Ποια εκεχειρία με την Χεζμπολάχ; Το Ισραήλ συνεχίζει τις δολοφονικές επιθέσεις στον Λίβανο παρά τις πιέσεις των ΗΠΑ

Ένας ισραηλινός βομβαρδισμός έπληξε την περιοχή Σεζούντ στο νότιο Λίβανο σήμερα το απόγευμα, μετά από μια αναφερθείσα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Το πρακτορείο ανέφερε επίσης πτήσεις drones πάνω από χωριά κοντά στην μεγάλη νότια πόλη Τύρο, ενώ ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου τόνισε ότι άκουσε συνεχή πυρά πυροβολικού στην πόλη Ναμπατίγια.

Τουλάχιστον 47 άνθρωποι στον Λίβανο σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιδρομές από χθες το βράδυ και τέσσερις Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με την Χεζμπολάχ.

Πολλαπλές πηγές τόνισαν ότι οι δύο εμπόλεμες πλευρές συμφώνησαν σε εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 16:00 το απόγευμα.

«Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συμφώνησαν σε εκεχειρία», δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters, προσθέτοντας ότι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Κατάρ κατέληξαν στη συμφωνία αυτή με τη βοήθεια του Ιράν.

«Καταλαβαίνουμε ότι μετά την ανταλλαγή πυρών νωρίτερα σήμερα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ βρίσκονται τώρα σε κατάπαυση του πυρός».

Δύο πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι η ομάδα εφάρμοσε αμέσως κατάπαυση του πυρός, αφού ενημερώθηκε για τη συμφωνία.

Η εν λόγω εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με τις τελευταίες δηλώσεις του Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά τον θάνατο τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών στο νότιο Λίβανο.

Με αφορμή τις απώλειες αυτές, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ορκίστηκε για εκδίκηση εναντίον της Χεζμπολάχ.

Σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιβεβαίωσε ότι ένας από τους στρατιώτες που σκοτώθηκαν είναι ο Αντισυνταγματάρχης Ντορ Γκαντλιάχ Μπεν Σίμχον, ενώ τα ονόματα των άλλων τριών δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Στη συνέχεια ανέφερε: «Μετά την αποτρόπαια επίθεση της Χεζμπολάχ, η οποία αποτέλεσε κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας, έδωσα χθες το βράδυ εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις να χτυπήσουν τη Χεζμπολάχ με πλήρη ισχύ».

Και συνέχισε: «Σήμερα το πρωί, πραγματοποίησα αξιολόγηση ασφαλείας με τον Υπουργό Άμυνας και τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου.

Η οδηγία μου είναι σαφής: Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ή της επικράτειάς του και η Χεζμπολάχ θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για οποιαδήποτε τέτοια επιθετικότητα.

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) θα ενεργήσουν αποφασιστικά για να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή για τις δυνάμεις μας και την επικράτειά μας.

Όπως δήλωσα κατηγορηματικά, συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής ημέρας, το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την προστασία των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ».

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