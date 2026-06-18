Ακυρώνεται η τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Τα επόμενα βήματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ακυρώνεται η τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και τον ΗΠΑ, καθώς η συμφωνία ήδη υπεγράφη.
Νωρίτερα, είχε δημιουργηθεί σύγχυση, καθώς ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ αφαίρεσε από την ανάρτηση του το κομμάτι που αναφερόταν στην τελετή που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη. «Το Πακιστάν, με την υποστήριξη του συνδιαμεσολαβητή Κατάρ, θα φιλοξενήσει την επίσημη τελετή στις 19 Ιουνίου 2026 στην Ελβετία, για να τιμήσει αυτό το ιστορικό γεγονός και να ξεκινήσει τις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο», ανέφερε το επίμαχο απόσπασμα.
Σύμφωνα με τους Πακιστανούς διαπραγματευτές η τελετή δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς η συμφωνία υπεγράφη από απόσταση.
«Η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών διαδικασιών σε τεχνικό επίπεδο για πολλαπλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του συνολικού πλαισίου», τόνισε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πακιστάν στο BBC.
Νωρίτερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτισε μια «ιστορική» συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την επομένη της υπογραφής του κειμένου από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ίδιο.
«Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν: η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό», δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε άλλη ανάρτηση ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν εμπορεύτηκε την αξιοπρέπειά του.
Ειδικότερα, ο Πεζεσκιάν έγραψε: «Αυτό το κείμενο αποτελεί την αντανάκλαση της φωνής ενός έθνους που δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του υπό απειλές και πιέσεις. Αυτό που καταγράφηκε σήμερα ήταν το αποτέλεσμα της εθνικής επιμονής, της πολιτικής ορθότητας και της υπεύθυνης διπλωματίας».
Διαβάστε επίσης
Η μεγαλύτερη ταπείνωση ΗΠΑ από το Βιετνάμ: Γιατί τα «έδωσαν» όλα στο Ιράν – Παραδοχή Τραμπ «θα είχαμε ξεμείνει από πετρέλαιο σε 4 εβδομάδες»
Συνωστισμός στα Στενά του Ορμούζ – Περνούν υπερδεξαμενόπλοια με εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου – live εικόνα
Ο Νετανιάχου θέλει να σαμποτάρει τη συμφωνία με το Ιράν μέσω δεξιών μέσων ενημέρωσης και γερουσιαστών των ΗΠΑ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.