Πολύνεκρη ουκρανική επίθεση στη Ρωσία – Τουλάχιστον 13 έχασαν τη ζωή τους από χτύπημα drone, ανάμεσά τους και παιδί

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Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ουκρανική επίθεση με drones στη ρωσική δημοκρατία του Ταταρστάν, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Οι ίδιοι επιβεβαίωσαν ότι μεταξύ των νεκρών ήταν και ένα παιδί, ενώ ακόμη 75 άνθρωποι τραυματίστηκαν, όταν drones έπληξαν την πόλη Νιζνεκάμσκ, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.100 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας ανακοίνωσαν ότι στο στόχαστρο βρέθηκε το διυλιστήριο πετρελαίου Τάνεκο.

Πρόκειται για μία από τις πλέον πολύνεκρες μεμονωμένες επιθέσεις στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, το 2022.

Unforgettable moments from trips through the occupied territories of Ukraine 😌 pic.twitter.com/S2ViCY1W09 — NEXTA (@nexta_tv) August 10, 2026

Το Κίεβο έχει εντείνει το τελευταίο διάστημα τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας εναντίον εγκαταστάσεων που, όπως υποστηρίζει, αποφέρουν έσοδα και παρέχουν υλικοτεχνική υποστήριξη στον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Η επίθεση στη Νιζνεκάμσκ διήρκεσε αρκετές ώρες, κατά τη διάρκεια της νύχτας και έως το πρωί, σύμφωνα με τοπικές πηγές.

Επαληθευμένες εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μεγάλους όγκους καπνού και φλόγες να υψώνονται στον ουρανό υπό το φως της ημέρας, ενώ στο βάθος ακούγονται σειρήνες αεροπορικού συναγερμού.

Το προξενείο του Ουζμπεκιστάν στο Ταταρστάν ανακοίνωσε ότι επτά από τους νεκρούς ήταν υπήκοοι Ουζμπεκιστάν.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, τα περισσότερα θύματα βρίσκονταν σε ξενώνα την ώρα της επίθεσης. Η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή ανέφερε ότι στο σημείο όπου έπεσαν τα drones βρίσκονταν «άμαχοι πολίτες που δεν συμμετείχαν σε καμία στρατιωτική επιχείρηση».

Ukrainian drones struck a series of targets across Russia and occupied territory overnight.



Drones set fire to the Galaktika shopping center in Makiivka, a former Epicentr seized by Russian forces in 2014.



They also struck the oil refinery in Nizhnekamsk, Tatarstan, while… pic.twitter.com/jcDW2Je7vA — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Η Μόσχα δήλωσε ότι «όλοι όσοι εμπλέκονται στις επιθέσεις» θα «αντιμετωπίσουν αναπόφευκτη και αυστηρή τιμωρία».

Τα διυλιστήρια πετρελαίου στη Νιζνεκάμσκ είχαν δεχθεί επίθεση και στο παρελθόν, στις 12 Ιουνίου.

«Οι εγκαταστάσεις που στοχοποιεί η Ουκρανία χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον της Ουκρανίας, την κατασκευή όπλων και την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας», δήλωσε ο Αντρίι Κοβαλένκο, επικεφαλής του ουκρανικού Κέντρου Αντιμετώπισης Παραπληροφόρησης.

Ο επικεφαλής του Ταταρστάν, Ρουστάμ Μιννιχάνοφ, επιβεβαίωσε την επίθεση και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

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