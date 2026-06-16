Πιθανότητα ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία μέσα στο καλοκαίρι «βλέπει» ο Γερμανός ΥΠΕΞ

Πιθανότητα να ξεκινήσουν νέες ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία αυτό το καλοκαίρι «βλέπει» ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ο οποίος εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξετάζει σοβαρά αυτή την προοπτική.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό RTL/ntv, ο Βάντεφουλ ανέφερε ότι ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία διαθέτουν αποφασιστικό στρατιωτικό πλεονέκτημα.

«Πιστεύω ότι υπάρχει πλέον η πιθανότητα να ξεκινήσουν οι συνομιλίες αυτό το καλοκαίρι», ανέφερε ο Βάντεφουλ. Αναφερόμενος στον Πούτιν, πρόσθεσε: «Ίσως βρίσκεται πλέον σε ένα στάδιο όπου το εξετάζει σοβαρά».

Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμμετείχε σε πρωινή συνεδρίαση εργασίας με τους ηγέτες της G7, η οποία διήρκεσε μόλις 75 λεπτά.



Σύμφωνα με Γάλλο διπλωμάτη που γνωρίζει το περιεχόμενο των συνομιλιών, οι ηγέτες της G7, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, συμφώνησαν να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία, κυρίως μέσω κυρώσεων που θα στοχεύουν τους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ένδειξη ότι, παρά την εστίαση των τελευταίων μηνών στη Μέση Ανατολή, οι δυτικές χώρες επιδιώκουν να διατηρήσουν την πίεση στη Μόσχα και να ενισχύσουν τη στήριξή τους προς την Ουκρανία.

Παράλληλα, οι ηγέτες κατέληξαν σε κοινή θέση υπέρ της περαιτέρω στήριξης της Ουκρανίας, με την παροχή πρόσθετων συστημάτων αεράμυνας και άλλων μέσων προστασίας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει περιορίσει τη στρατιωτική και οικονομική βοήθεια προς το Κίεβο, η Γαλλία και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι σύμμαχοι έχουν αναλάβει πλέον τον ρόλο των μεγαλύτερων παρόχων στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης προς την Ουκρανία.

Από το Εβιάν της Γαλλίας, κοντά στα σύνορα με την Ελβετία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τον άμεσο αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκφράζοντας ωστόσο ανησυχία για το ανθρώπινο κόστος της σύγκρουσης. «Όλη αυτή η κατάσταση είναι παράλογη», δήλωσε ο Τραμπ. «Ναι, θα κάνω ό,τι μπορώ», πρόσθεσε αναφερόμενος στις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου.

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