Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν σιδηροδρομικές γέφυρες στην Κριμαία και δεξαμενές καυσίμων

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιθέσεις σε σιδηροδρομικές γέφυρες στην Κριμαία, καθώς και σε μια σειρά από στρατιωτικούς στόχους στα εδάφη των περιοχών Ντόνετσκ και Λουχάνσκ στις 18 Ιουνίου και τη νύχτα 18-19 Ιουνίου.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, «ειδικότερα, χτυπήθηκαν σιδηροδρομικές γέφυρες κοντά στο Ροζντόλνε και το Βλαντισλάβιβκα στην περιοχή της Δημοκρατίας της Κριμαίας. Αυτές οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιήθηκαν από τον εχθρό για την υποστήριξη στρατιωτικών μεταφορών και τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού».

Η Διοίκηση Ειδικών Δυνάμεων Επιχειρήσεων είχε αναφέρει νωρίτερα επιθέσεις σε αυτές τις γέφυρες και είχε δημοσιεύσει πλάνα από drone στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η έκθεση του Γενικού Επιτελείου ανέφερε επίσης ότι επλήγη μια περιοχή όπου συγκεντρώνονταν ρωσικά όπλα και στρατιωτικός εξοπλισμός κοντά στο Σιεβιεροντόνετσκ στην περιφέρεια Λουχάνσκ, καθώς και μια αποθήκη καυσίμων και λιπαντικών στη Μαριούπολη στην περιφέρεια Ντόνετσκ.

🔴 Ukraine is cutting off Russian supply lines to Crimea with constant drone strikes, isolating the peninsula.



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«Αναφέρθηκε επίσης ότι επλήγησαν θέσεις διοίκησης εχθρικών UAV κοντά στο Ποκρόφσκ, το Βοσκρεσένκα και το Σιβέρσκ στην περιφέρεια Ντόνετσκ, τη Νοβοϊβάνιβκα στην περιφέρεια Ζαπορίζια και τη Μαλιίβκα στην περιφέρεια Ντνιεπροπετρόφσκ», ανέφερε η δήλωση.

Σχετικά με τις επιθέσεις στο διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας στις 18 Ιουνίου, το Γενικό Επιτελείο επιβεβαίωσε ζημιές σε μια σύνθετη μονάδα επεξεργασίας πετρελαίου, τρεις δεξαμενές αποθήκευσης RVS-10000 και μία δεξαμενή RVS-30000.

«Η εγκατάσταση έχει αναστείλει τη διύλιση πετρελαίου για αόριστο χρονικό διάστημα», δήλωσε το Γενικό Επιτελείο.

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