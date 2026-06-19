Βρετανία: Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση τρένων κοντά στο Μπέντφορντ (Videos)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δεκάδες τραυματίστηκαν έπειτα από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας. Οι βρετανικές Αρχές κήρυξαν «μείζον περιστατικό», ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών (British Transport Police) επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από τη σύγκρουση, προσθέτοντας ότι έχει κηρυχθεί κατάσταση μείζονος περιστατικού.

WATCH: Aftermath of train crash near Bedford, England. Reports of serious injuries pic.twitter.com/WUEjsOMfIC — BNO News Live (@BNODesk) June 19, 2026

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Αστυνομίας του Μπέντφορντσιρ, της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών ασθενοφόρων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης και διαχείρισης της κρίσης.

Ο αναπληρωτής αρχηγός της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών, Στιούαρτ Κάντι, δήλωσε ότι οι Αρχές εργάζονται εντατικά για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και δεσμεύτηκε ότι θα δοθούν περισσότερες πληροφορίες μόλις καταστεί δυνατό.

Πώς συνέβη η σύγκρουση

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17:15 τοπική ώρα (19:15 ώρα Ελλάδας), περίπου τέσσερα χιλιόμετρα νότια του σταθμού του Μπέντφορντ.

Στη σύγκρουση ενεπλάκησαν η αμαξοστοιχία της East Midlands Railway που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κόρμπι προς τον σταθμό Σεντ Πάνκρας του Λονδίνου και η αμαξοστοιχία από το Νότιγχαμ προς τον ίδιο προορισμό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο συρμός που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κόρμπι προσέκρουσε στο πίσω μέρος του άλλου τρένου, το οποίο βρισκόταν ακινητοποιημένο στις ίδιες γραμμές.

Τα πιθανά αίτια που εξετάζονται

Ο ειδικός σε θέματα σιδηροδρόμων Τόνι Μάιλς δήλωσε στο Sky News ότι οι ζημιές στους συρμούς φαίνονται σχετικά περιορισμένες και ότι τα τρένα «ανταποκρίθηκαν πολύ καλά στη σύγκρουση».

Όπως ανέφερε, με βάση τη διάταξη των σηματοδοτών, τα δύο τρένα κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση και βρίσκονταν στην ίδια γραμμή.

«Η πιθανότερη εκδοχή είναι ότι ένα από τα τρένα είχε σταματήσει για κάποιο λόγο, πιθανώς σε σηματοδότη, και το δεύτερο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του. Πρόκειται προφανώς για οπίσθια σύγκρουση», σημείωσε.

WATCH: Horrific scenes inside train after crash near Bedford pic.twitter.com/uR4sMusW5y June 19, 2026

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το βασικό ερώτημα είναι πώς το τρένο που ακολουθούσε ήρθε σε επαφή με τον προπορευόμενο συρμό, εκτιμώντας ότι τα αίτια μπορεί να σχετίζονται είτε με βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης είτε με ανθρώπινο λάθος του μηχανοδηγού.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ο ακινητοποιημένος συρμός είχε σταματήσει εξαιτίας βλάβης στο αυτόματο σύστημα προειδοποίησης που ακινητοποιεί τα τρένα όταν παραβιάζεται κόκκινος σηματοδότης. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο μηχανοδηγός του βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με προσωπικό συντήρησης όταν ο άλλος συρμός, ο Luton Airport Express, προσέκρουσε στο πίσω μέρος του.

Μαρτυρίες επιβατών: «Μας πέταξε από τα καθίσματα»

Αυτόπτες μάρτυρες υποστήριξαν ότι δεν υπήρξε καμία προειδοποίηση πριν από τη σύγκρουση ούτε εμφανής μείωση της ταχύτητας του τρένου.

Επιβάτες περιέγραψαν σκηνές πανικού, αναφέροντας ότι η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή που πολλοί εκτινάχθηκαν από τις θέσεις τους.

🚨 PICTURED: Scenes following the aftermath of the train collision near Bedford pic.twitter.com/jJ9qSsTa1e — Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026

«Ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ και μετά έπεσαν τα πάνελ της οροφής πάνω στον κόσμο. Οι επιβάτες έπεφταν από τα καθίσματα. Όταν ακινητοποιήθηκε το τρένο είδαμε ότι το βαγόνι μας, που ήταν το δεύτερο, είχε εκτροχιαστεί», δήλωσε επιβάτιδα στην Telegraph.

Η ίδια ανέφερε ότι «κάποιος ήταν αναίσθητος στο δάπεδο και άλλη μία γυναίκα είχε σπάσει τα ζυγωματικά της, ενώ άλλοι αιμορραγούσαν βαριά».

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, υπήρχαν επίσης τραυματίες με μώλωπες και διασείσεις, καθώς και επιβάτες σε κατάσταση αποπροσανατολισμού. Η επιβάτιδα επισήμανε ότι τα ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο πολύ γρήγορα.

Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ προετοιμάζεται να δεχθεί τουλάχιστον 50 τραυματίες, αρκετοί από τους οποίους φέρεται να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, χωρίς μέχρι στιγμής οι Αρχές να έχουν ανακοινώσει επίσημο απολογισμό των τραυματισμών.

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