Σοκ στην Ουγγαρία: Χειροπέδες σε 30χρονο νοσοκομειακό βοηθό που συνέλεγε, μαγείρευε και έτρωγε ανθρώπινα μέλη

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ουγγαρία η σύλληψη ενός 30χρονου νοσοκομειακού βοηθού στη Βουδαπέστη, ο οποίος είχε στην κατοχή του ανθρώπινα λείψανα και μέλη. Μάλιστα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο ίδιος φέρεται να είχε μαγειρέψει και καταναλώσει μέρος της φρικιαστικής «συλλογής» του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου από την Εθνική Υπηρεσία Ερευνών της Ουγγαρίας (NNI), μετά από πληροφορίες που οδήγησαν τις Αρχές σε έρευνα για αποθήκευση ανθρώπινων μελών τόσο στην κατοικία του 30χρονου, όσο και στον χώρο εργασίας του, δηλαδή σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, όπου απασχολούνταν ως νοσοκομειακός βοηθός.

disgusting



Man arrested for collecting HUMAN BODY PARTS from graves and from his workplace at a hospital in Hungary



The man said that he was particularly ATTRACTED to human body parts, and that he had PREPARED FOOD from such parts and eaten them pic.twitter.com/fdzTnlAf1S — MOSCOW NEWS 🇷🇺 (@MOSCOW_EN) June 23, 2026

Τα μακάβρια ευρήματα στην οικία του 30χρονου

Κατά την αστυνομική έρευνα στο διαμέρισμά του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ανθρώπινα οστά, κρανία και διάφορα ανθρώπινα μέλη, μεταξύ των οποίων ένα χέρι και ένα κάτω άκρο. Παράλληλα, βρέθηκαν αντικείμενα που φέρονται να έχουν κατασκευαστεί από ανθρώπινα λείψανα, καθώς και καρδιά τοποθετημένη σε βάζο, της οποίας η προέλευση διερευνάται.

Οι Αρχές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet και κάρτες SIM, τα οποία εξετάζονται για πιθανά επιπλέον στοιχεία.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον τρόπο απόκτησης των λειψάνων, με τις Αρχές να εξετάζουν είτε πρόσβαση μέσω του νοσοκομείου όπου εργαζόταν ο 30χρονος, είτε συλλογή από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Ο 30χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει τη συλλογή των μακάβριων ευρημάτων και, σύμφωνα με τις Αρχές, υποστήριξε ότι ένιωθε ιδιαίτερη έλξη για τα ανθρώπινα μέλη.

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