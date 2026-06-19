Απειλές των Φρουρών της Επανάστασης για κλείσιμο του Ορμούζ – Διαβεβαιώσεις ΗΠΑ στο Ιράν ότι δεν θα υπάρξει ισραηλινή κλιμάκωση στον Λίβανο

Σε μια κλωστή κρέμεται η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για το τέλος του πολέμου, μετά τις «σφήνες» του Ισραήλ που συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο, βάζοντας μπουρλότο στην υπογραφή της συμφωνίας, που ανεβλήθη. Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που η Ουάσινκτον επιχειρεί να βάλει… χαλινάρι στο Τελ Αβίβ, δίνοντας εγγυήσεις στην Τεχεράνη ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στο μέτωπο του ΛΙβάνου.

Σε νέο μήνυμά του το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) διαμηνύει ότι «η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, η πλήρης άρση του ναυτικού αποκλεισμού και η αποχώρηση των αμερικανικών τρομοκρατικών δυνάμεων από τον Περσικό Κόλπο και την περιοχή συγκαταλέγονται στους κύριους όρους της συμφωνίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Το Στενό του Ορμούζ θα παραμείνει κλειστό μέχρι να πληρούνται αυτοί οι όροι. Όλα τα πλοία καλούνται, για λόγους ασφάλειας και προστασίας τους, να μην πλησιάζουν το Στενό του Ορμούζ. Κάθε πλοίο που αψηφά αυτήν την οδηγία θα στοχοποιηθεί».

Νωρίτερα, η αρμόδια ιρανική αρχή ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τα τέλη διέλευσης στο Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της 60ήμερης περιόδου διαπραγματεύσεων βάσει της νέας συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Live η κίνηση στο Στενό του Ορμούζ

Tasnim: Το Ορμούζ να παραμείνει κλειστό έως την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο

Η αντίθεση στη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν άρχισε να εκδηλώνεται στο Ιράν την Παρασκευή. Το Tasnim, ειδησεογραφικό πρακτορείο που συνδέεται με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, κάλεσε με κύριο άρθρο του να παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ και να ακυρωθούν οι περαιτέρω διαπραγματεύσεις έως ότου το Ισραήλ αποσυρθεί πλήρως από τον Λίβανο.

Το μέσο ζήτησε επίσης την ακύρωση όλων των μελλοντικών διαπραγματεύσεων, υποστηρίζοντας ότι η συνέχιση των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο και η παραμονή ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο τμήμα της χώρας συνιστούν παραβίαση του πρώτου όρου της συμφωνίας μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Tasnim πρόσθεσε ότι εάν η Ισλαμική Δημοκρατία ανοίξει το Στενό του Ορμούζ πριν από την υλοποίηση των αμερικανικών δεσμεύσεων και τον τερματισμό των ισραηλινών επιθέσεων, θα χάσει μέρος των μοχλών πίεσης που διαθέτει.

Παράλληλα, χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις αναφορές ότι το Στενό του Ορμούζ παραμένει ανοιχτό, υποστηρίζοντας ότι αυτό δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει κυβερνητικοί αξιωματούχοι και η διαπραγματευτική ομάδα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.



ΗΠΑ σε Ιράν: Το Ισραήλ δεν θα κλιμακώσει περαιτέρω στον Λίβανο

Οι ΗΠΑ έχουν «διαβιβάσει» στο Ιράν ότι το Ισραήλ δεν θα κλιμακώσει περαιτέρω τις επιθέσεις του στον Λίβανο, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να ξεκινήσει τις πυρηνικές συνομιλίες υψηλού διακυβεύματος με το Ιράν, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα. Ερωτηθείσα εάν οι ΗΠΑ θα παράσχουν αυτές τις εγγυήσεις, μια πηγή είπε: «Η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία. Το Ισραήλ συμφώνησε να την αφήσει, κάτι που διαβιβάστηκε στους Ιρανούς, και εναπόκειται στη Χεζμπολάχ να σταματήσει».

Το CNN ανέφερε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε ένα κύμα θανατηφόρων επιθέσεων σε όλο τον Λίβανο την Παρασκευή σε απάντηση σε μια επίθεση της Χεζμπολάχ που σκότωσε τέσσερις στρατιώτες στο νότιο Λίβανο – παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που κηρύσσει τον τερματισμό της σύγκρουσης σε όλα τα μέτωπα. Μια ισραηλινή πηγή δήλωσε στο CNN ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν σχεδιάζει περαιτέρω αντίποινα κατά της Χεζμπολάχ αυτή τη στιγμή. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν πριν από τις προγραμματισμένες συνομιλίες στην Ελβετία με τον Αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς και άλλους κορυφαίους αξιωματούχους. Η προγραμματισμένη αναχώρηση του Βανς για την Πέμπτη αναβλήθηκε. Δεν είναι σαφές πώς η κυβέρνηση Τραμπ μετέδωσε τις πληροφορίες στους Ιρανούς ή αν αυτό θα είναι αρκετό για να επαναπρογραμματιστούν οι προγραμματισμένες τεχνικές συζητήσεις.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επέμεινε σήμερα στην ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν κατά τις μελλοντικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Όπως τους έχουμε δείξει καθ’όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, εμμένουμε σθεναρά στον σεβασμό των όρων και των κόκκινων γραμμών που έχουν οριστεί, και στην υπεράσπιση των συμφερόντων του ιρανικού έθνους», σημείωσε ο Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Δεν φεύγουμε, λέει ο Νετανιάχου

Από την πλευρά του, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου παραμένει αμετακίνητος στη θέση του ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα εγκαταλείψουν τις θέσεις τους στο Λίβανο: «Το Ισραήλ δεν θα ανεχθεί επιθέσεις εναντίον των στρατιωτών του ή της επικράτειάς του και η Χεζμπολάχ θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα για οποιαδήποτε τέτοια επιθετικότητα» είπε.

«Οι IDF θα ενεργήσουν αποφασιστικά για να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή για τις δυνάμεις μας και την επικράτειά μας» σημείωσε, προσθέτοντας ότι «όπως δήλωσα κατηγορηματικά, συμπεριλαμβανομένης και της χθεσινής ημέρας, το Ισραήλ θα παραμείνει στη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την προστασία των κοινοτήτων του βόρειου Ισραήλ».

Για «τεχνικά προβλήματα» μιλά ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο λόγος για την αλλαγή των σχεδίων ήταν «λογιστικά ζητήματα». Ωστόσο, υπήρχαν ορισμένες ενδείξεις ότι το πλαίσιο της απόφασης συνδέεται με την ασταθή εκεχειρία στο Λίβανο. Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο Βανς δήλωσε ότι τα σχέδια για τις συνομιλίες δεν είχαν οριστικοποιηθεί και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα με τις ταξιδιωτικές τους ρυθμίσεις.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί της Τεχεράνης σχετικά με παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ στο Λίβανο ενδέχεται να είναι ο λόγος για τον οποίο οι συνομιλίες δεν πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή. Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επίθεση στο νότιο Λίβανο νωρίτερα την Πέμπτη, ενώ το βράδυ, μετά τη δήλωση του ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ, ότι το Ισραήλ παραμένει δεσμευμένο στην εκεχειρία, και πριν ο Βανς ανακοινώσει ότι δεν θα ταξιδέψει, ξέσπασαν μάχες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Στους 18 οι νεκροί στον Λίβανο

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού στην περιφέρεια Ναμπατίγιε, στον νότιο Λίβανο, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν ή αγνοούνται, όπως μεταδίδει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ). Το πρακτορείο χαρακτήρισε τον ολονύκτιο βομβαρδισμό ως μία από τις σφοδρότερες ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή, σημειώνοντας ότι στοχοποιήθηκαν πολλές κατοικίες μετά τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με το NNA, υπήρξαν αναφορές για ισραηλινά πυρά πυροβολικού στην πόλη Ναμπατίγιε, καθώς και στο Κφαρ Τζουζ και σε αρκετές γύρω πόλεις, μεταξύ των οποίων το Κφαρ Ρεμάν και το Ζεμπντίν. Στη συνέχεια, κύματα αεροπορικών επιδρομών έπληξαν επίσης το Κφαρ Τιμπνίτ και τα υψώματα Ρεϊχάν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Ναμπατίγιε και στο Χαρούφ, σύμφωνα με το πρακτορείο. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον κατοικίας μεταξύ Αλ-Σαρκίγια και Ντουέιρ, ενώ επίθεση στην πόλη Κφαρ Σιρ είχε ως αποτέλεσμα τρεις θανάτους.

Προκλητικός Κατζ: «Καταστρέφουμε όλα τα σπίτια»

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, στοχεύοντας «εγκαταστάσεις υποδομών της Χεζμπολάχ». Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η επίθεση ήταν απάντηση στις «παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τη Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την οργάνωση ότι συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που κατέχουν θέσεις στον Λίβανο.

Σε προηγούμενη ανάρτηση, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τέσσερις από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μαχών στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο από χθες το βράδυ, σκοτώνοντας συνολικά 18 άτομα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι «ολόκληρη η πρώτη γραμμή των λιβανέζικων χωριών έχει καταστραφεί. Καταστρέφουμε όλα τα σπίτια. Οι κάτοικοι δεν θα τα ξαναδούν ποτέ μπροστά στα μάτια τους. Στον Λίβανο, οι 200.000 κάτοικοι που ζούσαν στη “ζώνη ασφαλείας»”δεν επιστρέφουν. Κανένας τους δεν επιστρέφει».

Επίσης, απέρριψε την πρόταση Τραμπ για συμμετοχή της Συρίας στον πόλεμο με την Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι «πολεμάμε εκεί. Δεν χρειαζόμαστε τον αλ-Τζολάνι. Ο αλ-Τζολάνι, ο τρομοκράτης με το κοστούμι, δεν χρειάζεται να έρθει να μας βοηθήσει. Γνωρίζουμε καλά τη Συρία. Δεν πρόκειται να μας βοηθήσει στον Λίβανο. Πρέπει να μείνει στη Συρία, να μην ανακατεύεται σε εμάς και να μην μας κάνει να ανακατεύουμε με αυτόν».

Απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Στο Ιράν, πάλι, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) σε μήνυμά του προς τον Ανώτατο ηγέτη του Ιράν, διεμήνυσε ότι «το ιρανικό έθνος και οι πολεμιστές του στέκονται σταθεροί σαν βουνό πίσω από τους αξιωματούχους τους», προειδοποιώντας παράλληλα ότι «οποιαδήποτε ύπουλη κίνηση του εχθρού θα οδηγήσει σε μια πολύ μεγαλύτερη ιστορική ήττα».

Το IRGC τονίζει ότι «μετά την ήττα του εχθρού στο πεδίο της μάχης και την αναγκαστική υποχώρησή του στην επαιτεία για διαπραγματεύσεις, οι δυνάμεις του παραμένουν πλήρως προετοιμασμένες σε χερσαίο, θαλάσσιο, αεροπορικό και υβριδικό πόλεμο για να προκαλέσουν ένα συντριπτικό πλήγμα με την παραμικρή εντολή του σοφού διοικητή τους εάν ο εχθρός επιχειρήσει να παραβιάσει ξανά τα δικαιώματα του έθνους».

Ο Μακρόν τραβάει το αυτί του Νετανιάχου

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πρέπει να επιδείξει «υπευθυνότητα και ορθολογισμό», δεκτιμώντας πως οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο «είναι, μακροπρόθεσμα, αντίθετες προς τα συμφέροντα του Ισραήλ». «Η Χεζμπολάχ αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ, αυτό είναι απολύτως αληθές», αλλά η ασφάλεια του Ισραήλ «δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάκτηση γειτονικών εδαφών», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας στο France 2, συμπληρώνοντας πως η πολιτική του Νετανιάχου τόσο στον Λίβανο όσο και στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη «τροφοδοτεί τη μνησικακία και τη βία μεταξύ των πληθυσμών της περιοχής».

Το Πεντάγωνο ξέμεινε από πυραύλους και… χρήματα

Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο χρειάζεται 80 δισ. δολάρια για να καλύψει το κόστος του πολέμου με το Ιράν, αλλά και άλλες δαπάνες που δεν σχετίζονται με τον πόλεμο, σύμφωνα με όσα μετέφερε σε μέλη του Κογκρέσου ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Στίβεν Φάινμπεργκ. Ο Φάινμπεργκ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal, ενημέρωσε βουλευτές και γερουσιαστές για τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης του υπουργείου, την ώρα που το Κογκρέσο πιέζει την κυβέρνηση Τραμπ να δώσει αναλυτικά στοιχεία για το συνολικό κόστος του πολέμου.

Κεντρική ανησυχία των μελών του Κογκρέσου είναι ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταναλώσει πολύτιμα πυρομαχικά, τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν για την αντιμετώπιση απειλών σε άλλα μέτωπα διεθνώς. Η ηγεσία του Πενταγώνου έχει προειδοποιήσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να αρχίσουν να ξεμένουν από επιχειρησιακά κονδύλια εντός του καλοκαιριού, εάν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει νέο νομοσχέδιο πολεμικών δαπανών. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιμέρους κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων θα αναγκαστούν να περιορίσουν εκπαιδευτικές ασκήσεις και άλλες προτεραιότητες, λόγω του κόστους του πολέμου στο Ιράν και της ανάπτυξης στρατευμάτων στα νότια σύνορα των ΗΠΑ.

Οποιοδήποτε συμπληρωματικό αίτημα χρηματοδότησης του Πενταγώνου, όπως σημειώνει η WSJ, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, προτού διαβιβαστεί στο Κογκρέσο. Ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου για το οικονομικό έτος 2026 ανέρχεται σε περίπου 1 τρισ. δολάρια. Ωστόσο, το Πεντάγωνο εμφανίζεται αρκετά βέβαιο για το σχέδιο, ώστε ο Φάινμπεργκ να έχει ήδη ενημερώσει μέλη του Κογκρέσου τις τελευταίες ημέρες. Μέρος των κονδυλίων αναμένεται να κατευθυνθεί, μεταξύ άλλων, σε ναυτικές επιχειρήσεις, μισθοδοσία προσωπικού και αναπλήρωση πυρομαχικών.

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