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26.06.2026 09:12

Γιατί θα πετάξουν μαχητικά σήμερα πάνω από την Αττική

26.06.2026 09:12
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Διελεύσεις αεροσκαφών πάνω από τον νομό Αττικής, θα πραγματοποιηθούν, σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, περίπου στις 10:00.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, οι πτήσεις θα γίνουν στο πλαίσιο δοκιμαστικής άσκησης για την ορκωμοσία των νέων ανθυποσμηναγών της Σχολής Ικάρων.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.06.2026 09:59
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