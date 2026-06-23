search
ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 21:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.06.2026 20:18

Σοκ στην Ουγγαρία: Χειροπέδες σε 30χρονο νοσοκομειακό βοηθό που συνέλεγε, μαγείρευε και έτρωγε ανθρώπινα μέλη

23.06.2026 20:18
ouggaria-syllipsi

Σοκ έχει προκαλέσει στην Ουγγαρία η σύλληψη ενός 30χρονου νοσοκομειακού βοηθού στη Βουδαπέστη, ο οποίος είχε στην κατοχή του ανθρώπινα λείψανα και μέλη. Μάλιστα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ο ίδιος φέρεται να είχε μαγειρέψει και καταναλώσει μέρος της φρικιαστικής «συλλογής» του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου από την Εθνική Υπηρεσία Ερευνών της Ουγγαρίας (NNI), μετά από πληροφορίες που οδήγησαν τις Αρχές σε έρευνα για αποθήκευση ανθρώπινων μελών τόσο στην κατοικία του 30χρονου, όσο και στον χώρο εργασίας του, δηλαδή σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας, όπου απασχολούνταν ως νοσοκομειακός βοηθός.

Τα μακάβρια ευρήματα στην οικία του 30χρονου

Κατά την αστυνομική έρευνα στο διαμέρισμά του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ανθρώπινα οστά, κρανία και διάφορα ανθρώπινα μέλη, μεταξύ των οποίων ένα χέρι και ένα κάτω άκρο. Παράλληλα, βρέθηκαν αντικείμενα που φέρονται να έχουν κατασκευαστεί από ανθρώπινα λείψανα, καθώς και καρδιά τοποθετημένη σε βάζο, της οποίας η προέλευση διερευνάται.

Οι Αρχές προχώρησαν επίσης στην κατάσχεση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, tablet και κάρτες SIM, τα οποία εξετάζονται για πιθανά επιπλέον στοιχεία.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον τρόπο απόκτησης των λειψάνων, με τις Αρχές να εξετάζουν είτε πρόσβαση μέσω του νοσοκομείου όπου εργαζόταν ο 30χρονος, είτε συλλογή από εγκαταλελειμμένα νεκροταφεία στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Ο 30χρονος φέρεται να έχει ομολογήσει τη συλλογή των μακάβριων ευρημάτων και, σύμφωνα με τις Αρχές, υποστήριξε ότι ένιωθε ιδιαίτερη έλξη για τα ανθρώπινα μέλη.

Διαβάστε επίσης:

Βρετανία: Συνάντηση Στάρμερ με Μπέρναμ για μια «ομαλή» μετάβαση εξουσίας

Φωτιά σε ουρανοξύστη της Μαδρίτης – Εκκενώθηκε το κτίριο (Video)

Δέκα χρόνια μετά η Βρετανία μετράει το κόστος του Brexit





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fregata kimon 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Naval Group: Τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των επόμενων Belharra

trump infantino 09- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Δια χειρός… Τραμπ το τρόπαιο στον νικητή – Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πάει στον τελικό και θα απονείμει το κύπελλο

ronaldo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γράφει ιστορία ο Ρονάλντο: Ο πρώτος που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ

prosfygika
ΕΛΛΑΔΑ

«Θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε»: Στο Πλευρό του Χαντζή και των Προσφυγικών εκατοντάδες διαδηλωτές, καλούν Χαρδαλιά να υποχωρήσει  

stauroula leventaki
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τις τελευταίες κινήσεις της Σταυρούλας Λεβεντάκη λίγο πριν τη δολοφονία της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
aktes mesogeiakes 2
TRAVEL

Οι Έλληνες εγκαταλείπουν τα νησιά μας; Όταν η Ιταλία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο γίνονται φθηνότεροι προορισμοί

ethniki-odos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στα ύψη το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, διαρκείς παρεμβάσεις της τροχαίας για παράνομες χρήσεις της ΛΕΑ

stamatopoulos_liagkas_fipster
LIFESTYLE

Σταματόπουλος για Λιάγκα: «Αυτό που έκανε είναι ό,τι πιο χυδαίο έχω δει τα τελευταία χρόνια σε live εκπομπή»

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Νέο σαφάρι ελέγχων σε μισθωτούς και συνταξιούχους – Ποιοι κινδυνεύουν με έξτρα φόρους

kargiotis_ikonostasi
ΕΛΛΑΔΑ

Απομακρύνθηκε το μνημείο για τον Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά - Έρευνα ζητά ο Βασίλης Κικίλιας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.06.2026 21:24
fregata kimon 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Naval Group: Τα χρονοδιαγράμματα παράδοσης των επόμενων Belharra

trump infantino 09- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Δια χειρός… Τραμπ το τρόπαιο στον νικητή – Ο Αμερικανός πρόεδρος θα πάει στον τελικό και θα απονείμει το κύπελλο

ronaldo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γράφει ιστορία ο Ρονάλντο: Ο πρώτος που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ

1 / 3