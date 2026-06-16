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ΚΟΣΜΟΣ

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16.06.2026 18:39

Τουλάχιστον 4 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο

16.06.2026 18:39
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Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινές επιθέσεις με drones που είχαν στόχο τρία οχήματα στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου.

Οι αναφερθείσες αυτές επιθέσεις έρχονται παρά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν που περιλαμβάνει και τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διπλή επιδρομή, με ένα drone να πλήττει ένα αυτοκίνητο στο χωριό Μαϊφαντούν και στη συνέχεια να ακολουθεί μια δεύτερη επιδρομή αφού άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο.

Μια άλλη επιδρομή με drone στην πόλη Σούκιν σκότωσε δύο άλλους ανθρώπους, σύμφωνα το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό για τις επιθέσεις αυτές.

Ενώ οι εχθροπραξίες έχουν μειωθεί στον Λίβανο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο τμήμα της χώρας έχουν παρόλα αυτά σκοτώσει τουλάχιστον πέντε ανθρώπους από χθες Δευτέρα.

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