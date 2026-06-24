Καύσωνας στην Ευρώπη: «Λιώνουν» Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία – Έρχεται ζέστη και στην Ανατολική Ευρώπη

Μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης περνά μια ακόμη μέρα καύσωνα, ο οποίος έχει σπάσει ρεκόρ θερμοκρασίας σε πολλές χώρες και έχει αφήσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα στη Γαλλία.

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες οφείλονται σε ατμοσφαιρικά φαινόμενα και μοτίβα κυκλοφορίας που παγιδεύουν τον ζεστό αέρα στην περιοχή για μέρες, προκαλώντας τη σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη επιδεινώνει αυτούς τους παράγοντες, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Σπάνε τα θερμόμετρα στη Γαλλία

Ο εθνικός δείκτης θερμοκρασίας της Γαλλίας – ένας μέσος όρος των θερμοκρασιών ημέρας και νύχτας σε 30 μετεωρολογικούς σταθμούς – έφτασε τους 29,8 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη, η υψηλότερη τιμή από την έναρξη των μετρήσεων το 1947.

Ο καύσωνας προκάλεσε την πρώτη μεγάλη διακοπή ρεύματος στη χώρα κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου ακραίων καιρικών φαινομένων, αφού ένα περιστατικό που σχετίζεται με τη ζέστη και αφορούσε έναν μετασχηματιστή άφησε περίπου 68.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα την Τετάρτη στο βορειοδυτικό νομό Φινιστέρ, σύμφωνα με τις αρχές.

Ενώ ομάδες εργάστηκαν όλη τη νύχτα για να επιδιορθώσουν το πρόβλημα, το οποίο σημειώθηκε αργά την Τρίτη, η πλήρης αποκατάσταση της παροχής ρεύματος δεν αναμένεται να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από το τέλος της Τετάρτης.

Έως και 106.000 πελάτες του γαλλικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας έμειναν χωρίς ρεύμα μέχρι αργά την Τρίτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες επιβάρυναν τις υποδομές που είχαν κατασκευαστεί πριν η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή καταστήσει τους καύσωνες μακρύτερους, συχνότερους και πιο έντονους, σύμφωνα με επιστήμονες.

Οι πωλήσεις ανεμιστήρων και κλιματιστικών, εν τω μεταξύ, εκτοξεύτηκαν στα ύψη σε μια χώρα όπου τα περισσότερα κτίρια δεν έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν την ακραία ζέστη. Μαζί με τα 31 διαμερίσματα που βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό, πάνω από το 90% του γαλλικού πληθυσμού εκτίθεται σε ακραία ζέστη, με θερμοκρασίες από 39 °C έως 41 °C που αναμένονται την Τετάρτη από τη Βρετάνη έως το Παρίσι και σε μεγάλο μέρος της νοτιοδυτικής Γαλλίας.

Καύσωνας και στη Βρετανία

Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες σχολεία στη Βρετανία σχεδίαζαν να κλείσουν ή να κλείσουν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω της ζέστης, ενώ πολλές σιδηροδρομικές υπηρεσίες περιορίστηκαν για να αποφευχθούν προβλήματα που σχετίζονται με τη ζέστη στις σιδηροδρομικές γραμμές. Η Met Office, η μετεωρολογική υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, εξέδωσε προειδοποίηση για καύσωνα για την Τετάρτη και την Πέμπτη, με τις προβλέψεις να υποδηλώνουν ότι το ιστορικό ρεκόρ ημερήσιας θερμοκρασίας του Ιουνίου ενδέχεται να σπάσει.

Θερμοκρασίες περίπου 37C αναμένονται στη νότια Αγγλία και έως 35C στη νοτιοανατολική Ουαλία. Η κορύφωση του καύσωνα προβλέπεται πλέον για την Τετάρτη και την Πέμπτη, όταν οι μέγιστες θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 39C στο Λονδίνο ή στη νότια Αγγλία. Οι συνθήκες αναμένεται να βελτιωθούν μέχρι την Παρασκευή, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Νεκρός στην Ιταλία

Επίσης, ένας αγρότης 58 ετών έχασε την ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι της βόρειας Ιταλίας. Πρόκειται για το πρώτο θύμα του κύματος καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Συνολικά 16 μεγάλες πόλεις της χώρας βρίσκονται σήμερα «στο κόκκινο», σε κατάσταση επιφυλακής λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Συμπεριλαμβάνονται σε αυτές το Μιλάνο, η Φλωρεντία, το Τορίνο, η Ρώμη, η Νάπολη, η Βερόνα και η Βενετία.

O πάπας Λέων, κατά την καθιερωμένη γενική ακρόαση της Τετάρτης, ευχαρίστησε τους πιστούς που γέμισαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου, «παρά το μεγάλο αυτό κύμα ζέστης». Εξαιτίας του καύσωνα, στο μεταξύ, η υπερφόρτωση του ηλεκτρικού δικτύου συνεχίζει να προκαλεί σειρά διακοπών της ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές της Ιταλίας. Ο δήμαρχος της πόλης Τέραμο ζήτησε από την κυβέρνηση Μελόνι να παρέμβει για την αντιμετώπιση του προβλήματος, «το οποίο προκαλεί σοβαρές συνέπειες στην ζωή των πολιτών, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο».

Την ίδια ώρα, αποφασίσθηκε ότι όσοι εργάζονται σε ανοικτούς χώρους θα πρέπει να διακόπτουν την δουλειά τους κατά τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας. Στην αμοιβή των πολιτών που τίθενται σε «υποχρεωτική ανάπαυση» πρόκειται να συμβάλει σημαντικά το ιταλικό δημόσιο. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις, οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο στο τέλος της εβδομάδας, ιδίως σε περιφέρειες της κεντρικής και της βόρειας Ιταλίας.

Συναγερμός στην Ανατολική Ευρώπη

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Πολωνίας εξέδωσε προειδοποιήσεις υψηλού επιπέδου για καύσωνα για το δυτικό τμήμα της χώρας από την Πέμπτη έως το Σάββατο, προβλέποντας ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να σπάσουν το ρεκόρ των 40,2 °C που καταγράφηκε το 1921.

Η δημοφιλής ακτή της Κροατίας στην Αδριατική τέθηκε επίσης σε κόκκινο συναγερμό για την Παρασκευή και το Σάββατο. Η Ουγγαρία, η οποία βρίσκεται ήδη σε συναγερμό καύσωνα δεύτερου επιπέδου, ανακοίνωσε ότι θα τον αναβαθμίσει στο μέγιστο επίπεδο από το Σάββατο έως την Τρίτη, καθώς οι θερμοκρασίες συνεχίζουν να αυξάνονται.

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