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ΚΟΣΜΟΣ

18.06.2026 20:35

Ο αμερικανικός στρατός τερματίζει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

18.06.2026 20:35
Iran

Ο αμερικανικός στρατός τερμάτισε τον αποκλεισμό της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές την Πέμπτη, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανάρτηση στο X.

Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν εμποδίζουν πλέον τα πλοία που ταξιδεύουν προς ή από ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, δήλωσε ο στρατός. Όλες οι προσπάθειες επιβολής του αποκλεισμού έχουν σταματήσει.

Τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ θα παραμείνουν στην περιοχή για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, δήλωσε η Κεντρική Διοίκηση.

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