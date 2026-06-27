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27.06.2026 14:43

Αυστραλία: Βρέθηκε σορός 17χρονης μέσα σε βαλίτσα – Συνελήφθη 46χρονος από βίντεο που τον «έκαψε»

27.06.2026 14:43
Αστυνομία

Μία άγρια υπόθεση που παραπέμπει σε απαγωγή και ανθρωποκτονία μίας 17χρονης Ταϊλανδέζας εξετάζουν οι αρχές στην Αυστραλία, που έχουν συλλάβει ως ύποπτο έναν 46χρονο άνδρα.

Η σύλληψή του έγινε, αφότου οι Αρχές βρήκαν μέσα σε μία μαύρη βαλίτσα τη σορό της 17χρονης.

Ο 46χρονος Αυστραλός, που «συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες», «τέθηκε υπό κράτηση μετά την ανάκριση», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) στέλεχος της αστυνομίας της Παταγιά.

Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, όπως και άλλα αποδεικτικά στοιχεία, προτού απαγγείλουν κατηγορίες εις βάρος του για «απαγωγή ανήλικου με σεξουαλικούς σκοπούς», «ανθρωποκτονία» και «απόκρυψη πτώματος», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, ο 46χρονος συνελήφθη χθες (26/06) το βράδυ στο διεθνές αεροδρόμιο Suvarnabhumi της Μπανγκόκ, ενώ προσπαθούσε να αγοράσει ένα αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό το Περθ.

Σε εικόνες από κάμερα κλειστού κυκλώματος διακρίνεται να εισέρχεται συνοδευόμενος από μια Ταϊλάνδέζα, ηλικίας 17 ετών, μέσα σε ένα κτίριο του τουριστικού θερέτρου Παταγιά τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη.

Μετά από ώρες καταγράφτηκε να βγαίνει μόνος, κρατώντας μια μεγάλη μαύρη βαλίτσα, την οποία μεταφέρει στο πίσω μέρος ενός σκούτερ.

Αστυνομικοί βρήκαν τη βαλίτσα την επόμενη ημέρα δίπλα σε σιδηροδρομικές γραμμές, ενώ στο εσωτερικό της ανακάλυψαν τη σορό της νεαρής γυναίκας, με εμφανή τραύματα, έγραψε η εφημερίδα Pattaya News.

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