Ο αμερικανικός στρατός τερματίζει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Ο αμερικανικός στρατός τερμάτισε τον αποκλεισμό της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές την Πέμπτη, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανάρτηση στο X.

Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν εμποδίζουν πλέον τα πλοία που ταξιδεύουν προς ή από ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, δήλωσε ο στρατός. Όλες οι προσπάθειες επιβολής του αποκλεισμού έχουν σταματήσει.

Today, U.S. forces lifted the blockade on all maritime traffic entering and exiting Iranian ports and coastal areas, in accordance with the President's direction. American forces are not impeding the transit of vessels to or from Iranian ports. All U.S. military blockade… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 18, 2026

Τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα παραμείνουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση.

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