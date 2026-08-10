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10.08.2026 16:09

Αγκίστρι: Επίθεση ισραηλινών τουριστών σε διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης – «Απερίγραπτες σκηνές» (video)

10.08.2026 16:09
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Ένταση δημιουργήθηκε χθες το απόγευμα στο Αγκίστρι, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Σκάλα, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης για αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό και με αίτημα τη διακοπή της συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, καθώς η πορεία περνούσε από ένα beach bar συναντήθηκε με ισραηλινούς τουρίστες, οι οποίοι επιτέθηκαν στους διαδηλωτές με άσεμνες χειρονομίες και ύβρεις. Οι συγκεντρωμένοι απάντησαν με συνθήματα κατά του Ισραήλ και υπέρ της Παλαιστίνης.

«Απερίγραπτες σκηνές. Το βίντεο δεν αποτυπώνει το αίσχος, πολλές σπρωξιές, βρισιές, αγκωνιές, προσπάθειες να μας πάρουν τα κινητά. Οι λιμενικοί και αστυνομικοί σε σοκ, ευτυχώς ευγενικοί με εμάς», κατήγγειλε διαδηλώτρια, σε ανάρτησή της.

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