Λίβανος: Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές – Απάντηση Χεζμπολάχ με ρουκέτες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Νέα αεροπορική επιδρομή, στα περίχωρα της Κφαρ Τεμπνίτ στην περιοχή Ναμπατίγια του νότιου Λιβάνου, πραγαμτοποίησαν οι Ισραηλινές δυνάμεις.
Παράλληλα, εξαπέλυσαν νέες επιδρομές στην πόλη Αλ-Ναμπατίγια αλ-Φάουκα και βομβάρδισαν τα υψώματα Αλί αλ-Τάχερ και τις γύρω περιοχές.
Την ίδια ώρα, μαχητές της Χεζμπολάχ εκτόξευσαν τουλάχιστον 10 ρουκέτες εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στην περιοχή της Κφαρ Τεμπνίτ.
Διαβάστε επίσης:
Μέση Ανατολή: Πέρασαν από το Ορμούζ δύο ιρανικά τάνκερ – Αρχίζει η ροή του πετρελαίου
Ισραήλ: Το 55% απορρίπτει τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Εξακολουθούν να θεωρούν απειλή την Τεχεράνη
Υπόθεση Ριμπολόβλεφ: Tο διαζύγιο, το διαμαντένιο δαχτυλίδι, ο Αναστασιάδης και οι πολιτικές παρεμβάσεις στην έρευνα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.