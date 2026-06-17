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17.06.2026 09:22

Λίβανος: Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές – Απάντηση Χεζμπολάχ με ρουκέτες

17.06.2026 09:22
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φωτογραφία αρχείου

Νέα αεροπορική επιδρομή, στα περίχωρα της Κφαρ Τεμπνίτ στην περιοχή Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου, πραγαμτοποίησαν οι Ισραηλινές δυνάμεις.

Παράλληλα, εξαπέλυσαν νέες επιδρομές στην πόλη Αλ-Ναμπατίγια αλ-Φάουκα και βομβάρδισαν τα υψώματα Αλί αλ-Τάχερ και τις γύρω περιοχές.

Την ίδια ώρα, μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή της Κφαρ Τεμπνίτ.

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