Βρετανία: Στη Βουλή των Κοινοτήτων η «νέμεσις» του Στάρμερ – Εξελέγη βουλευτής ο Άντι Μπέρναμ

Ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, στέλεχος των Εργατικών, εξελέγη άνετα βουλευτής σε αναπληρωματικές εκλογές, μια εκλογική νίκη που του επιτρέπει να πάρει θέση για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στη θέση του πρωθυπουργού της Βρετανίας.

Με 54,8% των ψήφων, δηλαδή διαφορά μεγαλύτερη από 9.000 ψήφους, ο 56χρονος Άντι Μπέρναμ, πρώην υπουργός υπό τον Γκόρντον Μπράουν και από το 2017 δήμαρχος του Μάντσεστερ, κέρδισε με διαφορά τον Ρόμπερτ Κένιον (34,5%), υποψήφιο του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform του Νάιτζελ Φάρατζ, στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ κοντά στο Μάντσεστερ (βορειοδυτική Αγγλία).

Το Reform, το οποίο είναι εντούτοις εδώ και μήνες πρώτο στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις και στις αρχές Μαΐου νίκησε στις τοπικές εκλογές στην περιφέρεια αυτή, υφίσταται έτσι μια σημαντική ήττα. Αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό ενός νέου, πιο ακροδεξιού κόμματος, του Restore Britain, η υποψήφια του οποίου Ρεμπέκα Σέφερντ ήρθε τρίτη με 6,8% των ψήφων, με απόσταση μπροστά από τον υποψήφιο των Συντηρητικών (2,2%).

«Λέω στο κόμμα μου: είναι μια τελευταία ευκαιρία να αλλάξουμε», δήλωσε ο Μπέρναμ όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, που κατέγραψε μεγάλη συμμετοχή. «Όλος ο κόσμος ξέρει ότι η πολιτική δεν δουλεύει, όλος ο κόσμος μπορεί να αισθανθεί ότι η χώρα δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί όπου θα έπρεπε να είναι. Αυτό το βράδυ μπορεί να σηματοδοτήσει μια καμπή», πρόσθεσε χειροκροτούμενος από τους οπαδούς του.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως η νίκη του Άντι Μπέρναμ σημαίνει ότι θα μπορέσει τώρα να προκαλέσει ή να συμμετάσχει σε μια κούρσα για την αντικατάσταση του Στάρμερ, ο οποίος καταγράφει μερικά από τα χειρότερα ποσοστά δημοτικότητας που είχε ποτέ Βρετανός πρωθυπουργός. Όμως το ερώτημα κλειδί, σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο, είναι το πότε και το πώς θα το κάνει.

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