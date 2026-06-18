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18.06.2026 21:15

Ιρανός πατέρας βοηθά τον τυφλό γιο του να «δει» το Μουντιάλ με έναν ευφάνταστο τρόπο – Βίντεο που συγκινεί

18.06.2026 21:15
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Ένας πατέρας από το Ιράν βρήκε έναν ιδιαίτερο και δημιουργικό τρόπο ώστε ο τυφλός γιος του να μπορεί να «παρακολουθεί» τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της αναμέτρησης μέσω ενός ειδικού πίνακα αφής.

Στο σχετικό βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο, ο πατέρας καταγράφεται να καθοδηγεί το χέρι του παιδιού πάνω σε έναν απτικό πίνακα, «περιγράφοντας» έτσι όσα συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο και μετατρέποντας το ματς σε μια βιωματική εμπειρία.

Στο clip, οι δύο τους παρακολουθούν την αναμέτρηση που έληξε 1-1 ανάμεσα στην Ελβετία και το Κατάρ, με τον πατέρα να χρησιμοποιεί τον πίνακα ώστε να αποτυπώνει την κίνηση της μπάλας και τις φάσεις του παιχνιδιού καθώς εξελίσσονται.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, το παιχνίδι γίνεται προσβάσιμο στον γιο του όχι μόνο μέσω του ήχου, αλλά και μέσω της αφής, με την ευρηματικότητα του Ιρανού πατέρα να συγκινεί.

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