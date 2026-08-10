Τουρκία: Περιορισμένη αμνηστία σε μέλη του PKK – Εκτός ρύθμισης ο Οτσαλάν

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Το τουρκικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου νομοσχέδιο που προβλέπει περιορισμένη αμνηστία και ευνοϊκές ρυθμίσεις για μέλη του PKK, σε ένα από τα σημαντικότερα βήματα της ειρηνευτικής διαδικασίας που έχει στόχο να τερματίσει μια σύγκρουση δεκαετιών. Η ρύθμιση δεν καλύπτει τον φυλακισμένο ηγέτη της οργάνωσης, Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 468 ψήφους υπέρ, 88 κατά και έξι αποχές, με τη στήριξη του κυβερνώντος AKP, του εθνικιστικού MHP και του φιλοκουρδικού DEM.

Προβλέπει νομική προστασία για πρώην μαχητές που δεν έχουν διαπράξει σοβαρά εγκλήματα, αναστολή ορισμένων ποινών φυλάκισης και αναβολή εκκρεμών ερευνών και δικών για διάστημα πέντε ή δέκα ετών, ανάλογα με τη βαρύτητα των υποθέσεων.

Εφόσον στο διάστημα αυτό δεν διαπραχθούν νέα αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, οι υποθέσεις θα μπορούν να τίθενται στο αρχείο και οι ποινές να θεωρούνται εκτιθείσες.

Σύμφωνα με βουλευτές, σε πρώτη φάση περίπου 3.500 κρατούμενοι που συνδέονται με το PKK ενδέχεται να αποφυλακιστούν.

Ποιοι εξαιρούνται

Από τις ρυθμίσεις εξαιρούνται όσοι έχουν καταδικαστεί για σοβαρά εγκλήματα, όπως εκ προθέσεως ανθρωποκτονίες, καθώς και όσοι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη πριν από το 2005.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται ο 77χρονος Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ο οποίος κρατείται στο νησί Ιμράλι από το 1999.

Η τουρκική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι η υπόθεσή του δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου, αν και έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο στην ειρηνευτική διαδικασία.

Αφοπλισμός και επανένταξη

Το νομοσχέδιο καθορίζει επίσης τη διαδικασία αφοπλισμού και επανένταξης χιλιάδων μελών του PKK και προβλέπει τη σύσταση υπουργικών και κοινοβουλευτικών επιτροπών για την παρακολούθησή της.

Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε εφαρμογή μόνο αφού το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας επιβεβαιώσει ότι το PKK έχει διαλυθεί και έχει παραδώσει τα όπλα του.

Όσοι επιθυμούν να επωφεληθούν θα έχουν περιθώριο έξι μηνών για να υποβάλουν αίτηση μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης.

Οι αντιδράσεις του PKK

Το PKK χαρακτήρισε τη νομοθεσία «αρχή» για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων, υποστηρίζοντας όμως ότι παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις.

Η οργάνωση επανέφερε το αίτημα για αποφυλάκιση του Οτζαλάν και ζήτησε ευρύτερες δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και ενίσχυση των δικαιωμάτων των Κούρδων.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι μαχητές της δεν θα παραδώσουν τα όπλα τους ούτε θα επιστρέψουν στην Τουρκία εάν δεν διασφαλιστεί ότι θα μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα στην πολιτική ζωή χωρίς να διώκονται για τις απόψεις ή την οργανωτική τους δράση.

Το σημαντικότερο βήμα της ειρηνευτικής διαδικασίας

Η πρωτοβουλία θεωρείται το πιο συγκεκριμένο μέτρο που έχει λάβει μέχρι σήμερα η Άγκυρα μετά την έκκληση του Οτσαλάν, τον Φεβρουάριο του 2025, προς το PKK να καταθέσει τα όπλα και να διαλυθεί.

Η διαδικασία είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο ηγέτης του MHP Ντεβλέτ Μπαχτσελί πρότεινε απροσδόκητα να δοθεί στον Οτζαλάν η δυνατότητα να απευθυνθεί στο κοινοβούλιο και να ανακοινώσει τη διάλυση της οργάνωσης.

Το PKK ανακοίνωσε αργότερα τη διάλυσή του και ακολούθησαν συμβολικές ενέργειες αφοπλισμού στο βόρειο Ιράκ.

Η οργάνωση, την οποία η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζουν τρομοκρατική, ξεκίνησε την ένοπλη δράση της το 1984. Η σύγκρουση έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 40.000 ανθρώπους και έχει επιβαρύνει επί δεκαετίες την πολιτική και κοινωνική ζωή της Τουρκίας.

Ο νέος νόμος δεν επιλύει τα ευρύτερα αιτήματα για πολιτικά και πολιτιστικά δικαιώματα των Κούρδων, αλλαγές στην αντιτρομοκρατική νομοθεσία ή μεταβολή του καθεστώτος κράτησης του Οτσαλάν, ζητήματα που παραμένουν στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης.

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