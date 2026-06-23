Στις 12 Αυγούστου η ολική έκλειψη ηλίου: Από ποιες χώρες θα είναι ορατή – Η βροχή Περσείδων τη νύχτα και το βόρειο σέλας

Στις 12 Αυγουστου θα έχουν την ευκαιρία οι φαν του είδους να απολαύσουν μία από τις πιο εντυπωσιακές και σπάνιες εκλείψεις ηλίου που θα είναι ορατή από συγκεκριμένα μέρη στον κόσμο.

Όσοι θέλουν να απολαύσουν το ουράνιο φαινόμενο θα πρέπει να ταξιδέψουν σε συγκεκριμένες χώρες σε 50 ημέρες, καθώς η σκιά της Σελήνης θα διασχίσει την Αρκτική, την ανατολική Γροιλανδία, τη δυτική Ισλανδία, τον Ατλαντικό Ωκεανό και τη βόρεια Ισπανία.

50 Days To A Total Solar Eclipse — Where And When To Experience Ithttps://t.co/Nv93pF7ajU pic.twitter.com/0mZkooT4F9 — Forbes (@Forbes) June 23, 2026

Για όσους βρεθούν μέσα στη στενή γεωγραφική αυτή ζώνη, η ημέρα θα μετατραπεί για λίγα λεπτά σε νύχτα, αποκαλύπτοντας το εντυπωσιακό στέμμα του Ήλιου. Μάλιστα, οι ιδιαίτερες συνθήκες ενδέχεται να επιτρέψουν ακόμη και την παρατήρηση του βόρειου σέλαος, ενώ η κορύφωση της βροχής διαττόντων Περσείδων την ίδια νύχτα υπόσχεται ένα μοναδικό αστρονομικό θέαμα.

Έως 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα ολικότητας

Η μέγιστη διάρκεια της ολικής έκλειψης θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με τις καλύτερες συνθήκες να καταγράφονται κοντά στην Ισλανδία. Στην Ισπανία, το φαινόμενο θα εκτυλιχθεί λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα, ενώ η Γροιλανδία αποτελεί επίσης κορυφαίο προορισμό για τους λάτρεις των εκλείψεων.

Τον φαινόμενο φέτος έχει και ιστορική σημασία. Θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου που θα παρατηρηθεί από την Ισλανδία από το 1954 και η πρώτη στην Ισπανία από το 1905. Η ηπειρωτική Ευρώπη δεν έχει βιώσει ολική έκλειψη από το 1999.

Europe Braces for Rare Total Solar Eclipse — First Since 1999, Says NASA 🌑



On August 12, 2026, Europe will witness its first total solar eclipse in 27 years.

This spectacular astronomical event will bring a few minutes of true darkness in parts of Iceland, Spain, and Portugal,… pic.twitter.com/8LwOy9Krs1 — Unit News (@Unit_News) June 23, 2026

Παράλληλα, μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η βορειοδυτική Αφρική, ο Καναδάς και περιοχές των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών θα παρακολουθήσουν το φαινόμενο ως μερική έκλειψη.

Γιατί συμβαίνει μια ολική έκλειψη Ηλίου

Η ολική έκλειψη Ηλίου συμβαίνει όταν η Σελήνη παρεμβάλλεται ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον φωτεινό δίσκο του. Η εντυπωσιακή αυτή ευθυγράμμιση είναι εφικτή επειδή ο Ήλιος είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερος από τη Σελήνη, αλλά και σχεδόν 400 φορές πιο μακριά από τη Γη, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σχεδόν ίσου μεγέθους στον ουρανό.

Παρότι ολικές ηλιακές εκλείψεις συμβαίνουν κάπου στον πλανήτη περίπου κάθε 16 μήνες, για μια συγκεκριμένη περιοχή αποτελούν εξαιρετικά σπάνιο γεγονός, καθώς μπορεί να επαναληφθούν μόνο έπειτα από αρκετούς αιώνες.

Γροιλανδία, Ισλανδία και Ισπανία τα… hot spots

Δεκάδες κρουαζιερόπλοια αναμένεται να μεταφέρουν «κυνηγούς εκλείψεων» στη Γροιλανδία, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν ήδη κλείσει διακοπές στη δυτική Ισλανδία και στη βόρεια Ισπανία.

Στην Ισλανδία, η ζώνη της ολικότητας θα διασχίσει τη δυτική ακτή τις απογευματινές ώρες, ενώ στη βόρεια Ισπανία η έκλειψη θα είναι ορατή χαμηλά στον βορειοδυτικό ορίζοντα λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου. Η διαδρομή της σκιάς ολοκληρώνεται ανατολικά των Βαλεαρίδων Νήσων.

Οι καλύτερες καιρικές συνθήκες αναμένονται στις περιοχές της Καστίλης και Λεόν, της Λα Ριόχα, της Αραγονίας και των Βαλεαρίδων Νήσων.

‼️👏🏻 Un événement exceptionnel va se produire le 12 août prochain !



🙏🏻🌖 Dès 19h15, nous pourrons observer une éclipse solaire quasiment totale (100% en Espagne, 90% à Metz).



⚠️👉🏻 La dernière éclipse solaire comparable remonte à 1999, et la prochaine n’aura lieu qu’en… 2081 ! pic.twitter.com/YsKy944Hkc — François GROSDIDIER (@GrosdidierMetz) June 22, 2026

Δέκα προορισμοί για την ολική έκλειψη του 2026

Σκορσμπισούντ (Scoresby Sund), Γροιλανδία – έως 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα ολικότητας

Χερσόνησος Σναίφελσνες (Snæfellsnes), Ισλανδία – 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα

Ρέικιαβικ, Ισλανδία – περίπου 1 λεπτό

Χερσόνησος Ρέικιανες, Ισλανδία – έως 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα

Λα Κορούνια, Ισπανία – 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα

Λεόν, Ισπανία – 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα

Μπούργκος, Ισπανία – 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα

Σαραγόσα, Ισπανία – 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα

Δέλτα του Έβρου, Ισπανία – 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα

Αρενάλ, Μαγιόρκα – 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα

Την ίδια ώρα, η 12η Αυγούστου συμπίπτει και με την κορύφωση της ετήσιας βροχής διαττόντων Περσείδων, κατά την οποία υπό ιδανικές συνθήκες μπορούν να γίνουν ορατοί έως και 100 διάττοντες αστέρες ανά ώρα.

Έτσι, όσοι επιλέξουν τη βόρεια Ισπανία ή την Ισλανδία θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο σπάνια ουράνια φαινόμενα μέσα στην ίδια ημέρα.

Πώς να παρακολουθήσετε μια έκλειψη με ασφάλεια

Η παρατήρηση μιας ολικής έκλειψης Ηλίου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Κατά τη διάρκεια των μερικών φάσεων, η χρήση ειδικών πιστοποιημένων γυαλιών έκλειψης ή ηλιακών φίλτρων είναι απολύτως απαραίτητη.

Eclipse glasses reminder: the August 12 total solar eclipse is crossing Iceland and Spain, and if you're traveling to catch totality, your eye protection needs to meet the right safety standard. Here's how to check ⬇️ https://t.co/62dSNhtHO3 — Planetary Society (@exploreplanets) June 22, 2026

Μόνο στη σύντομη φάση της ολικότητας, όταν ο Ήλιος καλύπτεται πλήρως από τη Σελήνη, είναι ασφαλές να αφαιρεθούν τα γυαλιά και να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι το στέμμα, δηλαδή η αμυδρή εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου. Με την ολοκλήρωση της ολικότητας, η προστασία των ματιών πρέπει να επανέλθει άμεσα.

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