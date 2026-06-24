Σκάνδαλο Επστάιν: Ο Μπιλ Γκέιτς, οι ρωσίδες ερωμένες και ο εκβιασμός του επιχειρηματία και προαγωγού

Ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, αποκάλυψε σε κατάθεση ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ τις ταυτότητες των δύο Ρωσίδων με τις οποίες είχε εξωσυζυγικές σχέσεις – και για τις οποίες ο διαβόητος επιχειρηματίας και προαγωγός Τζέφρι Επστάιν προσπάθησε αργότερα να τον «εκβιάσει», σύμφωνα με το πρακτικό της κατάθεσης.

Ο Γκέιτς υποβλήθηκε σε εντατική ανάκριση ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 10 Ιουνίου σχετικά με την «απόπειρα εκβιασμού» του από τον Επστάιν για τις εξωσυζυγικές σχέσεις – για τις οποίες είχε ενημερωθεί και η σύζυγος του δισεκατομμυριούχου, Μελίντα Γκέιτς, εκείνη την εποχή – και τις οποίες ο ίδιος είχε ομολογήσει στους υπαλλήλους του φιλανθρωπικού ιδρύματός του νωρίτερα φέτος. Ο Γκέιτς κατέθεσε ότι ο Επστάιν είχε ανακαλύψει με ακρίβεια ότι είχε εμπλακεί σε δύο σχέσεις με Ρωσίδες εκείνη την εποχή: την παίκτρια μπριτζ Μίλα Αντόνοβα και την πυρηνική επιστήμονα Καρίμα Νιγκματουλίνα.

Σύμφωνα με την New York Post, η απόπειρα να αποκτηθεί «πλεονέκτημα» έναντι ενός από τους πλουσιότερους άνδρες του κόσμου αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα της 18ης Ιουλίου 2013, το οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το οποίο είχε συντάξει ο Επστάιν, προφανώς εκ μέρους ενός από τους ίδιους τους υπαλλήλους του Γκέιτς, του Μπόρις Νικόλιτς, ο οποίος ετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τη θέση του επιστημονικού συμβούλου.

Το επίμαχο e-mail

«Παρόλο που μου προτάθηκε ευγενικά να μετακινηθώ σε νέα θέση μετά από 6 χρόνια υπηρεσίας και ότι ο Μπιλ, σύμφωνα με τα δικά του λόγια, θα μου πρόσφερε ένα γενναιόδωρο πακέτο αποζημίωσης, θεωρώ ότι θα ήταν ανέντιμο απέναντι στον εαυτό μου και στο μέλλον μου να βοηθήσω τον Μπιλ να προμηθευτεί ναρκωτικά για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των σεξουαλικών του σχέσεων με Ρωσίδες, να διευκολύνω τις παράνομες συναντήσεις του με παντρεμένες γυναίκες, ή να μου ζητηθεί να του προμηθεύσω Adderall για τουρνουά μπριτζ», ανέφερε το προσχέδιο του ηλεκτρονικού μηνύματος.

«Νιώθω ότι οφείλω στους φίλους μου και στους μελλοντικούς συναδέλφους μου να παραδεχτώ μια ηθική αποτυχία, να ζητήσω συγχώρεση και να προχωρήσω με τη ζωή μου», αναφερόταν. Ο επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος χαρακτήρισε το προσχέδιο του ηλεκτρονικού μηνύματος ως «απόπειρα εκβιασμού», ενώ σε άλλα σημεία της κατάθεσής του υποβάθμισε τον βαθμό στον οποίο είχε σχεδόν εκβιαστεί.

«Ποιος ξέρει αν το έστειλε ποτέ στον Δρ Νικόλιτς, αλλά φαίνεται ότι σκέφτεται να χρησιμοποιήσει ένα μείγμα γεγονότων και ψευδών ισχυρισμών ως μια προσπάθεια, σχεδόν σαν εκβιασμό, για να προωθήσει κάποιο στόχο ώστε να βελτιώσει τη διαπραγματευτική θέση του Δρ Νικόλιτς στο πλαίσιο της αποχώρησής του από την υπηρεσία μου», δήλωσε ο Γκέιτς στους βουλευτές και το προσωπικό της Επιτροπής Εποπτείας.

«Σκόπευε να με εκβιάσει»

Ο Γκέιτς χαρακτήρισε επίσης τις μεταγενέστερες προσπάθειες του Επστάιν να τον αναγκάσει να πληρώσει τα έξοδα που είχε αναλάβει ο χρηματοδότης για λογαριασμό της Αντόνοβα ως «είτε εκβιασμό είτε απόπειρα να αποκαταστήσει τη σχέση του μαζί μου». «Ποτέ δεν με εκβίασε, αλλά εξετάζοντας αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκύπτει σοβαρή πιθανότητα ότι σκόπευε να με εκβιάσει», πρόσθεσε.

Ο Γκέιτς αρνήθηκε να γνωρίζει οτιδήποτε σχετικά με την εγκληματική συμπεριφορά του νεκρού παιδεραστή, αλλά παραδέχτηκε ότι είχε σχέσεις με τον Επστάιν με σκοπό την προώθηση των παγκόσμιων φιλανθρωπικών του στόχων μεταξύ του 2011 και του 2014. Τον Φεβρουάριο, ο ιδρυτής της Microsoft ομολόγησε στους υπαλλήλους του Ιδρύματος Γκέιτς ότι είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γκέιτς παραδέχτηκε επίσης ότι είχε κατηγορηθεί για περισσότερες από 20 εξωσυζυγικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαζυγίου από την πρώην σύζυγό του, Μελίντα Γκέιτς.

Η επιτροπή δημοσίευσε επίσης την κατάθεση της επί μακρόν εκτελεστικής βοηθού του Επστάιν, Λέσλι Γκροφ, η οποία δήλωσε ότι κανόνιζε μασάζ για τον εργοδότη της «σχεδόν καθημερινά», αλλά αρνήθηκε να γνωρίζει ότι οι μασέρ ήταν ανήλικες ή ότι υφίσταντο σεξουαλική κακοποίηση. «Για μένα, τα λίγα λεπτά που χρειαζόταν για να κανονίσω μασάζ για τον κ. Επστάιν ήταν απλώς μέρος της ρουτίνας του, όπως το να πηγαίνει στο γυμναστήριο για μερικούς ανθρώπους», είπε η Γκροφ.

Δρ. Τζέκιλ και κ. Χάιντ

«Θέλω να δηλώσω χωρίς καμία αμφιβολία ότι έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο άνδρας που με απασχολούσε από τον Φεβρουάριο του 2001 έως τον Ιούλιο του 2019 ήταν ένα τέρας», εξήγησε. «Για 18 χρόνια, δούλευα για τον Δρ. Τζέκιλ, αλλά ποτέ δεν μου επιτράπηκε να δω τον πραγματικό κ. Χάιντ. Ο κ. Έπσταϊν ήταν, εκ των υστέρων, ένας δεξιοτέχνης της χειραγώγησης και της εξαπάτησης, ο οποίος διαχώριζε τη νόμιμη ζωή του από τη μυστική του ζωή ως κακοποιού και φρόντιζε ώστε, ως γραμματέας του, αυτοί οι δύο κόσμοι να μην συγκρούονται».

Η Γκροφ δέχτηκε πιέσεις να εξηγήσει γιατί συνέχισε να εργάζεται για τον Επστάιν μετά την καταδίκη του το 2008 για προσέλκυση ανηλίκου με σκοπό την πορνεία. Η Γκροφ ισχυρίστηκε ότι ο Επστάιν την έπεισε ότι «του είχαν στήσει παγίδα» και ότι οι κατηγορίες αποτελούσαν απόπειρα εκβιασμού εναντίον του. «Είπε οργισμένα ότι οι κατηγορίες εναντίον του ήταν ψευδείς και ότι δεν είχε ιδέα ότι η γυναίκα με την οποία είχε έρθει σε επαφή ήταν ανήλικη», δήλωσε η Γκροφ στους βουλευτές.

«Ήταν εκβιασμός, ισχυρίστηκε, με σκοπό το χρήμα. Κατά τη γνώμη μου, αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο αντιμετωπίστηκε με τόση επιείκεια από τις διωκτικές αρχές για ένα τόσο σοβαρό έγκλημα». Η Γκροφ κατέθεσε ότι, ενώ κανόνιζε «σποραδικές» τηλεφωνικές κλήσεις μεταξύ του Επστάιν και του Προέδρου Τραμπ – περίπου «μία φορά το τρίμηνο» – ποτέ δεν κανόνισε άλλες υπηρεσίες, όπως μασάζ ή ταξίδια με το ιδιωτικό αεροπλάνο του Έπσταϊν, για τον πρόεδρο. «Με την πάροδο του χρόνου, απλά δεν γίνονταν πια τηλεφωνήματα στον κ. Τραμπ», είπε, αλλά σημείωσε ότι δεν γνώριζε γιατί οι δύο σταμάτησαν να επικοινωνούν.

Διαβάστε επίσης

Ο πόλεμος με το Ιράν έφερε κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ: Δημοσκόπηση κόλαφος για Τραμπ και Νετανιάχου, «απέτυχαν»

Η Ευρώπη εξακολουθεί να «φλέγεται» από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα

Από το Μουντιάλ… στη Σελήνη: Το μήνυμα της NASA και η απουσία της Ελλάδας