Η Ρωσία είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία βάσει των συμφωνιών που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν την Τρίτη.

Είπε ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να απομακρυνθεί από τις συμφωνίες της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ρώσος πρόεδρος επικαλέστηκε τις αρχές της Κωνσταντινούπολης και του Άνκορατζ, την πραγματικότητα επί του πεδίου και την ομιλία του στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2024 ως τη θέση της Ρωσίας για τις διαπραγματεύσεις.

Τόνισε ότι οι αεροπορικές επιθέσεις της Ουκρανίας εναντίον της Ρωσίας δεν μπορούν να επηρεάσουν την κατάσταση στην πρώτη γραμμή, επειδή οι ρωσικές δυνάμεις απελευθερώνουν οικισμούς τον έναν μετά τον άλλον.

Russian President Putin:



"Their [Ukrainian] understanding of the frontline is still very different. Our guys are now practically finishing off Kostiantynivka. But there are still some people sitting in the basements there, hiding, shooting back. They say it's a gray zone. Well,… pic.twitter.com/XyIsspTi0A — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 23, 2026

«Το Κίεβο προσπαθεί μόνο να δημιουργήσει την εντύπωση μιας ισχυρής διαπραγματευτικής θέσης. Οι πραγματικότητες στο πεδίο της μάχης είναι εντελώς διαφορετικές», είπε.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν παράλληλα, έδωσε εντολή στην κυβέρνηση να λάβει πρόσθετα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων στις ρωσικές υποδομές.

Russian President Putin says he has instructed the government to minimize the consequences of Ukrainian strikes on Russian civilian infrastructure.



"The Kyiv regime, as the situation on the front rapidly deteriorates, as the enemy loses territory after territory and our forces… pic.twitter.com/88G30kE89s June 23, 2026

Όπως σημείωσε, η κατάσταση για το καθεστώς του Κιέβου στο μέτωπο επιδεινώνεται ραγδαία, γι’ αυτό και οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον πολιτικών στόχων, καθώς επιχειρούν να διαταράξουν τον ενεργειακό εφοδιασμό και επηρεάζουν την τουριστική περίοδο στη

Ρωσία.

Ο πρόεδρος πρόσθεσε ότι η Ρωσία θα προχωρήσει σε όλους τους τομείς, βασιζόμενη στη συνεχιζόμενη οικονομική σταθεροποίηση και τα στρατιωτικά επιτεύγματα.

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