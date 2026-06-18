Βανς: «Η 60ήμερη περίοδος για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με το Ιράν ξεκινά σήμερα» – Πώς κάλυψε τον Τραμπ για τους βαλλιστικούς πυραύλους της Τεχεράνης

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ξεκίνησε την Τετάρτη την ενημέρωση στον Λευκό Οίκο σημειώνοντας ότι οι Ιρανοί μέχρι στιγμής τηρούν στρατιωτικά τους όρους της συμφωνίας.

«Από στρατιωτικής άποψης, οι Ιρανοί, για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, δεν πυροβόλησαν κανένα πλοίο στο Στενό του Ορμούζ. Μέχρι στιγμής, τηρούν τη δέσμευσή τους», δήλωσε ο Βανς.

Ο Βανς είπε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν τη δέσμευσή τους για άρση του αποκλεισμού.

«Σχετικά με τον αποκλεισμό, η CENTCOM επέτρεψε σε δώδεκα πλοία βόρεια να περάσουν από τον ναυτικό μας αποκλεισμό, και έτσι τιμούμε επίσης το πρώτο μέρος της συμφωνίας», είπε.

Ο Βανς είπε ότι ο χρόνος θα δείξει αν το Ιράν τηρήσει τις άλλες δεσμεύσεις του στο μνημόνιο κατανόησης.

«Τώρα βλέπουμε αν είναι πρόθυμοι να συμμορφωθούν με το επόμενο βήμα του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου», είπε.

Ο Βανς δήλωσε ότι η περίοδος των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με το Ιράν, όπως ορίζεται στο μνημόνιο κατανόησης, ξεκινά σήμερα.

«Θα έλεγα ότι η περίοδος των 60 ημερών ξεκίνησε επίσημα σήμερα. Υπογράφηκε αργά και μπορεί ακόμη και να υπογράφηκε τεχνικά, ξέρετε, λόγω της αλλαγής ώρας, νομίζω ότι υπογράφηκε τεχνικά σήμερα, ώρα Ιράν», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Η ημερομηνία που ξεκινά σήμερα θα έθετε ως προθεσμία για μια συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών την 17η Αυγούστου.

Ο αντιπρόεδρος επέμεινε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ έχουν θέσει σημαντική πίεση στο Ιράν στις διαπραγματεύσεις τους, παρόλο που παραδέχτηκε ότι δεν είναι σαφές εάν αυτό θα είναι αρκετό για να πείσει το καθεστώς να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις.

«Σίγουρα αναγνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλη επιρροή», δήλωσε ο Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο. «Θα οδηγήσει αυτό τελικά σε αλλαγή συμπεριφοράς; Δεν ξέρω».

Ο αντιπρόεδρος υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να προσπαθήσει να καταλήξει σε μια συμφωνία ανεξάρτητα, με την ελπίδα μιας σημαντικής εξέλιξης που θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τη σχέση του Ιράν με τις ΗΠΑ και τη συνολική δυναμική στη Μέση Ανατολή.

«Οι άνθρωποι λένε ότι οι Ιρανοί δεν θα αλλάξουν ποτέ τη συμπεριφορά τους. Λοιπόν, ίσως αυτό να είναι αλήθεια, και αν ναι, δεν θα αποκομίσουν κανένα από τα οφέλη της συμφωνίας», είπε ο Βανς. «Αλλά δεν αξίζει να το προσπαθήσουμε;»

Ο Βανς υπερασπίστηκε τη μεταβαλλόμενη στάση της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με το να επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει βαλλιστικούς πυραύλους, υπονοώντας ότι οι ΗΠΑ έχουν υποβαθμίσει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν και ότι οι ΗΠΑ επιτρέπουν στο Ιράν να έχει «αυτοάμυνα».

«Καταστρέψαμε έναν σημαντικό αριθμό βαλλιστικών πυραύλων τους και… τους ίδιους τους εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων τους. Δεν είναι μόνο οι σφαίρες, αλλά το ίδιο το όπλο, και σε αυτό ήμασταν εξαιρετικά αποτελεσματικοί στην καταστροφή», δήλωσε ο Βανς την Πέμπτη στην αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι υποστηρίζει την πρόσβαση του Ιράν σε «ορισμένους» συμβατικούς βαλλιστικούς πυραύλους, οι οποίοι, όπως είπε, «δεν είναι το πρόβλημα», παρόλο που έχει ζητήσει προηγουμένως την εξάλειψη της απειλής του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν.

Στο πλαίσιο μιας οριστικοποιημένης συμφωνίας, είπε ο Βανς, οι ΗΠΑ αναμένουν ότι το Ιράν «δεν θα είναι σε θέση να κατασκευάσει το είδος των πυραύλων που μπορούν να απειλήσουν σε μεγάλο βαθμό ολόκληρο τον κόσμο».

Συνέχισε: «Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι το Ιράν να μην χρηματοδοτεί την περιφερειακή αστάθεια, να μην χρηματοδοτεί την περιφερειακή τρομοκρατία και φυσικά να προσπαθεί να ανοικοδομήσει το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του».

Οι Ισραηλινοί «πρέπει να σεβαστούν αυτή την ειρηνευτική διαδικασία»

Ο αντιπρόεδρος δήλωσε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο έχουν μερικές φορές εμποδίσει την επίτευξη μιας σημαντικής εξέλιξης στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, κάτι που έχει αποτελέσει πηγή απογοήτευσης για τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ «απογοητεύεται» μερικές φορές όταν φαίνεται να βρίσκονται «στα πρόθυρα μιας σημαντικής εξέλιξης στη συμφωνία και ξαφνικά, συμβαίνει μια μεγάλη έκρηξη σε ένα κέντρο αμάχων στη Βηρυτό και πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση με τη Χεζμπολάχ χάνουν τη ζωή τους», είπε ο Βανς. «Αυτό δεν είναι αποδεκτό. Αυτό είναι το είδος του πράγματος για το οποίο έχουμε ζητήσει στενότερο συντονισμό, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συμβεί».

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς το Ισραήλ έχει δεσμευτεί για άλλη μια φορά ότι δεν θα αποσυρθεί από τον Λίβανο, παρά το πρώτο σημείο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που ζητά «τον άμεσο και οριστικό τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου». Το Ισραήλ συνέχισε να πραγματοποιεί επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, όπου λέει ότι στοχεύει την υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ.

Ο Βανς επανέλαβε το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται, αλλά προέτρεψε τη χώρα να «σεβαστεί αυτήν την ειρηνευτική διαδικασία».

«Οι Ισραηλινοί — όπως όλοι οι άλλοι — πρέπει να σεβαστούν αυτήν την ειρηνευτική διαδικασία που είναι θεμελιωδώς καλή για αυτούς και καλή για ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε ο Βανς.

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