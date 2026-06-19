Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ συνεχίζει να… κοκορεύεται – «Δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία μου» (Video)

Την ώρα που η διαδικασία υπογραφής του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει μετατραπεί σε θρίλερ, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να επαίρεται για αυτό που ο ίδιος ονομάζει ως νίκη στον πόλεμο με την Τεχεράνη.

Σε συνέντευξη που έδωσε στο Axios, ο Τραμπ απέρριψε τον ισχυρισμό ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποκάλυψε τα όρια της αμερικανικής ισχύος ή της δικής του επιρροής, υποστηρίζοντας ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως «δεν υπάρχουν όρια». Όταν ρωτήθηκε τι έμαθε από τον πόλεμο σχετικά με τα όρια της δύναμής του, απάντησε: «Δεν υπάρχουν όρια».

Παρότι εισήλθε στη σύγκρουση απαιτώντας την «άνευ όρων παράδοση» της Τεχεράνης, ο Τραμπ κατέληξε τελικά σε ένα περιορισμένο μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν. Ωστόσο, ο ίδιος υποστήριξε ότι η συμφωνία ήταν η μόνη ρεαλιστική επιλογή για να αποτραπεί μια βαθιά παγκόσμια οικονομική κρίση.

«Ο μόνος τρόπος να γίνω πιο σκληρός θα ήταν να συνεχίσω να τους βομβαρδίζω για δύο ή τρεις ακόμη εβδομάδες. Αλλά τι θα κερδίζαμε; Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα άνοιγαν», δήλωσε χαρακτηριστικά και υποστήριξε ότι η συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα κρατούσε κλειστό το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και παγκόσμια ύφεση.

Παράλληλα, επέμεινε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πέτυχαν πλήρως τους στρατιωτικούς τους στόχους απέναντι στο Ιράν. «Τους νικήσαμε ολοκληρωτικά σε στρατιωτικό επίπεδο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε «ίσως να ισοδυναμεί με άνευ όρων παράδοση».

Q: At the beginning of the Iran conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. The MoU doesn't look like unconditional surrender.



Trump: It really probably is unconditional surrender.



Source: Axios pic.twitter.com/swZxCyBSp6 June 19, 2026

Σύμφωνα με το Axios, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει κατ’ ιδίαν ανησυχίες για τις επιπτώσεις μιας παρατεταμένης κρίσης στα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, φοβούμενος ότι αν το Ορμούζ παρέμενε κλειστό θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό ενεργειακό σοκ στις διεθνείς αγορές. Παρά τις επικρίσεις από πιο σκληροπυρηνικούς κύκλους, ο Τραμπ εμφανίζεται πεπεισμένος ότι η συμφωνία με το Ιράν δεν αποτέλεσε ένδειξη υποχώρησης, αλλά απόδειξη της ισχύος των ΗΠΑ και της ικανότητάς του να επιβάλλει τους όρους του.

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