Νέα επεισόδια στο σήριαλ… Στάρμερ στη Βρετανία: Και η υπουργός Μεταφορών του ζήτησε να αποχωρήσει – «Δεν παραιτούμαι»

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Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα… Ο λόγος για τους Εργατικούς που αμφισβητούν την βιωσιμότητα της κυβέρνησης Στάρμερ λόγω του Βρετανού πρωθυπουργού.
Η Βρετανίδα υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ κάλεσε τον Κιρ Στάρμερ να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, όπως ανέφεραν οι Financial Times, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο τροφοδοτεί τα σενάρια για μια ανοιχτή αμφισβήτηση της ηγεσίας του κόμματος.
Οι FT τόνισαν ότι η υπουργός είπε στον Στάρμερ ότι είναι προς το συμφέρον της χώρας και του Εργατικού Κόμματος ο πρωθυπουργός να παραιτηθεί για να επιτρέψει μια ομαλή μετάβαση για την ανάδειξη ενός ηγέτη.
Νωρίτερα οι Times με δημοσίευμά τους ανέφεραν πως υπουργοί της βρετανικής κυβέρνησης θα ζητήσουν από τον Στάρμερ να ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.
Οι Times τόνισαν ότι οι υπουργοί θα πουν στον Στάρμερ ότι «ο χρόνος του τελείωσε» κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον Βρετανό πρωθυπουργό, προτρέποντάς τον να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια «ομαλή μετάβαση».
Ο Μπέρναμ, δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, εξελέγη βουλευτής του Εργατικού Κόμματος στις αναπληρωματικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, ένα βασικό βήμα προς την εκπλήρωση της φιλοδοξίας του να αντικαταστήσει στην ηγεσία του κόμματος και την πρωθυπουργία τον Στάρμερ.
Ο Στάρμερ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί και ότι θα είναι υποψήφιος στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία.
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