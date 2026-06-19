Μέση Ανατολή: Το παρασκήνιο της αναβολής της υπογραφής της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν – Τα «φιτίλια» του Ισραήλ, οι εγγυήσεις που ζητά η Τεχεράνη και η αγωνία των ΗΠΑ

Το Ισραήλ και τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο «δείχνουν» Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ως τον υπαίτιο για την αναβολή του ταξιδιού του Τζέι Ντι Βανς στην Ελβετία για την τελική υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αναβολή που επιτείνει το…θρίλερ στη Μέση Ανατολή.

Σε ΗΠΑ και Ευρώπη εκφράζονται φόβοι ότι το Ισράηλ δεν πρόκειται να τηρήσει την εκεχειρία με τον Λίβανο, αλλά θα συνεχίσει τις επιθέσεις, σε μια προσπάθεια να εκτροχιάσει την ειρηνευτική διαδικασία, με την οποία, άλλωστε, εξαρχής διαφώνησε, εκτιμώντας ότι το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συζήτηση όσο θα συνεχίζονται οι μάχες στον Λίβανο.

Το Ιράν ζητά εγγυήσεις

H Τεχεράνη ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτές τις εκτιμήσεις, καθώς, όπως δήλωσε στο CNN διπλωμάτης, το Ιράν έχει ζητήσει εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα σταματήσουν πριν επανεκκινήσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στην Ελβετία. «Οι Ιρανοί έχουν ζητήσει εγγυήσεις ότι οι εχθροπραξίες στον Λίβανο θα τερματιστούν, όπως προβλέπεται στη συμφωνία που έχει υπογραφεί», ανέφερε ο διπλωμάτης, προσθέτοντας ότι «οι διαμεσολαβητές εργάζονται επί του παρόντος για την επίλυση του ζητήματος».

Η πηγή περιέγραψε τις προγραμματισμένες συνομιλίες ως πλέον «προσωρινά αναβληθείσες μετά τις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο», χωρίς να διευκρινίσει πότε αναμένεται να επανεκκινήσουν οι διαμεσολαβητές τις διαδικασίες. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της ομάδας των διαπραγματευτών της Τεχεράνης, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, επέμεινε σήμερα στην ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι «κόκκινες γραμμές» του Ιράν κατά τις μελλοντικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

«Όπως τους έχουμε δείξει καθ’όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν, εμμένουμε σθεναρά στον σεβασμό των όρων και των κόκκινων γραμμών που έχουν οριστεί, και στην υπεράσπιση των συμφερόντων του ιρανικού έθνους», σημείωσε ο Γκαλιμπάφ, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που επικαλέστηκε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Για «τεχνικά προβλήματα» μιλά ο Λευκός Οίκος

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο λόγος για την αλλαγή των σχεδίων ήταν «λογιστικά ζητήματα». Ωστόσο, υπήρχαν ορισμένες ενδείξεις ότι το πλαίσιο της απόφασης συνδέεται με την ασταθή εκεχειρία στο Λίβανο. Σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη, ο Βανς δήλωσε ότι τα σχέδια για τις συνομιλίες δεν είχαν οριστικοποιηθεί και αναφέρθηκε στο γεγονός ότι οι Ιρανοί αξιωματούχοι ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα με τις ταξιδιωτικές τους ρυθμίσεις.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί της Τεχεράνης σχετικά με παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ στο Λίβανο ενδέχεται να είναι ο λόγος για τον οποίο οι συνομιλίες δεν πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή. Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επίθεση στο νότιο Λίβανο νωρίτερα την Πέμπτη, ενώ το βράδυ, μετά τη δήλωση του ισραηλινού πρέσβη στις ΗΠΑ, ότι το Ισραήλ παραμένει δεσμευμένο στην εκεχειρία, και πριν ο Βανς ανακοινώσει ότι δεν θα ταξιδέψει, ξέσπασαν μάχες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Στους 18 οι νεκροί στον Λίβανο

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμοί πυροβολικού στην περιφέρεια Ναμπατίγιε, στον νότιο Λίβανο, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους, ενώ αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν ή αγνοούνται, όπως μεταδίδει το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ). Το πρακτορείο χαρακτήρισε τον ολονύκτιο βομβαρδισμό ως μία από τις σφοδρότερες ισραηλινές επιθέσεις στην περιοχή, σημειώνοντας ότι στοχοποιήθηκαν πολλές κατοικίες μετά τα μεσάνυχτα.

Σύμφωνα με το NNA, υπήρξαν αναφορές για ισραηλινά πυρά πυροβολικού στην πόλη Ναμπατίγιε, καθώς και στο Κφαρ Τζουζ και σε αρκετές γύρω πόλεις, μεταξύ των οποίων το Κφαρ Ρεμάν και το Ζεμπντίν. Στη συνέχεια, κύματα αεροπορικών επιδρομών έπληξαν επίσης το Κφαρ Τιμπνίτ και τα υψώματα Ρεϊχάν. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις στη Ναμπατίγιε και στο Χαρούφ, σύμφωνα με το πρακτορείο. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα εναντίον κατοικίας μεταξύ Αλ-Σαρκίγια και Ντουέιρ, ενώ επίθεση στην πόλη Κφαρ Σιρ είχε ως αποτέλεσμα τρεις θανάτους.

Προκλητικός Κατζ: «Καταστρέφουμε όλα τα σπίτια»

Επίσης, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε επίθεση στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, στοχεύοντας «εγκαταστάσεις υποδομών της Χεζμπολάχ». Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι η επίθεση ήταν απάντηση στις «παραβιάσεις της εκεχειρίας» από τη Χεζμπολάχ, κατηγορώντας την οργάνωση ότι συνεχίζει να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών που κατέχουν θέσεις στον Λίβανο.

Σε προηγούμενη ανάρτηση, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τέσσερις από τους στρατιώτες του σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια μαχών στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ έχει εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο από χθες το βράδυ, σκοτώνοντας συνολικά 18 άτομα, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου.

Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ δήλωσε ότι «ολόκληρη η πρώτη γραμμή των λιβανέζικων χωριών έχει καταστραφεί. Καταστρέφουμε όλα τα σπίτια. Οι κάτοικοι δεν θα τα ξαναδούν ποτέ μπροστά στα μάτια τους. Στον Λίβανο, οι 200.000 κάτοικοι που ζούσαν στη “ζώνη ασφαλείας»”δεν επιστρέφουν. Κανένας τους δεν επιστρέφει».

Επίσης, απέρριψε την πρόταση Τραμπ για συμμετοχή της Συρίας στον πόλεμο με την Χεζμπολάχ, λέγοντας ότι «πολεμάμε εκεί. Δεν χρειαζόμαστε τον αλ-Τζολάνι. Ο αλ-Τζολάνι, ο τρομοκράτης με το κοστούμι, δεν χρειάζεται να έρθει να μας βοηθήσει. Γνωρίζουμε καλά τη Συρία. Δεν πρόκειται να μας βοηθήσει στον Λίβανο. Πρέπει να μείνει στη Συρία, να μην ανακατεύεται σε εμάς και να μην μας κάνει να ανακατεύουμε με αυτόν».

Απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης

Στο Ιράν, πάλι, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) σε μήνυμά του προς τον Ανώτατο ηγέτη του Ιράν, διεμήνυσε ότι «το ιρανικό έθνος και οι πολεμιστές του στέκονται σταθεροί σαν βουνό πίσω από τους αξιωματούχους τους», προειδοποιώντας παράλληλα ότι «οποιαδήποτε ύπουλη κίνηση του εχθρού θα οδηγήσει σε μια πολύ μεγαλύτερη ιστορική ήττα».

Το IRGC τονίζει ότι «μετά την ήττα του εχθρού στο πεδίο της μάχης και την αναγκαστική υποχώρησή του στην επαιτεία για διαπραγματεύσεις, οι δυνάμεις του παραμένουν πλήρως προετοιμασμένες σε χερσαίο, θαλάσσιο, αεροπορικό και υβριδικό πόλεμο για να προκαλέσουν ένα συντριπτικό πλήγμα με την παραμικρή εντολή του σοφού διοικητή τους εάν ο εχθρός επιχειρήσει να παραβιάσει ξανά τα δικαιώματα του έθνους».

Ο Μακρόν τραβάει το αυτί του Νετανιάχου

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πρέπει να επιδείξει «υπευθυνότητα και ορθολογισμό», δεκτιμώντας πως οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο «είναι, μακροπρόθεσμα, αντίθετες προς τα συμφέροντα του Ισραήλ». «Η Χεζμπολάχ αποτελεί κίνδυνο για το Ισραήλ, αυτό είναι απολύτως αληθές», αλλά η ασφάλεια του Ισραήλ «δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την κατάκτηση γειτονικών εδαφών», είπε ο πρόεδρος της Γαλλίας στο France 2, συμπληρώνοντας πως η πολιτική του Νετανιάχου τόσο στον Λίβανο όσο και στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη «τροφοδοτεί τη μνησικακία και τη βία μεταξύ των πληθυσμών της περιοχής».

Το Πεντάγωνο ξέμεινε από πυραύλους και… χρήματα

Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο χρειάζεται 80 δισ. δολάρια για να καλύψει το κόστος του πολέμου με το Ιράν, αλλά και άλλες δαπάνες που δεν σχετίζονται με τον πόλεμο, σύμφωνα με όσα μετέφερε σε μέλη του Κογκρέσου ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Στίβεν Φάινμπεργκ. Ο Φάινμπεργκ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Wall Street Journal, ενημέρωσε βουλευτές και γερουσιαστές για τις αυξημένες ανάγκες χρηματοδότησης του υπουργείου, την ώρα που το Κογκρέσο πιέζει την κυβέρνηση Τραμπ να δώσει αναλυτικά στοιχεία για το συνολικό κόστος του πολέμου.

Κεντρική ανησυχία των μελών του Κογκρέσου είναι ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν καταναλώσει πολύτιμα πυρομαχικά, τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν για την αντιμετώπιση απειλών σε άλλα μέτωπα διεθνώς. Η ηγεσία του Πενταγώνου έχει προειδοποιήσει ότι οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούσαν να αρχίσουν να ξεμένουν από επιχειρησιακά κονδύλια εντός του καλοκαιριού, εάν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει νέο νομοσχέδιο πολεμικών δαπανών. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι επιμέρους κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων θα αναγκαστούν να περιορίσουν εκπαιδευτικές ασκήσεις και άλλες προτεραιότητες, λόγω του κόστους του πολέμου στο Ιράν και της ανάπτυξης στρατευμάτων στα νότια σύνορα των ΗΠΑ.

Οποιοδήποτε συμπληρωματικό αίτημα χρηματοδότησης του Πενταγώνου, όπως σημειώνει η WSJ, θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, προτού διαβιβαστεί στο Κογκρέσο. Ο προϋπολογισμός του Πενταγώνου για το οικονομικό έτος 2026 ανέρχεται σε περίπου 1 τρισ. δολάρια. Ωστόσο, το Πεντάγωνο εμφανίζεται αρκετά βέβαιο για το σχέδιο, ώστε ο Φάινμπεργκ να έχει ήδη ενημερώσει μέλη του Κογκρέσου τις τελευταίες ημέρες. Μέρος των κονδυλίων αναμένεται να κατευθυνθεί, μεταξύ άλλων, σε ναυτικές επιχειρήσεις, μισθοδοσία προσωπικού και αναπλήρωση πυρομαχικών.

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