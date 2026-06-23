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23.06.2026 22:44

Πούτιν: Το ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας

23.06.2026 22:44
putin

Η Δύση, με αιχμή του δόρατος το ΝΑΤΟ, προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα, Τρίτη 23/6, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου Βλαντιμίρ Πούτιν, σε εκατοντάδες απόφοιτους στρατιωτικών ακαδημιών που συγκεντρώθηκαν στη Μόσχα.

Μέχρι στιγμής, τα μέλη της Συμμαχίας έχουν περιοριστεί στην υποστήριξη της Ουκρανίας, είπε. Πλέον, συμπλήρωσε ο Ρώσος πρόεδρος, συζητούν ανοικτά στη Δύση ότι «προετοιμάζονται για πόλεμο εναντίον μας και αυξάνουν τις στρατιωτικές τους δαπάνες». Στο πλαίσιο αυτό, επικαλούνται ψευδείς ισχυρισμούς περί δήθεν στρατιωτικής απειλής από τη Ρωσία, είπε ο Πούτιν.

Σχεδόν το 40% του ρωσικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε δαπάνες για την άμυνα και την ασφάλεια, καθώς και για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.

«Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε επιχειρησιακά και κατάλληλα σε κάθε είδους απειλή», τόνισε ακόμη ο 73χρονος πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

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ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 22:58
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