Πλήγμα για τον Τραμπ: Η Γερουσία μπλοκάρει στρατιωτική δράση κατά του Ιράν χωρίς έγκριση του Κογκρέσου

Με ψήφους 50 υπέρ και 48 κατά, η Γερουσία των ΗΠΑ ενέκρινε την Τρίτη, 23/6, ψήφισμα που στοχεύει να τερματίσει οποιαδήποτε αμερικανική στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, σύμφωνα με το Reuters.

Η νομοθετική πρωτοβουλία είχε ήδη λάβει το «πράσινο φως» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με την απόφαση να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι είναι εκείνοι που έχουν την πλειοψηφία στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Η απόφαση λαμβάνεται εν μέσω αυξανόμενων αντιδράσεων, ακόμη και από Ρεπουμπλικάνους, για τον πόλεμο εναντίον του Ιράν που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου.

Παρά την ψήφιση του μέτρου, δεν είναι ακόμη σαφές αν αυτό θα επηρεάσει τις εξελίξεις γύρω από την κρίση. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει τις επαφές με την Τεχεράνη, επιδιώκοντας την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω ψηφοφορία σηματοδότησε την πρώτη επιτυχημένη έκβαση έπειτα από δέκα απόπειρες της Γερουσίας να ανακόψει την πολεμική πορεία, καταγράφοντας μια εξέλιξη που διαφοροποιείται αισθητά από τις προηγούμενες σχετικές πρωτοβουλίες.

Αν και το ψήφισμα δεν διαθέτει πλήρη νομική ισχύ και θεωρείται κυρίως συμβολικού χαρακτήρα, αποτυπώνει την εντεινόμενη ανησυχία που εκφράζουν Ρεπουμπλικανοί τόσο στη Γερουσία, όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναφορικά με τη σύγκρουση αλλά και τη συμφωνία που του Ντόναλντ Τραμπ με την Τεχεράνη για τον τερματισμό της.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας. Για να ξεπεραστεί το προεδρικό βέτο θα απαιτείται σε αυτή την περίπτωση να διεξαχθούν νέες ψηφοφορίες και στα δυο σώματα του κοινοβουλίου, με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες δύο τρίτων στο καθένα — κάτι αριθμητικά αδύνατον, με δεδομένη την τρέχουσα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

Τυπικά, δυνάμει του Συντάγματος των ΗΠΑ, μόνο το Κογκρέσο έχει τη δικαιοδοσία να κηρύξει πόλεμο, όμως ο κανόνας αυτός καταστρατηγείται επί δεκαετίες.

Μολονότι η αμερικανική νομοθεσία επιτρέπει ο πρόεδρος να διατάσσει εχθροπραξίες σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την αντιμετώπιση άμεσης απειλής, απαιτεί ταυτόχρονα να ζητήσει και να λάβει έγκριση από το Κογκρέσο εντός 60 ημερών.

Στις αρχές Μαΐου, ο Ντόναλντ Τραμπ αψήφησε την προθεσμία αυτή, επιχειρηματολογώντας ότι ο πόλεμος, που ξέσπασε την 28η Φεβρουαρίου με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς, τερματίστηκε με την εκεχειρία.

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Ο Τραμπ επιμένει ότι το Ιράν συμφώνησε με τους πυρηνικούς επιθεωρητές, λέει ότι η Τεχεράνη «κάνει λάθος» που το αρνείται











