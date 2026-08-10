Στο επίκεντρο τα δίκτυα ηλεκτροδότησης για τη φωτιά στον Κουβαρά – Έλεγχος σε 450 αιολικά πάρκα

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Τα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας εξετάζουν οι αρμόδιες Αρχές ως πιθανή αιτία εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στον Κουβαρά Αττικής, ενώ παράλληλα ανοίγει ένας ευρύτερος κύκλος ελέγχων σε αιολικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Στο πλαίσιο της έρευνας, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εκτιμούν, με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, ότι η φωτιά ενδέχεται να ξεκίνησε από κολώνες χαμηλής τάσης του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ.

Πώς εξετάζεται ότι ξεκίνησε η φωτιά

Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας στρέφουν την προσοχή στις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, σε συνδυασμό με την κατάσταση του δικτύου.

Οι ισχυροί άνεμοι φέρεται να προκάλεσαν έντονη ταλάντωση των αγωγών. Σε περίπτωση που το δίκτυο παρουσιάζει προβλήματα συντήρησης ή κατασκευαστικές ατέλειες, η κίνηση των αγωγών μπορεί να οδηγήσει σε επαφή μεταξύ τους και στη δημιουργία ηλεκτρικού τόξου και σπινθήρων.

Το ενδεχόμενο οι σπινθήρες να έπεσαν στη συνέχεια σε ξηρή βλάστηση και να προκάλεσαν την ανάφλεξη εξετάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβληματικά σημεία έχουν εντοπιστεί κατά το παρελθόν σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη σε περιοχές όπου στο ίδιο δίκτυο συνδέονται μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Έλεγχοι σε 450 αιολικά πάρκα σε όλη τη χώρα

Η υπόθεση του Κουβαρά οδηγεί τις Αρχές σε μια ευρύτερη διερεύνηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίζουν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στην εκδήλωση πυρκαγιών.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθεί πανελλαδική προκαταρκτική εξέταση, η οποία διατάχθηκε από την εποπτεύουσα εισαγγελέα της αρμόδιας υπηρεσίας της Πυροσβεστικής, σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Η έρευνα θα αφορά περίπου 450 αιολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την Ελλάδα και αναμένεται να εξελιχθεί σε βάθος αρκετών μηνών.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί αρχικά το εάν οι εγκαταστάσεις διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες άδειες. Παράλληλα, θα εξεταστεί το ιστορικό πυρκαγιών στις συγκεκριμένες περιοχές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν περιστατικά που θα μπορούσαν να συνδέονται με τις εγκαταστάσεις ή τα δίκτυα ηλεκτροδότησής τους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στην τήρηση των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών κατά την εγκατάσταση, αλλά και στις διαδικασίες συντήρησης και λειτουργίας. Οι έλεγχοι θα επεκταθούν και στα μέτρα πρόληψης που προβλέπονται, με έμφαση στα εναέρια δίκτυα διανομής.

Εφόσον προκύψουν παραβάσεις ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οι Αρχές θα εξετάσουν και το ενδεχόμενο απόδοσης ποινικών ευθυνών.

Το «Μαύρο Σπιθάρι» και η έκθεση που προκάλεσε την έρευνα

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση για τη διεύρυνση της έρευνας φέρεται να είχε η έκθεση αυτοψίας από τη θέση «Μαύρο Σπιθάρι» στη Βοιωτία, η οποία έχει προσδιοριστεί ως το σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβοιωτία.

Στην έκθεση καταγράφονται αναλυτικά προβλήματα που αφορούν την κατασκευή και την ηλεκτροδότηση γειτονικού αιολικού πάρκου. Σύμφωνα με τα ευρήματα, συγκεκριμένες ελλείψεις και τεχνικές αστοχίες φέρεται να συνδέονται με τη δημιουργία σπινθήρων, οι οποίοι εκτιμάται ότι προκάλεσαν την αρχική ανάφλεξη.

Παρόμοιο σενάριο εξετάζεται και για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή «Αχλαδιά» της Σητείας το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, καθώς και εκεί οι έρευνες στρέφονται μεταξύ άλλων στον ρόλο που ενδέχεται να διαδραμάτισαν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Η έρευνα που βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το κατά πόσο μεμονωμένα περιστατικά συνδέονται με ευρύτερα προβλήματα στα δίκτυα ηλεκτροδότησης και στις εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

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