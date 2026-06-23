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23.06.2026 18:19

Πούτιν: Η Μόσχα έτοιμη για συνομιλίες με την Ουκρανία βάσει των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη

23.06.2026 18:19
putin

Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία βάσει των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν την Τρίτη.

Είπε ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να απομακρυνθεί από τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ρώσος πρόεδρος επικαλέστηκε τις αρχές της Κωνσταντινούπολης και του Άνκορατζ, την πραγματικότητα επί του πεδίου και την ομιλία του στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2024 ως τη θέση της Ρωσίας για τις διαπραγματεύσεις.

Τόνισε ότι οι αεροπορικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας δεν μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση στην πρώτη γραμμή, επειδή οι ρωσικές δυνάμεις απελευθερώνουν οικισμούς τον έναν μετά τον άλλον.

«Το Κίεβο προσπαθεί μόνο να δημιουργήσει την εντύπωση μιας ισχυρής διαπραγματευτικής θέσης. Οι πραγματικότητες στο πεδίο της μάχης είναι εντελώς διαφορετικές», είπε.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παράλληλα, έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στις ρωσικές υποδομές.

Όπως σημείωσε, η κατάσταση για το καθεστώς του Κιέβου στο μέτωπο επιδεινώνεται ραγδαία, γι’ αυτό και οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων, καθώς επιχειρούν να διαταράξουν τον ενεργειακό εφοδιασμό και επηρεάζουν την τουριστική περίοδο στη 
Ρωσία.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα προχωρήσει σε όλους τους τομείς, βασιζόμενη στη συνεχιζόμενη οικονομική σταθεροποίηση και τα στρατιωτικά επιτεύγματα.

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