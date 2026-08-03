Ρωσία: Ουκρανικό drone έπεσε σε παραλία γεμάτη κόσμο στο Κρασνοντάρ – Έξι νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά (Video)

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Έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και περίπου 40 τραυματίστηκαν στο παραθεριστικό θέρετρο Γκελεντζίκ, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ στη Μαύρη Θάλασσα, μετά από πτώση drone σε πολυσύχναστη παραλία, σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές.

Η Μόσχα χαρακτήρισε το περιστατικό σκόπιμη ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον αμάχων. Από την πλευρά της, η Ουκρανία δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε σχόλιο, ενώ υποστηρίζει σταθερά ότι δεν στοχοποιεί σκόπιμα τον άμαχο πληθυσμό.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκαν από το Reuters δείχνουν ένα drone να προσκρούει σε παραλία κοντά στην πόλη Γκελεντζίκ, πριν ακολουθήσει ισχυρή έκρηξη.

In Gelendzhik, Russia, a drone crashed directly onto a beach with tourists.



At least 3 people were killed and 13 others injured. pic.twitter.com/UAhg7uSBPH — Visegrád 24 (@visegrad24) August 3, 2026

Οι αντιδράσεις των ρωσικών Αρχών

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, Βενιαμίν Κοντρατίεφ, χαρακτήρισε το περιστατικό «τραγωδία», αναφέροντας ότι 17 άνθρωποι μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία.

«Αυτό που συνέβη σήμερα ήταν μια εσκεμμένη επίθεση του καθεστώτος του Κιέβου εναντίον του άμαχου πληθυσμού, ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με στρατιωτικές υποδομές», ανέφερε ο Κοντρατίεφ σε ανακοίνωσή του στο Telegram.

Οι τοπικές Αρχές ανακοίνωσαν ότι ειδική ομάδα μετέβη στο σημείο της έκρηξης, στο παραθεριστικό χωριό Αρχίπο-Οσίποβκα, το οποίο ανήκει στην ευρύτερη περιοχή του θερέτρου Γκελεντζίκ.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι καταφεύγει στην τρομοκρατία.

Οι αλληλοκατηγορίες εν μέσω πολέμου

Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ συνεχίζεται η ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για επιθέσεις με θύματα αμάχους.

Τον περασμένο μήνα, η Ρωσία είχε επίσης κατηγορήσει τις ουκρανικές δυνάμεις ότι σκότωσαν 11 ανθρώπους, ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά, σε επίθεση εναντίον χώρου αναψυχής στην περιφέρεια Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Την ίδια ώρα, η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις, προκαλώντας τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων και εκτεταμένες καταστροφές σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας. Από την έναρξη του πολέμου έχουν χάσει τη ζωή τους χιλιάδες άμαχοι, στην πλειονότητά τους Ουκρανοί που σκοτώθηκαν σε ρωσικές επιθέσεις.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων μεγάλης εμβέλειας

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει ενισχύσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στο εσωτερικό της Ρωσίας, με στόχο κυρίως διυλιστήρια πετρελαίου και εγκαταστάσεις εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το Κίεβο υποστηρίζει ότι η εκστρατεία αυτή έχει στόχο να γίνει αισθητό και στη ρωσική κοινωνία το κόστος του πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σάββατο σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε πολυτελές εστιατόριο στο κέντρο της Μόσχας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι. Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για τρομοκρατική ενέργεια.

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