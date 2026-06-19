Συνολικά 25 εμπορικά πλοία πέρασαν χθες από τα Στενά του Ορμούζ, μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας της AXSMarine.

Ο αριθμός αυτός είναι πέντε φορές μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των δέκα πρώτων ημερών του Ιουνίου.

Η μεγαλύτερη ημερήσια κίνηση από τις 18 Απριλίου

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό διελεύσεων που καταγράφεται σε μία ημέρα από τις 18 Απριλίου, όταν είχαν καταγραφεί 28 διελεύσεις.

Τότε είχε ανοιχτεί ένα σύντομης διάρκειας «παράθυρο» για την επανάληψη της κυκλοφορίας των πλοίων στον θαλάσσιο δίαυλο που οδηγεί από τον Κόλπο στα διεθνή ύδατα της Θάλασσας του Ομάν και σήμερα τελεί υπό τον de facto έλεγχο του Ιράν.

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν και η αναβολή των συνομιλιών

Η αύξηση της κυκλοφορίας που παρατηρήθηκε χθες συμπίπτει με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη την Τετάρτη.

Ωστόσο, οι συνομιλίες ανάμεσα στις δύο πλευρές, που είχαν προγραμματισθεί για σήμερα στην Ελβετία και θα αποτελούσαν το σημείο εκκίνησης της περιόδου των 60 ημερών για τη διευθέτηση του ζητήματος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, αναβλήθηκαν επ’ αόριστον.

Διατάραξη σημάτων AIS στον Κόλπο

Η αύξηση της κυκλοφορίας των πλοίων στο Ορμούζ συνοδεύθηκε από τη μεγαλύτερη διατάραξη των σημάτων AIS, δηλαδή του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης, που έχει διαπιστώσει η AXSMarine στον Κόλπο από την έναρξη του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Περισσότερα από 200 εμπορικά πλοία επηρεάστηκαν ταυτοχρόνως χθες από «spoofing ή ανώμαλη συμπεριφορά του AIS», σύμφωνα με ανάρτηση της AXSMarine στο Χ.

«Οι επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης στο Στενό θα συνεχισθούν και οι πλοιοκτήτες καλούνται να επιδείξουν σύνεση μέχρι οι ασφαλιστές να αποκαταστήσουν τους κανονικούς όρους κάλυψης», αναφέρεται επίσης στην ανάρτηση της AXSMarine.

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