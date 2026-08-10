«Η γη άρχισε να τρέμει και παλεύαμε να μείνουμε όρθιοι» –  Έλληνας που έζησε τον φονικό σεισμό στην Κολομβία μιλά στο topontiki.gr

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Δεν χρειάστηκε να καταρρεύσει το σπίτι του για να καταλάβει τη δύναμη του σεισμού. Στην περιοχή Huila της Κολομβίας, ο Δημήτρης Χριστόπουλος είδε τη φύση γύρω του να κινείται βίαια, την ώρα που η γη άρχισε να μετακινείται κάτω από τα πόδια του. Για λίγες στιγμές, ακόμη και το να σταθεί κάποιος όρθιος έγινε δύσκολη υπόθεση.

Ο ισχυρός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ έσπειρε τον τρόμο σε μεγάλο τμήμα της Κολομβίας, με δεκάδες νεκρούς, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Οι ισχυροί μετασεισμοί που ακολούθησαν διατηρούν την αγωνία, την ώρα που οι αρχές επιχειρούν να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για τις καταστροφές.

Ο κ. Δημήτρης Χριστόπουλος ζει εδώ και 14 χρόνια στην Κολομβία και δραστηριοποιείται στον χώρο του καφέ. Την ώρα που σημειώθηκε η μεγάλη δόνηση βρισκόταν στο σπίτι του στην περιοχή Huila. Το κτίσμα άντεξε, όμως αυτό που συνέβη γύρω του ήταν αρκετό για να του αποτυπώσει με τον πιο παραστατικό τρόπο τη σφοδρότητα του Εγκέλαδου.

«Η γη άρχισε να τρέμει τόσο δυνατά που τα δένδρα πηγαινοέρχονταν δεξιά και αριστερά και λέγαμε πότε θα σταματήσει όλο αυτό. Παλεύαμε να μείνουμε όρθιοι από την ένταση που έτρεμε η γη κάτω από τα πόδια μας. Ευτυχώς ζω στην ύπαιθρο και την ώρα του σεισμού ήμουν έξω οπότε δεν μπορώ να πω ότι φοβήθηκα αλλά ταράχτηκα πολύ».

Παρά την ένταση του σεισμού, ο ίδιος δεν βίωσε τον ίδιο βαθμό φόβου που θα μπορούσε να προκαλέσει μια τέτοια δόνηση σε ένα πυκνοκατοικημένο αστικό περιβάλλον. Η περιοχή όπου βρίσκεται δεν χαρακτηρίζεται από την πυκνή δόμηση ούτε από τα μεγάλα πολυώροφα κτίρια που υπάρχουν στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη ακτίνα και δεν περιορίστηκε στην Κολομβία. Σύμφωνα με τον κ. Χριστόπουλο, η δόνηση έγινε αντιληπτή και στον Ισημερινό, το Περού, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα. Σύμφωνα με τον κ. Χριστόπουλο μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός ή απώλεια Έλληνα που ζει στην περιοχή. «Είμαστε περίπου 80-90 Έλληνες στην Κολομβία μαζί με τις οικογένειές μας και από την πρώτη επικοινωνία που είχαμε μεταξύ μας δεν διαπιστώσαμε κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει φόβος αλλά ευτυχώς δεν έχουμε τραυματίες ή απώλειες».

Οι μετασεισμοί αποτελούν πλέον μία ακόμη πηγή ανησυχίας για τους κατοίκους, καθώς η πρώτη ισχυρή δόνηση έχει αφήσει πίσω της έναν μεγάλο αριθμό θυμάτων και ζημιών. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, ενώ οι κάτοικοι παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς η εικόνα στις πληγείσες περιοχές δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως.

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