Σοκ στη Βρετανία: Άνδρας έσπρωξε τρίχρονο αγόρι στον χώρο κροκοδείλων σε ζωολογικό κήπο

Ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας, αφού ένα τρίχρονο αγόρι κατέληξε μέσα στον περιφραγμένο χώρο των κροκοδείλων ζωολογικού κήπου και τραυματίστηκε σοβαρά.

Οι ντετέκτιβ της Μονάδας Σοβαρών Εγκλημάτων της Αστυνομίας του Cambridgeshire διεξάγουν έρευνα.

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι κλήθηκαν στο Johnsons of Old Hurst κοντά στο Huntingdon, για «αναφορές για ένα περιστατικό που αφορούσε ένα τρίχρονο αγόρι, το οποίο κατέληξε στον χώρο των κροκοδείλων».

Το αγόρι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Addenbrooke’s στο Cambridgeshire με σοβαρά τραύματα και είναι σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, αναφέρει η αστυνομία.

Ειδικά εκπαιδευμένοι αστυνομικοί βρίσκονται στο νοσοκομείο για να υποστηρίξουν την οικογένειά του.

Ένας 30χρονος άνδρας από το Norfolk συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα δολοφονίας.

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