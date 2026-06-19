Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για τον θάνατο της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία – Βιάστηκε πριν πεθάνει

Η νεκροψία έδειξε ότι το 11χρονο κορίτσι που αγνοούνταν στη Γαλλία είχε βιαστεί πριν πεθάνει, δήλωσε μια ενημερωμένη πηγή την Πέμπτη, επιβεβαιώνοντας τις υποψίες σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει δημόσια αγανάκτηση.

Το κορίτσι, που ονομάζεται Λιάνα, εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου στην πόλη Φλεράνς, στα νοτιοδυτικά, και η σορός της βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο σιλό σχεδόν μια εβδομάδα αργότερα.

Η οργή κλιμακώθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι ο κύριος ύποπτος, ο 41χρονος πατέρας μιας συμμαθήτριάς της, είχε κατηγορηθεί επίσημα δύο φορές στο παρελθόν για βιασμό παιδιού, αλλά οι έρευνες είχαν αποσυρθεί ή είχαν βαλτώσει.

Στην πιο πρόσφατη καταγγελία που κατατέθηκε τον Αύγουστο του περασμένου έτους, η αστυνομία δεν είχε ακόμη κλητεύσει τον ύποπτο, ο οποίος ζούσε σε ένα κοντινό χωριό με την οικογένειά του και είχε εργαστεί στο παρελθόν σε σχολεία.

Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της σορού του κοριτσιού για να προσδιορίσουν την αιτία θανάτου. Δεν έχουν απαγγείλει κατηγορίες στον ύποπτο για κανένα έγκλημα πέρα ​​από την απαγωγή.

Ο δικηγόρος της οικογένειάς της, Francois Roujou de Boubee, ζήτησε προστασία της ιδιωτικής ζωής μετά την είδηση.

«Αντιμέτωποι με το χειρότερο που μπορεί να συμβεί σε ένα παιδί και στους γονείς, ο θυμός τους ισοφαρίζεται μόνο από την αηδία τους», είπε.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι φοβάται για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς της Γαλλίας λόγω των αποτυχιών στην έρευνα του βασικού υπόπτου.

Μια κυβερνητική έκθεση του 2022 έκανε λόγο για περιορισμένο προσωπικό και χρόνο για την ορθή διερεύνηση των ισχυρισμών για κακοποίηση παιδιών.

Διαπίστωσε ότι στο 70% των περιπτώσεων, μετά την ακρόαση του υπόπτου, οι ερευνητές δεν διεξήγαγαν περαιτέρω έρευνα για υλικά αποδεικτικά στοιχεία από τηλέφωνο, κάμερα ή υπολογιστή.

Οι έρευνες διακόπτονται για σχεδόν τρεις από τις τέσσερις καταγγελίες για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου, σύμφωνα με την CIIVISE, μια ανεξάρτητη επιτροπή.

Μόνο το 7% των καταγγελιών για σεξουαλική επίθεση ανηλίκου καταλήγουν σε καταδίκη και μόνο το 3% για φερόμενο βιασμό, αναφέρει.

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