Το ελληνικό λόμπι παρεμβαίνει στον Τραμπ κατά της πώλησης κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό «KAAN»

Την έντονη ανησυχία τους για τις πληροφορίες περί προτεινόμενης στρατιωτικής πώλησης κινητήρων για μαχητικά αεροσκάφη στην Τουρκία εκφράζουν τέσσερις Ελληνοαμερικανοί βουλευτές του Κογκρέσου, προειδοποιώντας ότι η στάση της Άγκυρας απειλεί τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι βουλευτές Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη, Μάικ Χαριδόπουλος, και Τζίμι Πατρώνης, αναφέρουν σε κοινή δήλωσή τους ότι έχουν ενεργές επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση και την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων, προκειμένου να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες για τη φερόμενη πώληση και να εκφράσουν την έντονη αντίθεσή τους σε κάθε ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 χωρίς πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του νόμου CAATSA (Νόμος για την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων).

Η παρέμβαση έρχεται στον απόηχο της επίσημης κοινοποίησης που έλαβε το Κογκρέσο από την κυβέρνηση Τραμπ για την πρόθεσή της να εγκρίνει πώληση κινητήρων αξίας άνω των 700 εκατ. δολαρίων στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Reuters, οι κινητήρες προορίζονται για το τουρκικό μαχητικό KAAN, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο Κογκρέσο, τόσο για την ουσία της πώλησης όσο και για τη διαδικασία ελέγχου των μεγάλων αμυντικών εξαγωγών.

Το ζήτημα συνδέεται με την απομάκρυνση της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35 μετά την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400. Η Ουάσιγκτον είχε υποστηρίξει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να διαθέτει ταυτόχρονα το ρωσικό σύστημα αεράμυνας και το αμερικανικό μαχητικό πέμπτης γενιάς, ενώ οι κυρώσεις CAATSA και οι σχετικοί περιορισμοί παραμένουν κεντρικό σημείο της συζήτησης για την αμυντική σχέση ΗΠΑ και Τουρκίας.

Οι τέσσερις βουλευτές σημειώνουν ότι, ως Ελληνοαμερικανοί μέλη του Κογκρέσου, παρακολουθούν με βαθιά ανησυχία τις σχετικές πληροφορίες και υποστηρίζουν ότι η Τουρκία εξακολουθεί να αποτελεί αποσταθεροποιητική δύναμη στην περιοχή.

Στη δήλωσή τους επικαλούνται τις εκτεταμένες και αμφισβητούμενες θαλάσσιες διεκδικήσεις της Άγκυρας, τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου, καθώς και την προώθηση ρητορικής που δαιμονοποιεί το Ισραήλ.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η Ανατολική Μεσόγειος έχει σημαντικές δυνατότητες να εξελιχθεί σε φάρο εμπορικών ευκαιριών, ενεργειακής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας. Υπογραμμίζουν ότι έχουν στηρίξει ενεργά αυτή την προσπάθεια μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων.

Ωστόσο, προειδοποιούν ότι η ρητορική και οι ενέργειες της Τουρκίας απειλούν ολοένα και περισσότερο βασικούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, θέτοντας σε κίνδυνο τις προσπάθειες αυτές και την περιφερειακή σταθερότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν στην παροχή καταφυγίου στη Χαμάς από την Τουρκία και στο γεγονός ότι, όπως αναφέρουν, η Άγκυρα παραμένει το μοναδικό μέλος του ΝΑΤΟ που αρνείται να επιβάλει κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Οι τέσσερις βουλευτές χαρακτηρίζουν τα ζητήματα αυτά «βαθιά ανησυχητικά».

Η παρέμβαση αναδεικνύει τις αντιδράσεις που προκαλεί στο Κογκρέσο το ενδεχόμενο περαιτέρω αμυντικής προσέγγισης με την Τουρκία, όσο παραμένουν ανοιχτά τα ζητήματα των S-400, των κυρώσεων CAATSA και της πιθανής επιστροφής της Άγκυρας στο πρόγραμμα των F-35.

Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο

Την αντίθεσή του στην προτεινόμενη πώληση κινητήρων GE F110 στην Τουρκία για το μαχητικό αεροσκάφος KAAN, καθώς και σε οποιαδήποτε διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει στην απόκτηση F-35 από την Άγκυρα, εκφράζει το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο (ΑΗΙ) με επιστολή του προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Στην επιστολή, με ημερομηνία 26 Ιουνίου 2026, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του AHI, Νικ Λαριγκάκης, καλεί την αμερικανική κυβέρνηση να σταματήσει την προτεινόμενη πώληση αμυντικού υλικού, να σεβαστεί τον συνταγματικό ρόλο ελέγχου του Κογκρέσου και να διασφαλίσει ότι η Τουρκία δεν θα αποκτήσει τα F-35 όσο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την εθνική ασφάλεια.

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στον αναπληρωτή βοηθό υπουργό Εξωτερικών για Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις Ντάνιελ Λότον και στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Το AHI συνδέει την υπόθεση των κινητήρων για το KAAN με το ευρύτερο ζήτημα των S-400 και της απομάκρυνσης της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35. Στην επιστολή υπενθυμίζεται ότι η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία βάσει του νόμου CAATSA, μετά την απόφαση της Άγκυρας να αποκτήσει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα S-400.

«Η κυβέρνησή σας κατέληξε στο σωστό συμπέρασμα το 2020 και σας καλούμε με σεβασμό να εμείνετε σε αυτή τη θέση», αναφέρεται στην επιστολή. Το AHI σημειώνει ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει από τότε, καθώς η Τουρκία εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα, καθώς οι ανησυχίες εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν στην επιβολή των κυρώσεων παραμένουν ανεπίλυτες.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Ινστιτούτο προειδοποιεί ότι η προώθηση πολιτικών που θα υπονόμευαν τις κυρώσεις θα αποδυνάμωνε και το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου αυτές επιβλήθηκαν.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον ρόλο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με την επιστολή, παρότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε επίσημη κοινοποίηση προς το Κογκρέσο για την προτεινόμενη πώληση, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η διαδικασία προχωρά παρά τις αντιρρήσεις ηγετικών στελεχών του Κογκρέσου και χωρίς την τήρηση της παγιωμένης διαδικασίας διαβούλευσης που παραδοσιακά διέπει τις μεγάλες πωλήσεις οπλικών συστημάτων.

Υπό αυτό το πρίσμα, το AHI τονίζει ότι οι συνταγματικές αρμοδιότητες ελέγχου του Κογκρέσου αποτελούν ουσιώδη ασφαλιστική δικλείδα στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστές.

Στην επιστολή ασκείται επίσης ευρύτερη κριτική στην τουρκική στάση. Το Ινστιτούτο υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά της Τουρκίας επί σειρά ετών δείχνει πως δεν αποτελεί αξιόπιστο σύμμαχο στο ΝΑΤΟ, επικαλούμενο την παράνομη κατοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, τους δεσμούς της Άγκυρας με τη Ρωσία, καθώς και τη στάση της έναντι αποσταθεροποιητικών παραγόντων στη Μέση Ανατολή, όπως για παράδειγμα η Χαμάς.

Το AHI κάνει ακόμη αναφορά στη συνεχιζόμενη δίωξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εντάσσοντας το ζήτημα στο ευρύτερο πλαίσιο των παραβιάσεων διεθνών κανόνων και της αμερικανικής νομοθεσίας. «Η επιβράβευση μιας τέτοιας συμπεριφοράς με διευρυμένη αμυντική συνεργασία στέλνει λάθος μήνυμα τόσο στους συμμάχους όσο και στους αντιπάλους μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Το Αμερικανικό Ελληνικό Ινστιτούτο αντιπαραβάλλει την τουρκική στάση με τις στρατηγικές σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα, την Κυπριακή Δημοκρατία και άλλους δημοκρατικούς συμμάχους στην Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι οι σχέσεις αυτές έχουν ωφελήσει την Ουάσιγκτον και πρέπει να συνεχίσουν να ενισχύονται σε μια περίοδο αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Καταλήγοντας, το AHI καλεί την κυβέρνηση Τραμπ να αναστρέψει την τρέχουσα κατεύθυνση της πολιτικής της έναντι της Τουρκίας, να προασπίσει το κράτος δικαίου, να σεβαστεί τον ρόλο του Κογκρέσου και να αποτρέψει οποιαδήποτε απόκτηση των F-35 από την ‘Αγκυρα προτού ικανοποιηθούν πλήρως οι προϋποθέσεις που έχουν επιβληθεί από την αμερικανική νομοθεσία.

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