρηνικός σταθμός του Μπετσνάου σταμάτησε να λειτουργεί την Παρασκευή ώστε να αποτραπεί μια υπερβολική θέρμανση των υδάτων του ποταμού που ψύχουν τους δύο αντιδραστήρες του εν μέσω καύσωνα, ανακοίνωσε ο ενεργειακός όμιλος Axpo.

Στη Γαλλία, τρεις αντιδραστήρες σταμάτησαν τη λειτουργία τους για τους ίδιους λόγους, με αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγή ηλεκτρισμού.

Γερμανία: Στους 41,3 βαθμούς Κελσίου ο υδράργυρος

Η Γερμανία κατέγραψε την Παρασκευή ρεκόρ μέγιστης θερμοκρασίας 41,3 βαθμών Κελσίου σε συνοικία της πόλης Ζααρμπρίκεν (δυτικά), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Ομοσπονδιακής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (DWD) που διαβιβάστηκαν στο AFP.

“Και είναι πολύ πιθανό η θερμοκρασία αυτή να σημειωθεί και αύριο [σήμερα Σάββατο], αν όχι να ξεπεραστεί ελαφρά”, δήλωσε ο Ούβε Μπαουμγκάρτεν, μετεωρολόγος της DWD ο οποίος μίλησε στο AFP.

Γαλλία: Θάνατος ενός μωρού 18 μηνών λόγω υπερθερμίας

Ένα μωρό 18 μηνών πέθανε αφού βρέθηκε σε κατάσταση υπερθερμίας την Τρίτη σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο πάρκινγκ ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Μασσαλίας (νότια), όπως δήλωσε χθες το πανεπιστήμιο στο AFP, χωρίς να διευκρινιζει την ακριβή ημερομηνία του θανάτου του.

Δύο παιδιά, ηλικίας δύο και τεσσάρων ετών, εντοπίστηκαν νεκρά τη Δευτέρα στο αυτοκίνητο της οικογένειας σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στο Καρπαντρά (νότια). Και ένα παιδί τριών ετών πέθανε την Τετάρτη, καθώς βρέθηκε μόνο του μέσα σε αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα.

Βέλγιο: Απομακρύνθηκαν οι επιβάτες δύο συρμών της Eurostar

Οι επιβάτες δύο συρμών της Eurostar χρειάστηκε να απομακρυνθούν εν μέσω καύσωνα την Παρασκευή στο Βέλγιο, για τεχνικούς λόγους, δήλωσε στο AFP η μεταφορική εταρία και η διαχειρίστρια του σιδηροδρομικού δικτύου Infrabel.

Ηνωμένο Βασίλειο: νέο ρεκόρ στους 36,9 βαθμούς Κελσίου

Το ΗΒ κατέρριψε την Παρασκευή ρεκόρ ζέστης για τον μήνα Ιούνιο για τρίτη μέρα στη σειρά, με 36,9 βαθμούς Κελσίου να καταγράφονται στο Ουάτισαμ, στο Σάφοκ (νοτιοανατολική Αγγλία), και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει “ακόμη περισσότερο”, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Met Office.

Ολλανδία: κόκκινος συναγερμός για πρώτη φορά

Από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, ισχύει κόκκινος συναγερμός που εξέδωσε το Ινστιτούτο Μετεωρολογίας της Ολλανδίας για μεγάλο μέρος της χώρας λόγω των ακραίων συνθηκών ζέστης, με θερμοκρασίες που μπορεί να φθάσουν τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Τα περισσότερα σχολεία είναι κλειστά και οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην κυκλοφορούν στον δρόμο παρά μόνο αν υπάρχει ανάγκη. Στη χώρα αυτή, που είναι γνωστή για τα κανάλια της, οι συρόμενες γέφυρες ψύχονται προληπτικά ώστε να αποτραπεί η διαστολή του μετάλλου λόγω της ζέστης.

Φεστιβάλ τέκνο ακυρώθηκε την Παρασκευή λόγω του καύσωνα, λίγο μετά τον κόκκινο συναγερμό που εξέδωσαν οι ολλανδικές αρχές για οκτώ περιοχές της χώρας.

Τα Βαλκάνια σε κόκκινο συναγερμό

Τα Βαλκάνια θα πληγούν από τον καύσωνα από σήμερα, με ολόκληρη τη χερσόνησο της Αδριατικής να βρίσκεται ήδη σε κόκκινο συναγερμό την Παρασκευή, σύμφωνα με την υπηρεσία MeteoAlarm. Με 39 βαθμούς Κελσίου να αναμένονται από την Κυριακή σε ορισμένες περιοχές της Σερβίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Βοσνίας και του Μαυροβουνίου, σύμφωνα με τα διάφορα εθνικά ινστιτούτα μετεωρολογίας, η περιοχή αναμένεται να υποφέρει από τη ζέστη τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

Τουλάχιστον 193 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων 75 εκατομμύρια στη Γερμανία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη διάρκεια της σημερινής ημέρας θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του AFP.

Συνολικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περισσότερα από 404 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη (εκτός Τουρκίας), ελαφρώς λιγότεροι σε σχέση με χθες. Η ανάλυση αυτή, που βασίζεται στις προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και στις προβολές που είχαν γίνει το το 2025 για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό από το Joint Research Center, σε συνδυασμό με τα στοιχεία της αυστριακής μη κυβερνητικής οργάνωσης Klimadashboard.

Διαβάστε επίσης:

Αυστραλία: Βρέθηκε σορός 17χρονης μέσα σε βαλίτσα – Συνελήφθη 46χρονος από βίντεο που τον «έκαψε»

Βενεζουέλα: «Σπάει το φράγμα» των 1.000 νεκρών από τους φονικούς σεισμούς – Σκηνές χάους, ελλείψεις και λεηλασίες (Photos/Video)

Το ελληνικό λόμπι παρεμβαίνει στον Τραμπ κατά της πώλησης κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό «KAAN»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
livanos-hezbolax
ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης Χεζμπολάχ: Συνιστά «ταπείνωση», «άκυρη» η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

anagnwstopoulos
LIFESTYLE

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Ποτέ δεν αγνοήσαμε τα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ – Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι»

Ship
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 3 Ιουλίου στα πλοία της Ραφήνας – Ζητήματα ασφάλειας πληρωμάτων και πλοίων θέτει η ΠΕΝΕΝ

dimitra_papadopoulou_ndp
LIFESTYLE

Δήμητρα Παπαδοπούλου: «Όταν είπα στον μπαμπά μου ότι θα γίνω ηθοποιός, μου είπε “λυπάμαι πολύ, παιδί μου”»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

tsipras 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί δεν είναι απίθανο να κινείται ο Τσίπρας στο 20% – Τα αποτελέσματα του 2023, η αποτυχία των επιγόνων του και του… ΠΑΣΟΚ

ikaria-diakopes-new
ΕΛΛΑΔΑ

Τα νέα «κρυφά νησιά»: Οι 8 προορισμοί που κερδίζουν όσους εγκαταλείπουν Κυκλάδες και Σποράδες

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 16:32
livanos-hezbolax
ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης Χεζμπολάχ: Συνιστά «ταπείνωση», «άκυρη» η συμφωνία Λιβάνου – Ισραήλ

loyizidoy-new
LIFESTYLE

Ρένια Λουιζίδου για τα πρώτα της βήματα: «Δεν θα τα κατάφερνα αν δεν με στήριζε ο Γιάννης Μπέζος» (Video)

anagnwstopoulos
LIFESTYLE

Θανάσης Αναγνωστόπουλος: «Ποτέ δεν αγνοήσαμε τα νούμερα τηλεθέασης στην ΕΡΤ – Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι»

1 / 3