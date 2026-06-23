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23.06.2026 19:26

Φωτιά σε ουρανοξύστη της Μαδρίτης – Εκκενώθηκε το κτίριο (Video)

23.06.2026 19:26
fotia madrid

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον έναν από τους τέσσερις ουρανοξύστες της Πλάθα δε Καστίγια της Μαδρίτης και πυκνός καπνός υψώνεται στην περιοχή, μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στον Torre Moeve στεγάζεται η εταιρεία ενέργειας Moeve. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν τραυματίες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αστυνομικές αρχές.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του καναλιού Antena3, οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν γύρω στις 17.15, τοπική ώρα.

Ο καπνός είναι ορατός από διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Μία αυτόπτης μάρτυρας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι είδε και μύρισε καπνό πριν σημάνει ο συναγερμός στο κτίριο. Ο καπνός δεν φαίνεται πάντως να είναι τόσο πυκνός όσο ήταν αρχικά, πρόσθεσε η ίδια.

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