Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης

Δεξαμενόπλοιο ανέφερε πως επλήγη από ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, έγινε σήμερα γνωστό από τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.

Το τάνκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρά του, όμως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά, πρόσθεσε η UKMTO.

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