Βαθαίνει το ρήγμα της Πολωνίας με Ζελένσκι που ξύνει τις πληγές του Β’ Παγκοσμίου – Δεν θα πάει σε διάσκεψη στο Γκντανσκ ο Ουκρανός πρόεδρος

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας του Κιέβου στο Συνέδριο Ανάκαμψης της Ουκρανίας που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στο Γκντανσκ, ενώ ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρόκειται να μην παραστεί στην εκδήλωση εν μέσω μιας αυξανόμενης διπλωματικής διαμάχης με τον Πολωνό ομόλογό του, Κάρολ Ναβρότσκι.

«Ηγούμαι της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας και του συνολικού μας έργου στο Συνέδριο Ανάκαμψης της Ουκρανίας 2026 στο Γκντανσκ», έγραψε ο Σβιριντένκο

Το συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώνεται από την Πολωνία και την Ουκρανία και πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 25 έως τις 26 Ιουνίου, στοχεύει στη συγκέντρωση διεθνούς υποστήριξης για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και στην εξασφάλιση επενδύσεων για τις επιχειρήσεις της χώρας που έχουν πληγεί από τον πόλεμο.

Η ανακοίνωση του Σβιριντένκο έρχεται εν μέσω μιας πικρής διαμάχης μεταξύ Βαρσοβίας και Κιέβου.

Ο Ναβρότσκι αφαίρεσε την Παρασκευή από τον Ζελένσκι το Τάγμα του Λευκού Αετού — την ανώτατη τιμητική διάκριση της Πολωνίας — αφού το Κίεβο ονόμασε μια στρατιωτική μονάδα από τον Ουκρανικό Επαναστατικό Στρατό, μια δύναμη της εποχής του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που ευθύνεται για τη δολοφονία δεκάδων χιλιάδων Πολωνών στη Βολυνία.

Οι επιπτώσεις κλιμακώθηκαν γρήγορα, με αρκετούς Ουκρανούς αξιωματούχους να επιστρέφουν τις πολωνικές τους τιμές και τρεις πρώην Ουκρανούς προέδρους να παραδίδουν τα δικά τους Τάγματα του Λευκού Αετού. Ο Ζελένσκι έστειλε επίσης το μετάλλιο του πίσω στη Βαρσοβία.

Η σύγκρουση μεταξύ των δύο αρχηγών κρατών έχει επίσης προκαλέσει μια εσωτερική ρήξη στην Πολωνία. Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση του Πολωνού πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ κατηγόρησε τον Ναβρότσκι ότι έκανε ένα στρατηγικό λάθος, υποστηρίζοντας ότι η Βαρσοβία πρέπει να διατηρήσει τον ρόλο της ως ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους του Κιέβου εναντίον της Ρωσίας και ως μελλοντικός παράγοντας στην ανοικοδόμηση της χώρας.

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στην Ουαλία: Λεωφορείο βγήκε εκτός δρόμου και τούμπαρε – Αναφορές για τραυματισμούς

Το Ισραήλ εισήγαγε λαθραία συστήματα Starlink στο Ιράν για την ενίσχυση των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

ΟΗΕ: Το Ισραήλ στοχοθετεί σκόπιμα παιδιά στη Γάζα με στόχο τη γενοκτονία των Παλαιστινίων