Ακυρώνεται η τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Τα επόμενα βήματα

Ακυρώνεται η τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και τον ΗΠΑ, καθώς η συμφωνία ήδη υπεγράφη.

Νωρίτερα, είχε δημιουργηθεί σύγχυση, καθώς ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ αφαίρεσε από την ανάρτηση του το κομμάτι που αναφερόταν στην τελετή που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη. «Το Πακιστάν, με την υποστήριξη του συνδιαμεσολαβητή Κατάρ, θα φιλοξενήσει την επίσημη τελετή στις 19 Ιουνίου 2026 στην Ελβετία, για να τιμήσει αυτό το ιστορικό γεγονός και να ξεκινήσει τις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο», ανέφερε το επίμαχο απόσπασμα.

Σύμφωνα με τους Πακιστανούς διαπραγματευτές η τελετή δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς η συμφωνία υπεγράφη από απόσταση.

«Η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών διαδικασιών σε τεχνικό επίπεδο για πολλαπλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του συνολικού πλαισίου», τόνισε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πακιστάν στο BBC.

Το Ιράν δεν εμπορεύτηκε την αξιοπρέπειά του

Νωρίτερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτισε μια «ιστορική» συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την επομένη της υπογραφής του κειμένου από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ίδιο.

«Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν: η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό», δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

این یک سند تاریخی و پیامی از ایران مقتدر است: صلح در سایه احترام متقابل تحقق خواهد یافت.



جمهوری اسلامی ایران به صلح جهانی با حفظ عزت و استقلال، پیشرفت و همکاری منطقه‌ای همواره متعهد و پایبند است. pic.twitter.com/FgbeHSioKX — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 18, 2026

Σε άλλη ανάρτηση ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν εμπορεύτηκε την αξιοπρέπειά του.

Ειδικότερα, ο Πεζεσκιάν έγραψε: «Αυτό το κείμενο αποτελεί την αντανάκλαση της φωνής ενός έθνους που δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του υπό απειλές και πιέσεις. Αυτό που καταγράφηκε σήμερα ήταν το αποτέλεσμα της εθνικής επιμονής, της πολιτικής ορθότητας και της υπεύθυνης διπλωματίας».

این متن، بازتاب صدای ملتی است که عزت و استقلال خود را با هیچ تهدید و فشاری معامله نکرد.

آنچه امروز به ثبت رسید، نتیجه استقامت ملی، عقلانیت سیاسی و دیپلماسی مسئولانه بود. pic.twitter.com/77ri1McFm8 — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) June 18, 2026

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