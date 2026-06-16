Εβιάν: Κοινή βούληση της G7 να ενισχύσει την πίεση στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία (photos/video)

Οι ηγέτες της Ομάδας των 7 (G7) που συνήλθαν στο Εβιάν παρουσία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωστοποίησαν την κοινή βούλησή τους να ενισχύσουν την πίεση στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε από την πλευρά του ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την επίτευξη αυτού του στόχου.

«Θα κάνω ό,τι μπορώ» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Τραμπ προσθέτοντας: «Η Ρωσία πρέπει να συνάψει συμφωνία».

Για να ενισχύσουν την πίεση στον Βλαντίμιρ Πούτιν, οι ηγέτες των χωρών της G7 συμφωνούν για την επιβολή νέων κυρώσεων στο τομέα των υδρογονανθράκων, βασική πηγή της χρηματοδότησης του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε γαλλική διπλωματική πηγή.

Θα υποστηρίξουν επίσης την υπέρ του Κιέβου δυναμική που έχει αναπτυχθεί επί του πεδίου προμηθεύοντας την Ουκρανία με μέσα αντιαεροπορικής άμυνας, μέσα καλύτερης προστασίας, μέσα για την διαφύλαξη των κεκτημένων, πρόσθεσε η γαλλική διπλωματική πηγή.

«Είναι εξαιρετικό που όλοι κατανοούν ότι η Ρωσία δεν θα νικήσει και ότι πρέπει να πιέσουμε τον Πούτιν για να τερματίσει τον πόλεμο αυτόν», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που βρίσκεται στο Εβιάν έπειτα από πρόσκληση του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

Επιβολή επιπλέον κυρώσεων κατά της Ρωσίας από Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο

Παράλληλα, ο καναδός πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Εβιάν την επιβολή επιπλέον κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Ο Καναδάς ανακοινώνει σήμερα νέα σειρά κυρώσεων που αφορούν περισσότερους των 160 φορέων που συνδέονται με τον σκιώδη (ρωσικό) στόλο», που χρησιμοποιείται από την Μόσχα για την παράκαμψη των κυρώσεων, ανακοίνωσε ο καναδός πρωθυπουργός.

«Οι νέες κυρώσεις αφορούν τον σκιώδη στόλο της Ρωσίας, τα ενεργειακά της έσοδα, τον τομέα της αμυντικής βιομηναχίας και τους παράγοντες της παραπληροφόρησης», αναφέρεται σε ανακοίνωση της καναδικής κυβέρνησης, δηλαδή «συνολικά 162 πρόσωπα, φορείς και πλοία – όλα στοιχεία που απαρτίζουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας».

«Από την αρχή του έτους, ο Καναδάς έχει χορηγήσει στρατιωτική βοήθεια 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία, έχει επιβάλει κυρώσεις σε περισσότερα των 3.400 πρόσωπα και φορείς, καθώς και σε περισσόετρα από 600 πλοία καθιστώντας την Ρωσία υπεύθυνη για τις πράξεις της», υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ενότητα στους κόλπους της G7. Η ενότητα πίσω από εσάς», είπε ο Μάρκ Κάρνεϊ στο πλευρό του προέδρου Ζελένσκι.

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στην «ενίσχυση της σύμπραξής τους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, κυρίως σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες αιχμής, όπως η παραγωγή drones».

Λίγες ώρες νωρίτερα, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση των κυρώσεων, με στόχο επίσης τα πλοία του σκιώδους ρωσικού στόλου, την εφοδιαστική αλυσίδα στον τομέα του στρατιωτικού υλικού και τα χρηματοπιστωτικά δίκτυα που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των κυρώσεων.

«Το λέω με την απαιτούμενη επιφύλαξη και αυτοσυγκράτηση: για πρώτη φορά, ένα παράθυρο μπορεί να ανοίξει εδώ για την διπλωματία», σχολίασε από την πλευρά του ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, που προσπάθησε να καλοπιάσει τον Ντόναλντ Τραμπ χαρίζοντας του σήμερα το πρωί γερμανική ποδοσφαιρική φανέλα με το νούμερο 47 (47ος πρόεδρος των ΗΠΑ).

Happy belated 80th birthday, @POTUS. After all, we're on the same team. pic.twitter.com/rDmhnAqNM3 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 16, 2026

credit: AP

Χθες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα που βρίσκεται επίσης στο Εβιάν τόνισε ότι «η ενότητα της G7 είναι αποφασιστικής σημασίας» για τον τερματισμό του πολέμου.

Today, we are taking a historic step towards Ukraine's future within the EU, by opening formal negotiations for its accession.



A united and determined @G7 is essential to help bring this war to an end and achieve a just and lasting peace.#G7Evian pic.twitter.com/1dGz2SSdtV — António Costa (@eucopresident) June 15, 2026

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σχολίασε ότι η Ρωσία δείχνει σημάδια αδυναμίας.

The tide is turning for Ukraine.



The situation in 2026 is very different from 2025.



Ukraine is bravely holding the frontline.

Russia’s fatigue is openly showing.



That’s the time to double down on our support.



With the first disbursement of the €90 billion EU loan.



With a… pic.twitter.com/nRV2I9AByp — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 16, 2026

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