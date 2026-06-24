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24.06.2026 00:16

Ιράν: Χωρίς τους πυραύλους μας, η χώρα θα είχε καταλήξει «σαν τη Γάζα», λέει ο Πεζεσκιάν

24.06.2026 00:16
Masoud Pezeshkian New

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε την Τρίτη, 23/6, ότι χωρίς τους πυραύλους της, η χώρα του θα είχε καταλήξει «ισοπεδωμένη σαν τη Γάζα» κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, επαναλαμβάνοντας ότι το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων είναι αδιαπραγμάτευτο.

«Αν οι πύραυλοι που έχουμε για την άμυνά μας δεν υπήρχαν, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα είχαν ισοπεδώσει το Ιράν, όπως τη Γάζα», δήλωσε ο Πεζεσκιάν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πακιστάν, χώρα που μεσολαβεί στις συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης (MoU) που υπέγραψε το Ιράν με τις ΗΠΑ και «δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ», τόνισε ο Πεζεσκιάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.

Το Ιράν δεν θα διαπραγματευτεί ποτέ, με καμία χώρα, τις αμυντικές δυνατότητές του και πιστεύει σθεναρά ότι η περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσα από ειλικρινείς συνομιλίες και συνεργασία, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Πακιστανός πρωθυπουργός υπογράμμισε πως στο μνημόνιο δεν υπάρχει «καμία απολύτως αναφορά σε βαλλιστικούς πυραύλους». «Δεν μπορεί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά… ώστε ορισμένες χώρες να δύνανται να έχουν βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ το Ιράν όχι», εξήγησε ο Σαρίφ.

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