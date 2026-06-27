search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 14:47
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.06.2026 13:25

Στενά του Ορμούζ: Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστης προέλευσης

27.06.2026 13:25
Tanker

Δεξαμενόπλοιο ανέφερε πως επλήγη από ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, έγινε σήμερα γνωστό από τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO.
Το τάνκερ υπέστη ζημιές στη γέφυρά του, όμως όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν φαίνεται να προκλήθηκε περιβαλλοντική ζημιά, πρόσθεσε η UKMTO.

Διαβάστε επίσης:

Το ελληνικό λόμπι παρεμβαίνει στον Τραμπ κατά της πώλησης κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό «KAAN»

Απειλή από αστεροειδείς: Πόσο πιθανό είναι να χτυπήσουν τη Γη

Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή: Οι ΗΠΑ «χτύπησαν» το Ιράν, «η βία θα αντιμετωπίζεται με βία» διαμηνύει ο Βανς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Αστυνομία
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Βρέθηκε σορός 17χρονης μέσα σε βαλίτσα – Συνελήφθη 46χρονος από βίντεο που τον «έκαψε»

canadair fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας: Κοντά στα σπίτια οι φλόγες (Video)

pierrakakis_1506_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης στο L’Esspresso: «Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στον εαυτό της»

karystianou-7234234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Αλλάζει η ΕΛΠΙΔΑ, θα την καθαρίσω»: Η ανάρτηση της Καρυστιανού και οι καταγγελίες για εκβιασμούς, αρχηγηλίκια και αγορές υποψηφιοτήτων

Venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Σπάει το φράγμα» των 1.000 νεκρών από τους φονικούς σεισμούς – Σκηνές χάους, ελλείψεις και λεηλασίες (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bolos new
ΕΛΛΑΔΑ

Ζευγάρι από το Βόλο πέτυχε στις Πανελλαδικές και διεκδικεί θέση στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

mike floyd
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μιχάλης Ζαμπίδης - Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Η αγωγή των 4,65 εκατ. δολαρίων, οι συμφωνίες με Τάισον και Πακιάο και η αναβολή του αγώνα τους

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

tsipras 66- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί δεν είναι απίθανο να κινείται ο Τσίπρας στο 20% – Τα αποτελέσματα του 2023, η αποτυχία των επιγόνων του και του… ΠΑΣΟΚ

porno
ΕΛΛΑΔΑ

Sirina εναντίον SugarBabes.TV: Η μάχη για την κορυφή των ελληνικών αισθησιακών ταινιών και τα δισεκατομμύρια της παγκόσμιας βιομηχανίας ενηλίκων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.06.2026 14:46
Αστυνομία
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Βρέθηκε σορός 17χρονης μέσα σε βαλίτσα – Συνελήφθη 46χρονος από βίντεο που τον «έκαψε»

canadair fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μαμουλάδα Ναυπακτίας: Κοντά στα σπίτια οι φλόγες (Video)

pierrakakis_1506_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης στο L’Esspresso: «Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στον εαυτό της»

1 / 3