search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 10:06
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.06.2026 08:50

Βρετανία: Στη Βουλή των Κοινοτήτων η «νέμεσις» του Στάρμερ – Εξελέγη βουλευτής ο Άντι Μπέρναμ

19.06.2026 08:50
andy_burnham_new

Ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, στέλεχος των Εργατικών, εξελέγη άνετα βουλευτής σε αναπληρωματικές εκλογές, μια εκλογική νίκη που του επιτρέπει να πάρει θέση για να διαδεχθεί τον Κιρ Στάρμερ στη θέση του πρωθυπουργού της Βρετανίας.

Με 54,8% των ψήφων, δηλαδή διαφορά μεγαλύτερη από 9.000 ψήφους, ο 56χρονος Άντι Μπέρναμ, πρώην υπουργός υπό τον Γκόρντον Μπράουν και από το 2017 δήμαρχος του Μάντσεστερ, κέρδισε με διαφορά τον Ρόμπερτ Κένιον (34,5%), υποψήφιο του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform του Νάιτζελ Φάρατζ, στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ κοντά στο Μάντσεστερ (βορειοδυτική Αγγλία).

Το Reform, το οποίο είναι εντούτοις εδώ και μήνες πρώτο στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις και στις αρχές Μαΐου νίκησε στις τοπικές εκλογές στην περιφέρεια αυτή, υφίσταται έτσι μια σημαντική ήττα. Αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό ενός νέου, πιο ακροδεξιού κόμματος, του Restore Britain, η υποψήφια του οποίου Ρεμπέκα Σέφερντ ήρθε τρίτη με 6,8% των ψήφων, με απόσταση μπροστά από τον υποψήφιο των Συντηρητικών (2,2%).

«Λέω στο κόμμα μου: είναι μια τελευταία ευκαιρία να αλλάξουμε», δήλωσε ο Μπέρναμ όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, που κατέγραψε μεγάλη συμμετοχή. «Όλος ο κόσμος ξέρει ότι η πολιτική δεν δουλεύει, όλος ο κόσμος μπορεί να αισθανθεί ότι η χώρα δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή εκεί όπου θα έπρεπε να είναι. Αυτό το βράδυ μπορεί να σηματοδοτήσει μια καμπή», πρόσθεσε χειροκροτούμενος από τους οπαδούς του.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως η νίκη του Άντι Μπέρναμ σημαίνει ότι θα μπορέσει τώρα να προκαλέσει ή να συμμετάσχει σε μια κούρσα για την αντικατάσταση του Στάρμερ, ο οποίος καταγράφει μερικά από τα χειρότερα ποσοστά δημοτικότητας που είχε ποτέ Βρετανός πρωθυπουργός. Όμως το ερώτημα κλειδί, σύμφωνα πάντα με το πρακτορείο, είναι το πότε και το πώς θα το κάνει.

Διαβάστε επίσης

Ιαπωνία: Φωτιά σε σχολείο, απομακρύνθηκαν μαθητές (video)

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ συνεχίζει να… κοκορεύεται – «Δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία μου» (Video)

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ακυρώνεται η υπογραφή λένε οι Ελεβετοί, Ιρανοί και Βανς δεν πάνε Γενεύη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
OLYBOS
ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για δύο 22χρονους στον Όλυμπο, ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης

Emaa – Hussen -1
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανίδα ηθοποιός κατηγορείται για εισαγωγή 320 κιλών μεθαμφεταμίνης στην Αυστραλία ως… κάρβουνο

kiefer_new
BUSINESS

KIEFER: Η ελληνική εταιρεία που συνδέει την Πράσινη Ενέργεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική, διατηρώντας τα Δεδομένα στην Ελλάδα

touni-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη για την απουσία της από τα Mad VMA 2026 – «Ένιωσα ότι τους παρακάλεσα – Μάλλον δεν με ήθελαν και πολύ» (Video)

konstantopoulou-georgantas
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταφέρνει να διχάσει τη ΝΔ – Γαλάζιο χάος για την άρση ασυλίας, ο ρόλος του Γεωργαντά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

dsa
ΕΛΛΑΔΑ

ΔΣΑ υπέρ δανειοληπτών: Η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους δεν επιδέχεται ούτε ερμηνειών, ούτε παρερμηνειών

obama
ΚΟΣΜΟΣ

Ομπάμα: Εντυπωσιακή επιστροφή στα εγκαίνια του Προεδρικού του Κέντρου στο Σικάγο – Μπάιντεν, Κλίντον και Μπους έδωσαν το «παρών» (Photos/Videos)

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

trump deixnei g7
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Πλήρης κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα» μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Η επόμενη ημέρα σε Ισραήλ και Λίβανο, οι νικητές και οι χαμένοι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 10:03
OLYBOS
ΕΛΛΑΔΑ

Περιπέτεια για δύο 22χρονους στον Όλυμπο, ολονύχτια επιχείρηση διάσωσης

Emaa – Hussen -1
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανίδα ηθοποιός κατηγορείται για εισαγωγή 320 κιλών μεθαμφεταμίνης στην Αυστραλία ως… κάρβουνο

kiefer_new
BUSINESS

KIEFER: Η ελληνική εταιρεία που συνδέει την Πράσινη Ενέργεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική, διατηρώντας τα Δεδομένα στην Ελλάδα

1 / 3