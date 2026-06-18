Ομπάμα: Εντυπωσιακή επιστροφή στα εγκαίνια του Προεδρικού του Κέντρου στο Σικάγο – Μπάιντεν, Κλίντον και Μπους έδωσαν το «παρών» (Photos/Videos)

Με ισχυρή πολιτική παρουσία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Προεδρικού Κέντρου του Μπαράκ Ομπάμα στο Σικάγο, όπου έδωσαν το «παρών» τρεις πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, κορυφαία ονόματα της μουσικής σκηνής, μεταξύ των οποίων ο Μπρους Σπρίνγκστιν και ο Μπόνο, αλλά και προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και του θεάματος.

Ο ίδιος ο Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ υποδέχθηκαν μαζί με τις κόρες τους, Σάσα και Μαλία, τον Τζο Μπάιντεν και τη σύζυγό του Τζιλ. Λίγο πιο πίσω βρίσκονταν ο Μπιλ Κλίντον και η σύζυγός του, Χίλαρι, ενώ στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Τζορτζ Μπους με τη σύζυγό του Λόρα, καθώς και η πρώην αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις.

Στην τελετή παραβρέθηκαν επίσης μεγάλες προσωπικότητες της διεθνούς σκηνής του θεάματος. Ανάμεσά τους ο Τομ Χανκς και η Αν Χάθαγουεϊ, καθώς και οι Στίβεν Σπίλμπεργκ και Τζορτζ Λούκας, που είχαν προσκληθεί για την περίσταση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Ομπάμα μετά τις εκλογές του 2016, δεν βρέθηκε στην εκδήλωση, ωστόσο «είναι ευπρόσδεκτος να παρουσιαστεί» στο μέλλον για ξενάγηση στους χώρους του Κέντρου.

Η μουσική πλευρά της βραδιάς είχε έντονο πολιτικό και καλλιτεχνικό αποτύπωμα, με συμμετοχές καλλιτεχνών που στηρίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα. Στη σκηνή εμφανίστηκαν ο Μπρους Σπρίνγκστιν, ο Στίβι Γουόντερ, η Κριστίνα Αγκιλέρα, η Τζένιφερ Χάντσον, ο Μπόνο και ο Edge των U2, καθώς και ο Έντι Βέντερ των Pearl Jam, μεταξύ άλλων.

Από την Παρασκευή, 19/6, το Κέντρο θα είναι ανοιχτό για το κοινό, ενώ θα ακολουθήσει τριήμερο εκδηλώσεων με ζωντανές παραστάσεις, συναντήσεις με αθλητικές ομάδες και σειρά παράλληλων δράσεων.

Μπαράκ Ομπάμα: Κανένας δεν βρίσκεται πάνω από το νόμο, ούτε κάτω από την προστασία του

Κατά την ομιλία του, ο Ομπάμα επικεντρώθηκε στους θεσμικούς ελέγχους και τις ισορροπίες της αμερικανικής διακυβέρνησης, υπογραμμίζοντας με νόημα ότι «κανένας δεν βρίσκεται πάνω από το νόμο, ούτε κάτω από την προστασία του».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα 250 χρόνια από την ίδρυση των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι δεν θα υπήρχαν «ούτε βασιλιάδες, ούτε άρχοντες, ούτε δουλοπάροικοι, ούτε υπήκοοι, αλλά μόνο πολίτες, ο καθένας από εμάς ελεύθερος να επιδιώξει τη δική του εκδοχή της ευτυχίας».

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του υπογράμμισε τη σημασία των δημοκρατικών αξιών και θεσμών, σημειώνοντας: «Η πίστη στις ισορροπίες στην κυβέρνησή μας, η λογοδοσία που συνοδεύει ένα ανεξάρτητο δικαστικό σώμα και έναν ισχυρό και ελεύθερο Τύπο, η πεποίθηση ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι αρχές επιβολής του νόμου δεν οφείλουν υπακοή σε κανέναν πρόεδρο ή πολιτικό κόμμα, αλλά στον λαό και στο Σύνταγμά μας, η πίστη στην ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας αφού ο λαός έχει εκφραστεί σε δίκαιες και ελεύθερες εκλογές», είπε ακόμη.

here's Barack Obama's entire speech commemorating the Obama Presidential Center. He reflected on his administration's successes and failures, critiqued the moral rot of contemporary America, and outlined a positive vision of the future — all without ever mentioning Trump pic.twitter.com/ceyK0hTM0X — Aaron Rupar (@atrupar) June 18, 2026

Ο πρώην πρόεδρος σημείωσε επίσης ότι «είναι δελεαστικό να υποκύψουμε στον κυνισμό και ακόμη και στην απελπισία, ώστε να σταματήσουμε να προσπαθούμε».

Συμπλήρωσε ακόμη ότι όταν «χάνουμε την εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλον, όταν σταματάμε να πιστεύουμε ότι η ψήφος έχει σημασία, ότι η ιδιότητα του πολίτη έχει σημασία, ότι οι συλλογικές μας φωνές έχουν σημασία, ότι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλον δεν έχει πλέον σημασία», τότε «ανοίγουμε την πόρτα στους πιο αδίστακτους, ή στους πιο αδιάφορους, ή στους πιο φοβισμένους ανάμεσά μας, που θεωρούν ορισμένες ομάδες και ορισμένους ανθρώπους πιο ίσους από άλλους, και βλέπουν την κυβέρνηση ως τίποτα περισσότερο από ένα μέσο για να μοιράσουν τα λάφυρα, να τιμωρήσουν τους εχθρούς και να κρατήσουν όσους είναι διαφορετικοί στη θέση τους. Δεν πιστεύω ότι αυτή είναι η ιστορία της Αμερικής που θα επικρατήσει τελικά».

Μισέλ Ομπάμα: Η αναφορά στο Νόμπελ Ειρήνης του 2009

Στην εκδήλωση μίλησε και η Μισέλ Ομπάμα, η οποία αναφέρθηκε εκτενώς στον σύζυγό της, εξυμνώντας το έργο και την πολιτική του διαδρομή, γεγονός που προκάλεσε θερμό χειροκρότημα από το κοινό.

«Μου είπες πριν από τόσα χρόνια ότι δεν μπορούσες να μου υποσχεθείς τον κόσμο, αλλά μπορούσες να μου υποσχεθείς μια ενδιαφέρουσα ζωή, και φυσικά ξεπέρασες τον εαυτό σου και κατάφερες να μου δώσεις και τα δύο», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στη θητεία του σημείωσε ότι «δεν έλιωσες ούτε μία φορά», προσθέτοντας ότι «το χρησιμοποίησες για να αποκαλύψεις την πιο αληθινή σου ουσία, την επίμονη αισιοδοξία σου και το ακλόνητο θάρρος σου, την εκθαμβωτική σου ευφυΐα και την ανεπιτήδευτη αξιοπρέπειά σου, την άγρια εργασιακή σου ηθική και την απολύτως ακλόνητη ηθική σου δύναμη».

"It has been an honor to be by your side."



Former first lady Michelle Obama paid emotional tribute to her husband, former President Barack Obama, during the dedication ceremony of the Obama Presidential Center in Chicago. https://t.co/ssPKeiFS6P pic.twitter.com/9vu3U9xw3l — ABC News (@ABC) June 18, 2026

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η αναφορά της στο Νόμπελ Ειρήνης του 2009, το οποίο είχε απονεμηθεί στον Ομπάμα, με το κοινό να αντιδρά θερμά. «Δούλεψες για τον λαό. Διέσωσες την οικονομία μας, επέκτεινες την υγειονομική περίθαλψη, έβαλες τέλος σε έναν πόλεμο, διέταξες την επιδρομή εναντίον του Μπιν Λάντεν, έσωσες την αυτοκινητοβιομηχανία, κέρδισες ένα βραβείο ειρήνης» είπε, με το κοινό να χειροκροτά.

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