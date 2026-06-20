Η Πολωνία αφαιρεί από τον Ζελένσκι την ανώτατη διάκριση που του είχε απονείμει

Ο πρόεδρος της Πολωνίας αποφάσισε να αφαιρέσει από τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ανώτατη τιμητική διάκριση της χώρας, αφού ο τελευταίος προκάλεσε οργή στη Βαρσοβία μετονομάζοντας μια στρατιωτική μονάδα με το όνομα του Ουκρανικού Επαναστατικού Στρατού (UPA) – της εθνικιστικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε σφαγές Πολωνών κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η απόφαση του προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι είναι πιθανό να πυροδοτήσει μια σοβαρή διπλωματική κρίση μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη διάσκεψη για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας που θα φιλοξενηθεί στο Γκντανσκ.

«Υπό το πρίσμα της συγκατάθεσης του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι να ονομάσει μία από τις μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας “Ήρωες του UPA” (…) αποφάσισα να ανακαλέσω το Τάγμα του Λευκού Αετού από τον πρόεδρο της Ουκρανίας», ανέφερε ο Ναβρότσκι.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, Αντρίι Σιμπίχα, απάντησε ότι η απόφαση της Πολωνίας να αφαιρέσει το την τιμητική διάκριση ήταν λάθος. «Η απόφαση να αφαιρεθεί το Τάγμα του Λευκού Αετού από τον πρόεδρο της Ουκρανίας είναι ένα στρατηγικό λάθος του προέδρου της Πολωνίας που ωφελεί μόνο τη Μόσχα», έγραψε στο Facebook.

«Λυπούμαστε που αντί να αναζητήσει λύσεις, η πολωνική πλευρά αποφάσισε να κλιμακώσει αυτή τη σύγκρουση σε απαράδεκτο επίπεδο. Κανείς πρόεδρος άλλης χώρας δεν θα υπαγορεύσει την ιστορία μας», πρόσθεσε.

Ορισμένοι Ουκρανοί θεωρούν τον UPA και τα μέλη του ως ήρωες για την αντίσταση που πρόβαλαν ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και τη Ναζιστική Γερμανία, και ως σύμβολα του αγώνα του Κιέβου για ανεξαρτησία από τη Μόσχα. Ωστόσο, ο UPA ενεπλάκη επίσης στις σφαγές της Βολυνίας, μια σειρά δολοφονιών από το 1943 έως το 1945, κατά τις οποίες η Πολωνία εκτιμά ότι περίπου 100.000 Πολωνοί σκοτώθηκαν από Ουκρανούς εθνικιστές. Χιλιάδες Ουκρανοί έχασαν επίσης τη ζωή τους σε δολοφονίες αντιποίνων.

Τον Απρίλιο του 2023, η απόδοση αυτής της τιμής στον Ζελένσκι από τον τότε πρόεδρο της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, είχε θεωρηθεί ως η ανώτατη έκφραση αλληλεγγύης μεταξύ των δύο χωρών.

Όμως η απόφαση του Ζελένσκι, στα τέλη Μαΐου, να μετονομάσει σε UPA μια στρατιωτική μονάδα, θεωρήθηκε προσβλητική από τον Ναβρότσκι. «Για τη συντριπτική πλειοψηφία της πολωνικής κοινωνίας, ο Ουκρανικός Επαναστατικός Στρατός παραμένει πάνω απ’ όλα μια οργάνωση που ευθύνεται για βάναυσα εγκλήματα σε βάρος των πολιτών της Δημοκρατίας της Πολωνίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», ανέφερε ο Πολωνός πρόεδρος στο διάγγελμα που ανάρτησε απόψε στην πλατφόρμα Χ.

Διαβάστε επίσης:

Απεβίωσε ο Φρανσουά Ανγκλέρ, βραβευμένος με Νόμπελ για το έργο του στο μποζόνιο του Χιγκς

Βρετανία: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση τρένων κοντά στο Μπέντφορντ (Videos)

Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δώρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια στην Τουρκία και την Κίνα (Video)











