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ΚΟΣΜΟΣ

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23.06.2026 20:58

Στις 12 Αυγούστου η ολική έκλειψη ηλίου: Από ποιες χώρες θα είναι ορατή – Η βροχή Περσείδων τη νύχτα και το βόρειο σέλας

23.06.2026 20:58
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Στις 12 Αυγουστου θα έχουν την ευκαιρία οι φαν του είδους να απολαύσουν μία από τις πιο εντυπωσιακές και σπάνιες εκλείψεις ηλίου που θα είναι ορατή από συγκεκριμένα μέρη στον κόσμο.

Όσοι θέλουν να απολαύσουν το ουράνιο φαινόμενο θα πρέπει να ταξιδέψουν σε συγκεκριμένες χώρες σε 50 ημέρες, καθώς η σκιά της Σελήνης θα διασχίσει την Αρκτική, την ανατολική Γροιλανδία, τη δυτική Ισλανδία, τον Ατλαντικό Ωκεανό και τη βόρεια Ισπανία.

Για όσους βρεθούν μέσα στη στενή γεωγραφική αυτή ζώνη, η ημέρα θα μετατραπεί για λίγα λεπτά σε νύχτα, αποκαλύπτοντας το εντυπωσιακό στέμμα του Ήλιου. Μάλιστα, οι ιδιαίτερες συνθήκες ενδέχεται να επιτρέψουν ακόμη και την παρατήρηση του βόρειου σέλαος, ενώ η κορύφωση της βροχής διαττόντων Περσείδων την ίδια νύχτα υπόσχεται ένα μοναδικό αστρονομικό θέαμα.

Έως 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα ολικότητας

Η μέγιστη διάρκεια της ολικής έκλειψης θα φτάσει τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με τις καλύτερες συνθήκες να καταγράφονται κοντά στην Ισλανδία. Στην Ισπανία, το φαινόμενο θα εκτυλιχθεί λίγο πριν από τη δύση του ηλίου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό θέαμα, ενώ η Γροιλανδία αποτελεί επίσης κορυφαίο προορισμό για τους λάτρεις των εκλείψεων.

Τον φαινόμενο φέτος έχει και ιστορική σημασία. Θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου που θα παρατηρηθεί από την Ισλανδία από το 1954 και η πρώτη στην Ισπανία από το 1905. Η ηπειρωτική Ευρώπη δεν έχει βιώσει ολική έκλειψη από το 1999.

Παράλληλα, μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η βορειοδυτική Αφρική, ο Καναδάς και περιοχές των βόρειων Ηνωμένων Πολιτειών θα παρακολουθήσουν το φαινόμενο ως μερική έκλειψη.

Γιατί συμβαίνει μια ολική έκλειψη Ηλίου

Η ολική έκλειψη Ηλίου συμβαίνει όταν η Σελήνη παρεμβάλλεται ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον φωτεινό δίσκο του. Η εντυπωσιακή αυτή ευθυγράμμιση είναι εφικτή επειδή ο Ήλιος είναι περίπου 400 φορές μεγαλύτερος από τη Σελήνη, αλλά και σχεδόν 400 φορές πιο μακριά από τη Γη, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται σχεδόν ίσου μεγέθους στον ουρανό.

Παρότι ολικές ηλιακές εκλείψεις συμβαίνουν κάπου στον πλανήτη περίπου κάθε 16 μήνες, για μια συγκεκριμένη περιοχή αποτελούν εξαιρετικά σπάνιο γεγονός, καθώς μπορεί να επαναληφθούν μόνο έπειτα από αρκετούς αιώνες.

Γροιλανδία, Ισλανδία και Ισπανία τα… hot spots

Δεκάδες κρουαζιερόπλοια αναμένεται να μεταφέρουν «κυνηγούς εκλείψεων» στη Γροιλανδία, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν ήδη κλείσει διακοπές στη δυτική Ισλανδία και στη βόρεια Ισπανία.

Στην Ισλανδία, η ζώνη της ολικότητας θα διασχίσει τη δυτική ακτή τις απογευματινές ώρες, ενώ στη βόρεια Ισπανία η έκλειψη θα είναι ορατή χαμηλά στον βορειοδυτικό ορίζοντα λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου. Η διαδρομή της σκιάς ολοκληρώνεται ανατολικά των Βαλεαρίδων Νήσων.

Οι καλύτερες καιρικές συνθήκες αναμένονται στις περιοχές της Καστίλης και Λεόν, της Λα Ριόχα, της Αραγονίας και των Βαλεαρίδων Νήσων.

Δέκα προορισμοί για την ολική έκλειψη του 2026

  • Σκορσμπισούντ (Scoresby Sund), Γροιλανδία – έως 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα ολικότητας
  • Χερσόνησος Σναίφελσνες (Snæfellsnes), Ισλανδία – 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα
  • Ρέικιαβικ, Ισλανδία – περίπου 1 λεπτό
  • Χερσόνησος Ρέικιανες, Ισλανδία – έως 1 λεπτό και 46 δευτερόλεπτα
  • Λα Κορούνια, Ισπανία – 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα
  • Λεόν, Ισπανία – 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα
  • Μπούργκος, Ισπανία – 1 λεπτό και 44 δευτερόλεπτα
  • Σαραγόσα, Ισπανία – 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα
  • Δέλτα του Έβρου, Ισπανία – 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα
  • Αρενάλ, Μαγιόρκα – 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα

Την ίδια ώρα, η 12η Αυγούστου συμπίπτει και με την κορύφωση της ετήσιας βροχής διαττόντων Περσείδων, κατά την οποία υπό ιδανικές συνθήκες μπορούν να γίνουν ορατοί έως και 100 διάττοντες αστέρες ανά ώρα.

Έτσι, όσοι επιλέξουν τη βόρεια Ισπανία ή την Ισλανδία θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο σπάνια ουράνια φαινόμενα μέσα στην ίδια ημέρα.

Πώς να παρακολουθήσετε μια έκλειψη με ασφάλεια

Η παρατήρηση μιας ολικής έκλειψης Ηλίου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Κατά τη διάρκεια των μερικών φάσεων, η χρήση ειδικών πιστοποιημένων γυαλιών έκλειψης ή ηλιακών φίλτρων είναι απολύτως απαραίτητη.

Μόνο στη σύντομη φάση της ολικότητας, όταν ο Ήλιος καλύπτεται πλήρως από τη Σελήνη, είναι ασφαλές να αφαιρεθούν τα γυαλιά και να παρατηρηθεί με γυμνό μάτι το στέμμα, δηλαδή η αμυδρή εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου. Με την ολοκλήρωση της ολικότητας, η προστασία των ματιών πρέπει να επανέλθει άμεσα.

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