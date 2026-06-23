Φωτιά σε ουρανοξύστη της Μαδρίτης – Εκκενώθηκε το κτίριο (Video)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον έναν από τους τέσσερις ουρανοξύστες της Πλάθα δε Καστίγια της Μαδρίτης και πυκνός καπνός υψώνεται στην περιοχή, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στον Torre Moeve στεγάζεται η εταιρεία ενέργειας Moeve. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αστυνομικές αρχές.

🚨BREAKING🚨:FIRE ENGULFS MADRID SKYSCRAPER AFTER REPORTED EXPLOSION 🇪🇸



A major fire has engulfed the upper floors of Madrid’s Torre Moeve following a reported explosion.



Emergency services have responded to the scene as flames and smoke were seen billowing from the high-rise. pic.twitter.com/RohcdAEyoe — Al Hind (@AlHind0) June 23, 2026

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

WATCH: Evacuations ordered after fire from an alleged explosion in the Moeve Tower in Madrid, Spain. pic.twitter.com/3YUKJeuXF7 — Scope Report (@ScopeReport_) June 23, 2026

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του καναλιού Antena3, οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν γύρω στις 17.15, τοπική ώρα.

ℹ️ Información importante sobre el incendio en la torre Moeve… https://t.co/wrqhcEVuZI — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) June 23, 2026

Ο καπνός είναι ορατός από διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Μία αυτόπτης μάρτυρας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι είδε και μύρισε καπνό πριν σημάνει ο συναγερμός στο κτίριο. Ο καπνός δεν φαίνεται πάντως να είναι τόσο πυκνός όσο ήταν αρχικά, πρόσθεσε η ίδια.

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