search
ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 18:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.06.2026 18:32

Ακυρώνεται η τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Τα επόμενα βήματα

18.06.2026 18:32
peseskian

Ακυρώνεται η τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ του Ιράν και τον ΗΠΑ, καθώς η συμφωνία ήδη υπεγράφη.

Νωρίτερα, είχε δημιουργηθεί σύγχυση, καθώς ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ αφαίρεσε από την ανάρτηση του το κομμάτι που αναφερόταν στην τελετή που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στη Γενεύη. «Το Πακιστάν, με την υποστήριξη του συνδιαμεσολαβητή Κατάρ, θα φιλοξενήσει την επίσημη τελετή στις 19 Ιουνίου 2026 στην Ελβετία, για να τιμήσει αυτό το ιστορικό γεγονός και να ξεκινήσει τις συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο», ανέφερε το επίμαχο απόσπασμα.

Σύμφωνα με τους Πακιστανούς διαπραγματευτές η τελετή δεν θα πραγματοποιηθεί, καθώς η συμφωνία υπεγράφη από απόσταση.

«Η επόμενη φάση θα προχωρήσει μέσω ξεχωριστών διαδικασιών σε τεχνικό επίπεδο για πολλαπλά ζητήματα στο πλαίσιο αυτού του συνολικού πλαισίου», τόνισε υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πακιστάν στο BBC.

Το Ιράν δεν εμπορεύτηκε την αξιοπρέπειά του

Νωρίτερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν χαιρέτισε μια «ιστορική» συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την επομένη της υπογραφής του κειμένου από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ίδιο.

«Πρόκειται για ένα ιστορικό κείμενο και ένα μήνυμα από ένα ισχυρό Ιράν: η ειρήνη θα βασιστεί στον αμοιβαίο σεβασμό», δήλωσε ο ηγέτης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε άλλη ανάρτηση ξεκαθάρισε πως το Ιράν δεν εμπορεύτηκε την αξιοπρέπειά του.

Ειδικότερα, ο Πεζεσκιάν έγραψε: «Αυτό το κείμενο αποτελεί την αντανάκλαση της φωνής ενός έθνους που δεν αντάλλαξε την αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία του υπό απειλές και πιέσεις. Αυτό που καταγράφηκε σήμερα ήταν το αποτέλεσμα της εθνικής επιμονής, της πολιτικής ορθότητας και της υπεύθυνης διπλωματίας».

Διαβάστε επίσης

Η μεγαλύτερη ταπείνωση ΗΠΑ από το Βιετνάμ: Γιατί τα «έδωσαν» όλα στο Ιράν – Παραδοχή Τραμπ «θα είχαμε ξεμείνει από πετρέλαιο σε 4 εβδομάδες»

Συνωστισμός στα Στενά του Ορμούζ – Περνούν υπερδεξαμενόπλοια με εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου – live εικόνα

Ο Νετανιάχου θέλει να σαμποτάρει τη συμφωνία με το Ιράν μέσω δεξιών μέσων ενημέρωσης και γερουσιαστών των ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PATERAS_ANTONIOS_1902
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Σε δίκη ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας συνεργάτης – Κατηγορούνται για απιστία, υπεξαίρεση και «ξέπλυμα»

mitsotakis_2003_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Άμεσα στις αντλίες η μείωση του πετρελαίου, προτεραιότητα η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

peseskian
ΚΟΣΜΟΣ

Ακυρώνεται η τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Τα επόμενα βήματα

LEGO Star Wars
ΚΟΣΜΟΣ

Μια εξαιρετικά σπάνια συλλογή Lego από το Star Wars χάθηκε πυροδοτώντας viral θεωρίες συνωμοσίας

Τηλεθέαση: Ποια εκπομπή του ΣΚΑΪ σημειώνει καθοδική πορεία; - Media
MEDIA

Αμεροληψία στις Ειδήσεις: Η αθόρυβη πλειοψηφία και η μειοψηφία που κάνει ντόρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

doukas – androulakis – diamantopoulou 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε νευρικό σοκ: Γιατί η Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Δούκα και αποθέωσε ΝΔ – Η απάντηση του δημάρχου, το σχόλιο της Χαριλάου  

dendias- famellos – zoi- anastasiadis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη της ακρίβειας, τα drones του Δένδια, ο Φάμελλος ως support και οι μισθολάγνοι βουλευτές, η διαφορά Τσίπρα – Ζωής και τα ευτράπελα με τον Αναστασιάδη

TSIPRAS LIAKOS 2 NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Φουρτούνες με τις εξαγγελίες Τσίπρα για δωρεάν εισιτήρια στα ΜΜΜ και κατάργηση των πανελλαδικών - «Τορπίλη» από Λιάκο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 18:44
PATERAS_ANTONIOS_1902
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: Σε δίκη ο πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας συνεργάτης – Κατηγορούνται για απιστία, υπεξαίρεση και «ξέπλυμα»

mitsotakis_2003_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Ευρωπαϊκό Συμβούλιο: Άμεσα στις αντλίες η μείωση του πετρελαίου, προτεραιότητα η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

peseskian
ΚΟΣΜΟΣ

Ακυρώνεται η τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Τα επόμενα βήματα

1 / 3