Ο Νετανιάχου θέλει να σαμποτάρει τη συμφωνία με το Ιράν μέσω δεξιών μέσων ενημέρωσης και γερουσιαστών των ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου στοχεύει να επηρεάσει την τελική συμφωνία με το Ιράν, σύμφωνα με μια ισραηλινή πηγή, χρησιμοποιώντας δεξιά πρόσωπα των μέσων ενημέρωσης και φιλικούς γερουσιαστές για να ασκήσει πίεση στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Νετανιάχου ήταν επιφυλακτικός ως προς τις προθέσεις του Ιράν καθ’ όλη τη διάρκεια των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, πιστεύοντας ότι δεν ήταν ποτέ πρόθυμοι να διαπραγματευτούν καλή τη πίστει. Ο Νετανιάχου εξακολουθεί να εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει τελική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, δήλωσε η πηγή στο CNN, και ότι η Τεχεράνη δεν θα συμφωνήσει πραγματικά σε περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Τώρα που ο Τραμπ υπέγραψε το μνημόνιο συνεννόησης με το Ιράν και πυροδότησε 60 ημέρες διαπραγματεύσεων, ο Ισραηλινός ηγέτης προσπαθεί να αξιοποιήσει δεξιά πρόσωπα των μέσων ενημέρωσης, όπως τον φιλοϊσραηλινό podcaster Μαρκ Λέβιν, για να περάσει το μήνυμά του. Την Τετάρτη, ο Λέβιν δήλωσε ότι η συμφωνία «δεν έχει κανένα νόημα» και χαρακτήρισε το ταμείο ανοικοδόμησης για το Ιράν «μαύρο ταμείο».

Ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει επίσης να βασιστεί σε φιλοϊσραηλινούς γερουσιαστές για να προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ. Αλλά ακόμη και εκείνοι όπως ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος πίεσε για περισσότερες επιθέσεις στο Ιράν, έχουν αλλάξει γνώμη. Ο Γκράχαμ δήλωσε χθες ότι η συμφωνία με το Ιράν «θα είναι ωφέλιμη για τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Νετανιάχου είπε επίσης στον Τραμπ ότι το Ισραήλ δεν θεωρεί ότι είναι δεσμευμένο από τη συμφωνία, η οποία απαιτεί «άμεσο και μόνιμο τερματισμό» του πολέμου στον Λίβανο.

Το Ισραήλ διεξάγει «επίμονες συνομιλίες» με τις ΗΠΑ για τον Λίβανο

Το Ισραήλ διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς επιδιώκει να συνεχίσει την ανάπτυξη στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο, δήλωσαν στο Reuters την Πέμπτη δύο Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου ενός ανώτερου Ισραηλινού αξιωματούχου κοντά στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν τις ευαίσθητες συνομιλίες, έκαναν τα σχόλια μια ημέρα αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν υπέγραψαν μια προσωρινή συμφωνία που καλεί τα μέρη να διασφαλίσουν «την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του Λιβάνου».

Το Ισραήλ επέκτεινε την εισβολή του στο νότιο Λίβανο αφότου η λιβανέζικη πολιτοφυλακή Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου για να υποστηρίξει τον σύμμαχό της, το Ιράν. Έκτοτε, έχει εξαπολύσει μια καταστροφική αεροπορική και χερσαία εκστρατεία που, όπως λέει, στοχεύει στην εξάλειψη της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ περιγράφει τα εδάφη που κατέχει στον Λίβανο, τη Γάζα και τη Συρία ως «ζώνες ασφαλείας», μια βασική πτυχή της πρόσφατης πολιτικής ασφαλείας του Ισραήλ. Ο Νετανιάχου έχει απορρίψει τις εκκλήσεις προς το Ισραήλ να αποσυρθεί από αυτά τα εδάφη.

Ο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το Ισραήλ «διεξάγει πεισματικές διαπραγματεύσεις» με την Ουάσινγκτον για τη συνέχιση της ανάπτυξης στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο.

Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα υποχωρήσει από τις θέσεις του, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης στρατευμάτων που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι του Λιβάνου.

Ένας δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το αποτέλεσμα των συνομιλιών θα εξαρτηθεί τελικά από το αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «αποφασίσει να επιβάλει το ζήτημα» απειλώντας με συνέπειες εάν το Ισραήλ δεν τηρήσει τους όρους της προσωρινής συμφωνίας με το Ιράν.

Το Ισραήλ λέει ότι τα στρατεύματα θα «συνεχίσουν να απομακρύνουν τις απειλές» στο νότιο Λίβανο

Ο στρατός του Ισραήλ δημοσίευσε έναν χάρτη που δείχνει αυτό που λέει ότι είναι οι τρέχουσες θέσεις των δυνάμεών του εντός του νότιου Λιβάνου, εκτεινόμενος περίπου 10 χλμ. (6,2 μίλια) στο λιβανέζικο έδαφος.

The IDF is deployed in the Security Zone, ~10 km inside Lebanese territory, due to operational requirements.



IDF soldiers will continue to remove threats and strengthen the defense of Israel’s northern residents. pic.twitter.com/jQQPCSAeIe — Israel Defense Forces (@IDF) June 18, 2026

Οι στρατιώτες «σταθμεύουν στην καθορισμένη περιοχή επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο και θα συνεχίσουν να απομακρύνουν τις απειλές», ανέφερε.

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία 14 σημείων που υπέγραψαν οι ΗΠΑ και το Ιράν δηλώνει «την άμεση και οριστική παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

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