Η Ευρώπη εξακολουθεί να «φλέγεται» από το πρωτοφανές κύμα καύσωνα

Αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα βρίσκεται μεγάλο μέρος της Ευρώπης με τις υψηλές θερμοκρασίες να έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους με τους κατοίκους πολλών χωρών να ψάχνουν μέρος για να δροσιστούν.

Η Γαλλία είναι η χώρα που έχει χτυπηθεί περισσότερο από τον καύσωνα, καθώς εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών τουλάχιστον 40 θάνατοι καταγράφονται από πνιγμούς και θερμοπληξία. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό 54 διαμερίσματα, σχεδόν τη μισή χώρα.

Σε όλη τη χώρα, οι άνθρωποι μπαίνουν σε κανάλια και ποτάμια για να δροσιστούν. Η υπουργός Αθλητισμού Μαρίνα Φεράρι δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται την ανάγκη να δροσιστεί κανείς από τη ζέστη, αλλά προειδοποίησε να μην κολυμπάνε σε μη κατάλληλες ή επικίνδυνες περιοχές.

Στην Ισπανία, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά έως και τους 45°C. Οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς οι θερμοκρασίες στην Ανδαλουσία φτάνουν έως και τους 44°C, ενώ έντονα φαινόμενα ζέστης καταγράφονται ακόμη και σε περιοχές με παραδοσιακά ηπιότερο κλίμα, όπως οι βόρειες παράκτιες ζώνες της χώρα.

Παράλληλα, στην Ιταλία, 15 πόλεις έχουν τεθεί σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού εξαιτίας των ακραίων θερμοκρασιών.

Σοβαρές πιέσεις στο σύστημα υγείας προκαλεί ο παρατεταμένος καύσωνας στην Ιταλία, με περισσότερα από 1.000 περιστατικά να έχουν καταγραφεί στα επείγοντα σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων το 30% αφορά ηλικιωμένους άνω των 75 ετών.

At least 40 ⁠people have drowned in France while swimming in unsupervised areas to seek relief from a heatwave gripping the country and other parts of Europe.

Forecasters warn that the extreme heat is likely to persist through the week.



Al Jazeera’s Natacha Butler reports. pic.twitter.com/wqJGHrdoTc — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 23, 2026

Την ίδια ώρα, στη Γερμανία έχουν χάσει τη ζωή τους έξι άνθρωποι προσπαθώντας να πάρουν ανάσα από τη ζέστη σε λίμνες και ποτάμια. Ανάμεσα στα θύματα συγκαταλέγονται ένας 16χρονος, ένας 23χρονος και ένας 24χρονος.

Στο Λονδίνο, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να εκδίδουν κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη και να συστήνουν στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Στη Βρετανία, εκατοντάδες σχολεία έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή εφαρμόζουν μειωμένο ωράριο, ενώ οι σιδηροδρομικές εταιρείες προχωρούν σε περιορισμό των δρομολογίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των κινδύνων που προκαλούν στο δίκτυο.

Στο Βέλγιο, όπου οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 37 βαθμούς Κελσίου, ο επικεφαλής μετεωρολόγος της εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας δήλωσε ότι αυτή θα μπορούσε να είναι «η πιο ζεστή εβδομάδα που έχει καταγραφεί ποτέ» στη χώρα.

🇫🇷 The heatwave in France resulted in Paris' famous Seine River being flooded by hundreds of people in desperate need of cooling down.



Given the amount of raw sewage that's usually in there, the hospitals may be busy soon too



Writers: Mhedi, Ianpic.twitter.com/ToRhLJso6t — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 21, 2026

To μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι θα κλείσει στις 16.00 τοπική ώρα (17.00 ώρα Ελλάδας) αντί στις 18.00 (19.00 ώρα Ελλάδας) από σήμερα Τετάρτη έως το Σάββατο εξαιτίας του καύσωνα, που καθιστά «τις συνθήκες επίσκεψης και εργασίας δύσκολες τις θερμότερες ώρες της ημέρας», ανακοίνωσε σήμερα η διεύθυνσή του

Europe's Deadly 45°C Heatwave: The Omega Block Trapping Extreme Heat Across the Continent 🔥



An intense "Omega Block" — a high-pressure pattern shaped like the Greek letter Ω — is locking hot Saharan air over Western Europe, fueling record-shattering temperatures and claiming… pic.twitter.com/4BlQAFlpUM — Unit News (@Unit_News) June 24, 2026

Το παριζιάνικο κτίριο που φιλοξενεί το πιο πολυσύχναστο μουσείο στον κόσμο «παραμένει ευάλωτο και δεν είναι επαρκώς προσαρμοσμένο στην κλιματική αλλαγή», εξηγεί η διεύθυνση, υπογραμμίζοντας πως «στο τέλος της ημέρας η συσσώρευση της θερμότητας είναι ισχυρότερη και εντείνεται από την πυκνότητα της προσέλευσης των επισκεπτών».

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